أصيب كيليان مبابي بجرح عميق في ساقه إثر تدخل عنيف من جوناثان تاه، بينما يؤكد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا أن مدافع بايرن ميونيخ كان يستحق البطاقة الحمراء

وفي حديثه لصحيفة «ماركا» بعد صافرة النهاية، أعرب أربيلوا عن عدم تصديقه لما حدث من تحكيم. وقال مدرب ريال مدريد: «لا أفهم لماذا لم يُطرد لاعب بايرن [تاه] بسبب المخالفة التي ارتكبها ضد مبابي. هذه قرارات يصعب فهمها».

تفاقمت الأمور سوءًا بالنسبة للعملاق الإسباني، حيث لم يخسر الفريق المباراة فحسب، بل فقد أيضًا لاعب وسط أساسي سيغيب عن مباراة الإياب. تلقى أوريليان تشواميني بطاقة صفراء خلال المباراة، مما يضمن إيقافه عن مباراة الإياب الحاسمة التي ستقام في ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء المقبل. أقر أربيلوا بخطورة غياب اللاعب الفرنسي، لكنه ظل متفائلًا بعمق تشكيلته. وأضاف: "إنها خسارة كبيرة بسبب البطاقة التي أظهرها له الحكم، لكننا نثق في بدلائنا".