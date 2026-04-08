أصيب كيليان مبابي بجرح عميق في ساقه إثر تدخل عنيف من جوناثان تاه، بينما يؤكد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا أن مدافع بايرن ميونيخ كان يستحق البطاقة الحمراء
ندوب الهزيمة: غضب مدريد من عدم معاقبة تدخل تاه
في أعقاب هزيمة ريال مدريد 2-1 أمام بايرن ميونيخ، لم يخفِ أربيلوا غضبه بشأن تدخل مثير للجدل تعرض له مهاجمه النجم. شوهد تاه وهو يهاجم مبابي بتدخل عنيف برفعه قدمه، لكن المدافع لم يتلق سوى بطاقة صفراء بسبب الحادثة. أثار هذا القرار غضب المضيفين، لا سيما بالنظر إلى الآثار الجسدية التي خلفتها التدخل على ساق مبابي، حيث نشر موقع "إل تشرينجويتو" صورة تظهر جرحاً واضحاً وتمزقاً كبيراً في جوربه.
أربيلوا ينتقد التحكيم بعد حادثة إصابة مبابي
وفي حديثه لصحيفة «ماركا» بعد صافرة النهاية، أعرب أربيلوا عن عدم تصديقه لما حدث من تحكيم. وقال مدرب ريال مدريد: «لا أفهم لماذا لم يُطرد لاعب بايرن [تاه] بسبب المخالفة التي ارتكبها ضد مبابي. هذه قرارات يصعب فهمها».
تفاقمت الأمور سوءًا بالنسبة للعملاق الإسباني، حيث لم يخسر الفريق المباراة فحسب، بل فقد أيضًا لاعب وسط أساسي سيغيب عن مباراة الإياب. تلقى أوريليان تشواميني بطاقة صفراء خلال المباراة، مما يضمن إيقافه عن مباراة الإياب الحاسمة التي ستقام في ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء المقبل. أقر أربيلوا بخطورة غياب اللاعب الفرنسي، لكنه ظل متفائلًا بعمق تشكيلته. وأضاف: "إنها خسارة كبيرة بسبب البطاقة التي أظهرها له الحكم، لكننا نثق في بدلائنا".
الجانب المشرق في قصة مبابي
في حين أثار تدخل تاه قلقاً كبيراً على مقاعد البدلاء المدريدية، تمكن مبابي من مواصلة اللعب ونجح في نهاية المطاف في تسجيل هدف لتقليص الفارق. وحتى في ظل الهزيمة، تمكن الفرنسي من تحقيق إنجاز شخصي، بتسجيله هدفه الرابع عشر في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا. ويبقيه هذا الهدف في السباق نحو تحطيم الرقم القياسي الذي سجله كريستيانو رونالدو بـ 17 هدفاً في موسم أوروبي واحد. وبخلاف ذلك، كانت الليلة صعبة على العملاق الإسباني. فقد منحت أهداف لويس دياز وهاري كين قبل وبعد الاستراحة فريق فينسنت كومباني ميزة حاسمة ليحملها معه إلى ملعب أليانز أرينا.
لا تزال الثقة كبيرة في عودة ميونيخ
يتمتع ريال مدريد بتاريخ حافل في قلب نتائج الهزائم في دوري أبطال أوروبا، ويؤمن أربيلوا بأن لاعبيه يتمتعون بالعقلية المطلوبة لإسكات جماهير الملعب في أليانز أرينا يوم الأربعاء المقبل. ويعول المدرب على هيبة فريقه وقدرته على الصمود لضمان حجز مقعده في نصف النهائي. واختتم أربيلوا قائلاً: "إذا كان هناك فريق واحد قادر على الفوز في ميونيخ، فهو ريال مدريد. نحن ريال مدريد، ونعرف مدى صعوبة الفوز هناك، لكننا سنبذل قصارى جهدنا".