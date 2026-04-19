يُزعم أن مشجعي "ألتراس" شتوتجارت نصبوا كمينًا لمشجعي ألتراس ميونخ في نقطة التجمع المحددة لهم في سودكورفينبلاتز، مما أدى إلى اندلاع مواجهات فورية. ورد مشجعو نادي بايرن ميونخ بالمثل: حيث اندفع عدة مئات من المشجعين، بعضهم ملثمين، نحو المهاجمين. وسرعان ما تصاعدت الأوضاع لتتحول إلى اشتباكات عنيفة.

تم نشر عدة مئات من ضباط الشرطة لاحتواء العنف؛ وأصيب اثنان منهم أثناء محاولتهم تطويق مشجعي شتوتجارت المتطرفين. تمت استعادة النظام في النهاية، وتم اعتقال حوالي 150 من مشجعي شتوتجارت. وفقًا لصحيفة بيلد، كان بعضهم قد سافر إلى ميونخ فقط للمشاركة في الاضطرابات.

أعلنت مجموعة مشجعي شتوتجارت المتطرفين "كوماندو كانشتات 1997" لاحقًا أن المشجعين لن يحضروا المباراة على الأرجح بسبب "عملية شرطية"، لذا لم يكن من المتوقع وجود دعم منظم.

وقال المتحدث باسم الشرطة توماس شيلشورن لصحيفة بيلد: "وفقًا للمعلومات الحالية، وقع شجار جسدي بين مشجعي شتوتجارت وبايرن ميونخ. تمكنت الشرطة من السيطرة على الوضع. وتقوم الشرطة حاليًا بالتعامل مع حوالي 100 شخص. ويجري الآن التنسيق مع مكتب المدعي العام لاتخاذ مزيد من الإجراءات".



