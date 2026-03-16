"أصعب مركز في العالم" - إرلينغ هالاند يواجه "200 مليون" مدافع، بينما يندفع بيب جوارديولا للدفاع عن نجم مانشستر سيتي

وقد أظهرت رحلة مانشستر سيتي الأخيرة إلى ملعب لندن، التي انتهت بالتعادل 1-1، بوضوح الخنق التكتيكي الذي يعاني منه هالاند حالياً. فقد وجد نفسه معزولاً في مقدمة الملعب، محاطاً باستمرار بخط دفاع منخفض ومنضبط، ويكافح من أجل إيجاد المساحات التي عادةً ما يتألق فيها.

قال جوارديولا بعد المباراة: "هل تعرفون كم عدد المدافعين المركزيين الذين أحاطوا به اليوم؟ 200 مليون". "هل تعرفون كم عدد لاعبي خط الوسط الدفاعي؟ إنه أصعب مركز على وجه الأرض، ولذلك علينا أن نستعين بالجناحين لملء هذا الفراغ. نحاول دائمًا. الأمر ليس سهلاً، وأحيانًا نمر بفترات صعبة وعلينا أن نتقبل ذلك".