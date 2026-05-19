أصدر بيانًا مؤثرًا.. فينيسيوس جونيور يرد على إعلان صديقته الإنفصال عنه!
فينيسوس يتحدث عن انتهاء علاقته
فينيسوس يتحدث للمرة الأولى عقب انفصاله عن فونسيكا. أكد المهاجم البرازيلي انتهاء علاقتهما التي استمرت عامًا كاملًا، بعد أيام من التكهنات وإعلان فونسيكا السابق. ونشر اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا رسالة على إنستجرام مصحوبة بصورة لهما وهما يمسكان بأيدي بعضهما. وفي المنشور، أقر نجم ريال مدريد بانتهاء علاقتهما العاطفية، معربًا في الوقت نفسه عن امتنانه للوقت الذي أمضياه معًا.
فينيسوس ينشر تكريمًا مؤثرًا على مواقع التواصل الاجتماعي
استغل فينيسيوس منشوره على إنستجرام ليشكر فونسيكا على الوقت الذي أمضياه معًا، وليستذكر التجارب التي عاشاها خلال علاقتهما. وكتب: "شكرًا لك على كل شيء! كل لحظة وكل درس تعلمته بجانبك كان لا يُنسى! أتمنى لك كل الخير والنجاح في حياتك! آمل أن تكوني سعيدة جدًّا. سأظل دائمًا ممتنًا لكِ لأنكِ كرستِ جزءًا من حياتكِ لي. اعتني بنفسكِ جيدًا!"
كانت فونسيكا قد أعلن سابقًا عن الانفصال
كانت فونسيكا قد تطرقت بالفعل إلى موضوع الانفصال في 15 مايو. وفي بيانها الخاص لمتابعيها، تحدثت المؤثرة عن العيش بصدق والحفاظ على هويتها أثناء خوضها علاقة رفيعة المستوى.
كتبت: "سأسمح لنفسي دائمًا بالعيش. أن أعيش حقًا، دون خوف، ودون حسابات، ودون التوقف عن كوني أنا. أثناء وجودنا معًا، كرست نفسي بالكامل، كما أفعل مع كل ما أقرر القيام به في حياتي. بعد كل شيء، لطالما كنت شديدة الحماس، وركزت دائمًا على أحلامنا ومسؤولياتي. لكنني امرأة أيضًا، وأردت أن أسمح لنفسي بتجربة ذلك دون وضع أي حواجز، مع الحفاظ على الاحترام الذي لطالما أبدته في أي علاقة."
التركيز يعود إلى مهام كرة القدم
وبعد أن تمت معالجة الموقف علنًا، من المتوقع أن يركز فينيسيوس اهتمامه بالكامل على مهامه داخل الملعب. وبما أن ريال مدريد لا يزال أمامه مباراة واحدة في الدوري الإسباني، فمن المتوقع أن يشارك في المباراة التي ستجمع «البلانكوس» مع أتلتيك بلباو في 23 مايو. وبعد ذلك، سيوجه اهتمامه إلى المنتخب البرازيلي استعدادًا لكأس العالم 2026، حيث تشارك «السيليساو» في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي واسكتلندا.