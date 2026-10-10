أصحاب الجوائز خارج التشكيلة ضد خيتافي: رفاهية لم تتخيلها جماهير برشلونة.. فليك منحهم ما لم يحلموا به!

حسم برشلونة مواجهته أمام خيتافي بثبات واقتدار، ليواصل مسيرته المبهرة في قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني، في ليلة كان بطلها الأول المشهد الذي سبق انطلاق صافرة البداية.

تسلم الثنائي رافينيا وجواو كانسيلو جوائز رابطة الدوري الإسباني الرسمية لأفضل لاعب وأفضل هدف في الشهر وسط تحية حارة من المدرجات، لكن المفارقة الكبرى تجلت في غياب الثنائي المتوج تمامًا عن التشكيلة الأساسية، إذ فضل فليك إراحة رافينيا احترازيًا بعد الإصابة الدولية، بينما استقر كانسيلو على مقاعد البدلاء، ليتابع أصحاب الجوائز الرسمية تفوق زملائهم من خارج الخطوط دون أن تهتز المنظومة الهجومية أو تفقد بريقها المعتاد.



