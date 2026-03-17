وفقًا لمجلة «كيكر»، يبدو أن نادي بايرن ميونيخ قد أعلن داخليًّا أن جوزيب ستانيسيتش غير قابل للبيع. ووفقًا للمجلة، فقد تلقى النادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب «مرارًا وتكرارًا» عروضًا للاعب الدفاعي متعدد المهام، إلا أن هذه العروض لم تعد ذات أهمية بالنسبة للنادي ولا لستانيسيتش نفسه.
أصبح الآن "نموذجًا يحتذى به": يبدو أن نادي بايرن ميونيخ قد أعلن داخليًا أن اللاعب الذي كان معارًا لديه أصبح غير قابل للبيع
وفقًا لتقارير متطابقة، يُقال على سبيل المثال إن يوفنتوس تورينو قد درس بجدية في الصيف الماضي إمكانية التعاقد مع اللاعب الدولي الكرواتي، حيث كان البطل التاريخي قد حدد سعرًا يبلغ 50 مليون يورو لستانيسيتش في ذلك الوقت. هذا ما ادعاه على الأقل فابريزيو رومانو في سبتمبر من العام الماضي.
ولجعل العرض أكثر جاذبية، يُقال إن نادي ميونيخ عرض بعد ذلك ساشا بوي، الذي عاد الآن إلى غالطة سراي، كعنصر في صفقة المقايضة. لكن هذا العرض أيضًا قوبل بالرفض في تورينو. ورغم كل ذلك، لا يزال ستانيسيتش مرشحًا في خطط يوفنتوس المستقبلية، كما ادعى رومانو في ذلك الوقت. لكن يبدو أن هذه المحاولة ستتضح الآن أنها مستحيلة بالنسبة للسيدة العجوز.
"نموذج مثالي" ستانيسيتش يحقق انطلاقة قوية تحت قيادة تشابي ألونسو
من ناحية، لا ينوي اللاعب المولود في ميونيخ، والذي يمتد عقده حتى عام 2029، مغادرة النادي. ومن ناحية أخرى، يُنظر إليه الآن داخليًّا، إلى جانب لينارت كارل وألكسندر بافلوفيتش، باعتباره «نموذجًا مثاليًا» يوضح كيف يمكن للمواهب من أكاديمية النادي أن تنتقل إلى صفوف المحترفين، حتى في نادي البطل القياسي الطموح للغاية.
لكن ستانيسيتش قطع شوطاً طويلاً للوصول إلى هذا الإنجاز. فقد أمضى موسم 2023/24 معاراً إلى باير ليفركوزن، وكتب تاريخاً في الدوري الألماني مع الفريق بصفته بطلاً لم يهزم. في ليفركوزن، تطور اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تحت قيادة المدرب آنذاك تشابي ألونسو ليصبح لاعبًا أساسيًا، خاصة في النصف الثاني من الموسم، وشارك في 38 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ستة.
ستانيسيتش يجدد نفسه في صفوف بايرن ميونيخ تحت قيادة كومباني
يستعد ستانيسيتش في الموسم الحالي لتجاوز هذا الرقم بشكل كبير. وقد سجل حتى الآن ثلاثة أهداف وصنع ستة تمريرات حاسمة في 28 مباراة رسمية. ولم تمنعه إصابة في الركبة في بداية الموسم وإصابة في الغشاء المحيط بمفصل الكاحل في يناير من مواصلة أدائه. وبالنسبة للمدرب فينسنت كومباني، فإنه لا غنى عنه حالياً، لا سيما بعد الغياب المتكرر لألفونسو ديفيز.
قال كومباني بعد التعادل 1-1 أمام ليفركوزن، النادي السابق لستانيسيتش، في نهاية الأسبوع الماضي: "احتاج ستاني بعض الوقت. الآن هو جاهز وقد لعب دورًا مهمًا". ما يلفت الانتباه بشكل خاص في الأسابيع الماضية، في ظل التطور المذهل الذي يمر به ستانيسيتش، هو عدد المرات التي يشارك فيها الظهير الأيمن في الهجوم.
لطالما اعتُبر ستانيسيتش في ميونيخ ظهيرًا جانبيًا ذو توجه دفاعي، حيث لعب كثيرًا في قلب الدفاع خلال فترة الشباب. لكنه أعاد اكتشاف نفسه في الموسم الحالي بفضل نظام كومباني الجريء. ولم يغب ذلك عن أنظار قيادة نادي بايرن ميونيخ. ويصف المدير الرياضي كريستوف فرويند تطور ستانيسيتش بأنه "جيد جدًا". "إنه يتحسن باستمرار من الناحية الكروية، ويجرؤ أكثر فأكثر على التقدم إلى الأمام، وهو نشط للغاية."
يوسيب ستانيسيتش: إحصائيات الأداء مع نادي بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن
Saison النادي المباريات الأهداف تمريرات حاسمة 2020/21 بايرن ميونيخ 1 0 0 2021/22 بايرن ميونيخ 17 1 1 2022/23 بايرن ميونيخ 23 0 0 2023/24 باير ليفركوزن 38 4 6 2024/25 بايرن ميونيخ 26 0 2 2025/26 بايرن ميونيخ 28 3 6