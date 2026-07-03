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Grafica Calciomercato Khalaili Inter 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
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الصلاة سلاحه وقدوته حكيمي ومبابي ويشجع برشلونة .. أشياء لا تعرفها عن عنان خلايلة الإسرائيلي العربي المرشح لخلافة دومفريس في إنتر

فقرات ومقالات
انتقالات
عنان خلايلي
إنتر
الدوري الإيطالي
يونيون سانت جيلواز

أصوله العربية-الإسرائيلية، عائلة من لاعبي كرة القدم، إنجازه في كأس العالم تحت 20 سنة، نجمه المفضل حكيمي، وسرعة العداء: حقائق عن عنان خلايلة، الجناح في نادي يونيون سان خيلواز الذي اختاره إنتر لخلافة دومفريس

أكدت "سكاي" في الساعات الماضية قرب إنتر من التقدم بعرض رسمي لنظيره يونيون سان خيلوان البلجيكي من أجل التعاقد مع ظهيره الأيمن عنان خلايلة، الظهير الإسرائيلي.

اللاعب ارتبط كثيرًا بنابولي في الشهور الماضية، ولكن فشل إنتر في ضم ماركو باليسترا الذي اختار تشيلسي جعله يبحث عن بديل، ووقع اختياره على خلايلة لخلافة دينزل دومفريس المغادر إلى ريال مدريد، فمن هو اللاعب؟

  • الأصول العربية-الإسرائيلية

    وُلد عنان في حيفا في 3 سبتمبر 2004، وينحدر من عائلة فلسطينية من عرب 48 أو عرب الداخل كما يلقبون، تعود جذورها إلى سخنين المدينة الفلسطينية.

    وقد أثرت نشأته في بيئة متعددة الثقافات تأثيرًا عميقًا على هويته كرياضي عربي-إسرائيلي، يركز على الاندماج والتعايش السلمي بحسب تصريحاته الشخصية في برنامج "حركة share".

    ويقول خلايلة: "قرار السفر للاحتراف لم يكن سهلًا بالابتعاد عن أمي، أنا لاعب يحب التدريب ولا يحب الاستهتار والسهر وعدم الالتزام ومعرفة البنات، أنا أحب التواضع، ويجب المواظبة على الصلاة والصوم لأن هذا لا يقل أهمية عن التمرين، كنت أدعي أن يفتح الله علي في التمرين".

    كما رد خلالية في المقابلة التي أُجريت قبل عامين وقت انتقاله إلى بلجيكا على مطالبة الجمهور له للخروج بموقف بخصوص الحرب في غزة بالنظر لجنسيته الإسرائيلية وأصوله العربية الفلسطينية: "حاولت أن لا أتدخل، تلقيت رسائل من الجمهور تطالبني أن أقول شيئًا ولكن قررت أن أكتب أنني أريد سلام للشعبين ويعود الجميع سالمين ويرحم من رحلوا، وأنا راضي على موقفي".



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  • عائلة من لاعبي كرة القدم وبداياته كحارس مرمى

    نظرًا لأن والده، مجدي، كان يلعب كحارس مرمى محترف ثم أصبح لاحقًا مدربًا لفرق الناشئين، بدأ عنان مسيرته في نادي بيتار حيفا في نفس المركز الذي كان يشغله والده.

    وعندما انتقل في عام 2014 إلى أكاديمية مكابي حيفا للشباب، لاحظ المدرب آنذاك، بيني هيرشكوفيتز، على الفور أن الصبي يتمتع بردود فعل سريعة كالقطط، فضلاً عن بنية جسدية قوية وتطور مذهل: «لقد جاء إليّ وهو لا يزال صغيراً جداً، وحضر أول تدريب له مرتدياً قفازات حارس المرمى» - كما روى هيرشكوفيتز لمجلة «One»

    وأتبع: «بعد ثلاثة تدريبات، لاحظنا قدراته وسرعته، وكان يتمتع بالفعل بميزة بدنية. شاركنا في كل أنواع المسابقات وحلّ في المركز الأول في جميعها. فنصحتُه بالانتقال للعب في الهجوم». وكانت تلك الخطوة هي التي غيّرت حياته.

    كما أن شقيق عنان الأصغر، إياد (مواليد 2006)، هو مهاجم واعد للغاية، يلعب في صفوف مكابي حيفا وقد انضم بالفعل إلى صفوف المنتخب الإسرائيلي تحت 21 عامًا، وبحسب عنان فأخيه لاعب أفضل منه وسيتخطاه حتى.



  • الإنجاز البارز في كأس العالم تحت 20 نسخة 2023

    لقد اكتشف كشافو نادي يونيون سانت-خيلواز عنان خلال كأس العالم تحت 20 عامًا لعام 2023. قاد خلايلة منتخب إسرائيل إلى احتلال المركز الثالث التاريخي، مسجلاً 3 أهداف حاسمة: هدفًا في دور الـ16، وهدفًا في ربع النهائي ضد البرازيل (في فوز بنتيجة 3-2)، وهدفًا في مباراة تحديد المركز الثالث ضد كوريا الجنوبية.



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  • القدوة حكيمي

    صرح خلايلة بأنه لطالما اعتبر أشرف حكيمي، اللاعب السابق في إنتر والحالي في باريس سان جيرمان، نموذجًا يحتذي به في مركزه. وعندما اختار نادي يونيون سان جيلواز كخطوة أولى بعد مغادرة مكابي حايفا، أشار إلى مثال ملموس على العمل الرائع الذي قام به النادي في تطوير المواهب خلال السنوات الأخيرة.

    "كانت أوروبا حلمي منذ أن كنت طفلاً. اخترت نادي يونيون سانت-جيلواز لأنني رأيت ما حققوه مع لاعبين مثل بونيفاس. إنهم لا يهتمون بمكان نشأتك أو عمرك: إذا كنت تتمتع بالموهبة، فإنهم يمنحونك فرصة ويعلّمونك كيف تصبح لاعباً محترفاً عصرياً. كرة القدم البلجيكية تعتمد على القوة البدنية والسرعة والتكتيك. إنها نقطة انطلاق مثالية لتطوري".

    كما أشار في حديث آخر خلايلة إلى إعجابه الشديد بكيليان مبابي، وتشجيعه لبرشلونة ولكن حلمه كان باللعب في صفوف ليفربول والدوري الإنجليزي، وأن من أسباب اختياره عرض سان خيلواز هو شراكته مع برايتون.

  • سرعة عداء

    غالبًا ما أشادت وسائل الإعلام البلجيكية بقدراته الرياضية: فالسرعة هي السلاح الرئيسي لخلايلي، الذي سجل سرعات قصوى بلغت 33,37 كم/ساعة في تصفيات كأس أوروبا مع منتخب إسرائيل و33,5 كم/ساعة في دوري أبطال أوروبا. وهي ميزة تجعله مدمرًا في الهجمات المرتدة ومفيدًا للغاية أيضًا في الاسترداد الدفاعي.

    خلايلة شارك في دوري أبطال أوروبا مع سان خيلواز ولفت الأنظار بتسجيله ثلاثة أهداف الموسم الفائت، أبرزها في شباك أتالانتا.




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