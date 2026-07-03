الصلاة سلاحه وقدوته حكيمي ومبابي ويشجع برشلونة .. أشياء لا تعرفها عن عنان خلايلة الإسرائيلي العربي المرشح لخلافة دومفريس في إنتر

وُلد عنان في حيفا في 3 سبتمبر 2004، وينحدر من عائلة فلسطينية من عرب 48 أو عرب الداخل كما يلقبون، تعود جذورها إلى سخنين المدينة الفلسطينية.

وقد أثرت نشأته في بيئة متعددة الثقافات تأثيرًا عميقًا على هويته كرياضي عربي-إسرائيلي، يركز على الاندماج والتعايش السلمي بحسب تصريحاته الشخصية في برنامج "حركة share".

ويقول خلايلة: "قرار السفر للاحتراف لم يكن سهلًا بالابتعاد عن أمي، أنا لاعب يحب التدريب ولا يحب الاستهتار والسهر وعدم الالتزام ومعرفة البنات، أنا أحب التواضع، ويجب المواظبة على الصلاة والصوم لأن هذا لا يقل أهمية عن التمرين، كنت أدعي أن يفتح الله علي في التمرين".

كما رد خلالية في المقابلة التي أُجريت قبل عامين وقت انتقاله إلى بلجيكا على مطالبة الجمهور له للخروج بموقف بخصوص الحرب في غزة بالنظر لجنسيته الإسرائيلية وأصوله العربية الفلسطينية: "حاولت أن لا أتدخل، تلقيت رسائل من الجمهور تطالبني أن أقول شيئًا ولكن قررت أن أكتب أنني أريد سلام للشعبين ويعود الجميع سالمين ويرحم من رحلوا، وأنا راضي على موقفي".







