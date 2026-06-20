"أصبحت مجرد إنسان فارغ".. ديوماندي يكسر صمته حول الموت المأساوي لشقيقته في خضم ارتباطه بليفربول!

شهد مهاجم فريق آر بي لايبزيج الموهوب، الذي يتألق حالياً في كأس العالم مع كوت ديفوار، صعوداً صاروخياً في كرة القدم الأوروبية، حيث سجل 12 هدفاً في "البوندسليجا" بعد انتقاله من صفوف ليجانيس. ومع ذلك، يأتي هذا النجاح الرياضي بعد دمار شخصي هائل إثر وفاة شقيقته الصغرى قبل عامين في أبيدجان.

وفي حديثه عما حدث، كتب ديوماندي في رسالة مفتوحة ومؤثرة عبر منصة "ذا بليرز تريبيون" (The Players’ Tribune): "كان شخص ما يواصل الاتصال بي من الوطن. كنت منزعجاً ولم أفهم سبب إصرارهم على الاتصال. رددت على الهاتف، ولم يحاولوا حتى التمهيد للأمر. أنتم تعرفون كيف تجري الأمور هناك.. بلا عواطف. مجرد كلمات مباشرة.. 'لقد رحلت شقيقتك'. 'ماذا؟'. 'لقد ماتت'. 'عن ماذا تتحدث؟'. 'شخص ما وضع شيئاً في مشروبها خلال حفلة، ولم تستيقظ أبداً. لقد رحلت'".

يضيف ديوماندي: "لقد كنتِ في الـ 15 من عمرك. 15 عاماً. لم أحصل أبداً على أي إجابات. لا أعرف حتى إن كنت أريد معرفة السبب. ربما كان دافعهم الغيرة، أو ربما هو مجرد شيء يحدث في بلدنا. ربما كان بإمكاني حمايتك. لا أعرف".