"أشعر بأنني أكثر حضوراً وتوازناً" - صوفيا ويلسون تتحدث عن عودتها إلى المنتخب الأمريكي للسيدات بعد إجازة الأمومة

عادت صوفيا ويلسون إلى صفوف المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات بعد انقطاعها عن اللعب لتولي مسؤوليات الأمومة، قائلةً إن هذه التجربة جعلتها تشعر بمزيد من التوازن والثبات والاستعداد لبدء الفصل التالي من حياتها.

تمنح صوفيا ويلسون نفسها بعض الراحة. فقد فازت هذه المهاجمة البالغة من العمر 25 عامًا، واللاعبة في المنتخب الوطني الأمريكي للسيدات، ببطولات على جميع المستويات، وميدالية ذهبية أولمبية، بالإضافة إلى جائزتي «أفضل لاعبة» في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات عام 2022 و«الحذاء الذهبي» عام 2023، بعد أن سجلت 11 هدفًا مع فريق «بورتلاند ثورنز»، متصدرةً بذلك قائمة هدافي الدوري.

في حين أن كل جانب من جوانب لعب ويلسون ينضح بالرشاقة، من خطواتها المتناسقة إلى اللمسة الأولى التي تتبع إيقاع المباراة، فقد استغرق الأمر وقتاً بعيداً عن كرة القدم حتى تمنح نفسها بعض الراحة.

أعلنت ويلسون عن حملها العام الماضي وابتعدت عن موسم 2025 للرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية (NWSL) بأكمله، وكذلك عن مهام المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات. أنجبت ابنتها، جيجي، في سبتمبر. تلك اللحظة، وما أدى إليها، غيرتها إلى الأبد كشخص وكرياضية من النخبة. الآن، بعد سبعة أشهر من استقبال جيجي في العالم، تلقت ويلسون أول استدعاء للمنتخب الأمريكي وتقول إنها تشعر بأنها في وضع رائع.

وقالت ويلسون لوسائل الإعلام يوم الخميس: "أشعر أنني في وضع رائع حقًا في الوقت الحالي. أعتقد أنني سلكت هذه الرحلة بالطريقة الصحيحة. أشعر أنني في وضع رائع حقًا وقد حققت التوازن بين كل الأمور برشاقة، لأنني رأيت من سبقوني يفعلون الشيء نفسه".

    "أهم دور في حياتي هو أن أكون أمّاً"

    لطالما عرفت ويلسون أنها تريد أن تصبح أمًا. كانت المهاجمة الموهوبة من كولورادو تحلم بلعب كرة القدم الاحترافية، لكنها كانت تعلم أيضًا أن لها هدفًا آخر.

    قالت ويلسون: "كنت أعلم أنني أردت دائمًا أن أكون أمًا. لطالما كنت أمومية للغاية، وأحب الأطفال، وأشعر أن أكبر دعوة في حياتي هي أن أكون أمًا".

    لكن معرفتها في أعماقها أنها تستطيع القيام بالأمرين معًا، أي اللعب على أعلى مستوى وتربية الأطفال، ربما كان من الصعب تخيلها لولا من سبقنها، مثل أليكس مورغان وكريستال دان. كان هناك العديد من الأمهات في المنتخب الوطني، 18 حتى الآن، كما أكد المنتخب الوطني الأمريكي للسيدات هذا الأسبوع. إذا سجلت ويلسون هدفًا في أي من المباريات القادمة ضد اليابان، فستكون التاسعة التي تسجل هدفًا للمنتخب الوطني الأمريكي للسيدات.

    استلهمت ويلسون من مورغان منذ البداية وتتذكر أول معسكر للمنتخب الوطني عندما أحضرت ابنتها إلى الفريق.

    قالت ويلسون: "أتذكر معسكرها الأول عندما أحضرت تشارلي، واعتقدت أن ذلك كان ملهمًا للغاية ومذهلًا للغاية". "مشاهدتها وهي تمر بتلك التجربة وتعود للعب بمستوى عالٍ كانت أول مثال لي على شخص يفعل ذلك بشكل مباشر".

    كيف مهدت أمهات لاعبات المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات، مثل جوي فاوست، الطريق أمام ويلسون

    تدرك ويلسون تمامًا أن هناك العديد من الأمهات اللواتي سبقنها، ولا تتردد في الإشارة إلى مدى اختلاف الأوضاع الآن.

    قالت ويلسون: "أعلم أنني لست أول لاعبة تنجب طفلاً وتعود بعد الولادة. كان لدينا العديد من اللاعبات الرائعات اللواتي فعلن ذلك، والعديد منهن فعلن ذلك في ظروف سيئة للغاية، حيث لم يكن لديهن الموارد أو الدعم الذي يحتجن إليه. ومع ذلك، كافحت تلك اللاعبات كثيراً من أجل اللاعبات اللواتي كنّ يعلمن أنهن سيأتين بعدهن ويمررن بنفس التجربة".

    كانت المدافعة السابقة في المنتخب الأمريكي للسيدات جوي فاوست واحدة من أوائل الأمهات اللواتي مهدن الطريق لمن سيأتين بعدها، حيث قررت في نفس عمر ويلسون أنها تريد إنجاب أطفال وستجد طريقة لتنفيذ ذلك. كان ذلك في عام 1993، عندما قالت في تصريح شهير إنها ستنجب أطفالاً وتصطحبهم معها في رحلاتها.

    وهذا ما فعلته بالضبط. لو اضطرت إلى الاختيار، لكانت قد تخلت عن اللعبة. بعد فاوست، مهدت أخريات الطريق لويلسون لتصل إلى المكانة التي هي عليها اليوم: أم، ولاعبة حالية في المنتخب الأمريكي للسيدات، ومتصالحة مع كل ذلك.

    قالت ويلسون: "تتعامل كل امرأة مع الأمومة بطريقة مختلفة، لكن الأمر كان ملهمًا للغاية". "وجود تلك الأمثلة جعلني أؤمن وأعرف أنني أستطيع أن أفعل الشيء نفسه. أعتقد أنني محظوظة جدًا لأنني مررت بهذه التجربة في وقت كان لدينا فيه دعم أكبر مما كان عليه في السابق".

    "آمل أن أتصرف بنفس الطريقة التي تصرف بها أليكس"

    تشترك ويلسون ومورغان في الكثير من الأمور، بدءًا من قدرتهما على تسجيل الأهداف الحاسمة على أكبر مسرح عالمي وصولاً إلى تسريحة ذيل الحصان المثالية في يوم المباراة، وبالطبع كونهما أمّين.

    قالت ويلسون وهي تتذكر مشاهدة نجمتها السابقة، التي أصبحت زميلتها في الفريق، وهي تصبح أمًا: "كان من الرائع جدًا رؤية لاعبات مثل أليكس". "والآن، أصبح من غير الواقعي أن أكون تلك اللاعبة التي كنت أعتبر أليكس مثلي الأعلى. آمل أن أتصرف بنفس الطريقة التي تصرفت بها أليكس، حيث أظهرت للفتيات الصغيرات والرياضيات أنه من الممكن جدًا القيام بالأمرين معًا".

    تطورت نظرة ويلسون إلى اللعبة مع أمومتها

    بينما تستعد ويلسون للمعسكر الذي سيُعقد في أبريل مع المنتخب الوطني، شاركت في جميع مباريات بورتلاند الثلاث هذا الموسم، وتكتسب الخبرة والثقة اللازمتين لاتخاذ الخطوة الكبيرة التالية. وقد رافقت جيجي في كل مكان، بدءًا من مباريات بورتلاند خارج أرضها وصولاً إلى أيام التواصل مع وسائل الإعلام وكل ما بينهما. لم تضطر إلى الاختيار، ورغم أن الأمور تسير بوتيرة سريعة مع اقتراب كأس العالم للسيدات 2027، إلا أنها لم تشعر قط بمثل هذا التوازن.

    "أشعر بمزيد من الثبات، وأشعر بمزيد من الحضور، وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي أرى بها اللعبة أيضًا."

    تطورت نظرة ويلسون إلى كرة القدم منذ أن أصبحت أمًا.

    "أعتقد أن نظرتي للحياة بشكل عام قد تغيرت كثيرًا، وبأفضل الطرق الممكنة"، قالت ويلسون لـ GOAL. "أحاول التعامل مع الأمر بنفس الطريقة التي كنت أتعامل بها دائمًا، ولكن الآن أكثر من أي وقت مضى، بعقلية السمكة الذهبية. فقط أكون حاضرة في أي تدريب أو مباراة أشارك فيها، ثم أنتقل إلى التالية. آخذ ما أحتاج إليه وما أريد أن أتعلمه، وأترك الباقي ورائي. كونني أمًا علمني أن أفعل ذلك."

    ستلعب ويلسون مباراة أخرى مع فريق ثورنز قبل فترة التوقف الدولية، حيث ستنضم إلى المنتخب الأمريكي للسيدات لخوض ثلاث مباريات ضد اليابان.

