"أشعر بألم شديد" جينارو غاتوزو يعبّر عن غضبه بعد خروج إيطاليا من كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، مع صدور بيان بشأن مستقبل المدرب

حدث ما كان لا يُتصور مرة أخرى بالنسبة للمنتخب الإيطالي، الفائز بأربعة ألقاب في كأس العالم. فقد انتهى مسار إيطاليا الطويل نحو التعويض بكابوس ليلة الثلاثاء، بعد خسارتها في ركلات الترجيح المثيرة أمام البوسنة والهرسك. وبعد أن لعب «الأزوري» معظم المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد أليساندرو باستوني بالبطاقة الحمراء، خسر المنتخب الإيطالي في النهاية بنتيجة 4-1 في ركلات الترجيح، حيث حسمت ركلات فرانشيسكو بيو إسبوزيتو وبريان كريستانتي التي أخطأوا في تسديدها مصير الفريق.

تعني هزيمة إيطاليا في نهائي الملحق أنها ستغيب عن كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، لتضيف جرحاً جديداً إلى جراح 2018 و2022. وهذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها بطل سابق لكأس العالم في التأهل لثلاث بطولات متتالية. بالنسبة لغاتوسو، الذي تولى المسؤولية خلفاً للوتشيانو سباليتي في يونيو الماضي، كان النتيجة بمثابة حبة مريرة يصعب ابتلاعها بالنظر إلى الجهد الذي بذله فريقه في ظل ظروف صعبة.