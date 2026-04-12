"أشعر بالأسف تجاههم" - روبرتو دي زيربي يدلي بتصريح غريب مفاده أن لاعبي توتنهام "لا يحتاجون إلى مدرب" بعد أن استهل مسيرته بهزيمة قاسية أمام سندرلاند

في أعقاب الهزيمة التي مني بها الفريق في ملعب «ستاديوم أوف لايت»، أثار دي زيربي الدهشة عندما أشار إلى أن مساهمته التكتيكية قد لا تكون هي المطلب الأساسي لفريق يعاني حاليًا من نقص في الثقة. وعلى الرغم من تراجع فريقه الجديد إلى المركز الثامن عشر في جدول الترتيب، أصر المدرب السابق لفريقي برايتون ومارسيليا على أن المشكلة لا تكمن في المهارات الفنية للاعبين.

وقال دي زيربي لبي بي سي: "يمكنني أن أكون الأخ الأكبر أو الأب، فهم لا يحتاجون إلى مدرب. لا يحتاجون إلى تحسين لعبهم. يمكنهم اللعب بشكل أفضل وسيلعبون بشكل أفضل بمجرد أن نصل إلى مستوى مختلف من الثقة. لا يتركز عملي كثيرًا على أرض الملعب لأنهم شباب طيبون وأنا أشعر بالأسف تجاههم. أريد أن أمنحهم الثقة في ما يحتاجون إليه".



