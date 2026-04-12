"أشعر بالأسف تجاههم" - روبرتو دي زيربي يدلي بتصريح غريب مفاده أن لاعبي توتنهام "لا يحتاجون إلى مدرب" بعد أن استهل مسيرته بهزيمة قاسية أمام سندرلاند
اعتراف دي زيربي الغريب
في أعقاب الهزيمة التي مني بها الفريق في ملعب «ستاديوم أوف لايت»، أثار دي زيربي الدهشة عندما أشار إلى أن مساهمته التكتيكية قد لا تكون هي المطلب الأساسي لفريق يعاني حاليًا من نقص في الثقة. وعلى الرغم من تراجع فريقه الجديد إلى المركز الثامن عشر في جدول الترتيب، أصر المدرب السابق لفريقي برايتون ومارسيليا على أن المشكلة لا تكمن في المهارات الفنية للاعبين.
وقال دي زيربي لبي بي سي: "يمكنني أن أكون الأخ الأكبر أو الأب، فهم لا يحتاجون إلى مدرب. لا يحتاجون إلى تحسين لعبهم. يمكنهم اللعب بشكل أفضل وسيلعبون بشكل أفضل بمجرد أن نصل إلى مستوى مختلف من الثقة. لا يتركز عملي كثيرًا على أرض الملعب لأنهم شباب طيبون وأنا أشعر بالأسف تجاههم. أريد أن أمنحهم الثقة في ما يحتاجون إليه".
الهزيمة في الشمال الشرقي
كانت المباراة بحد ذاتها أمسية مليئة بالإحباط للزوار. وظلت النتيجة متعادلة حتى الدقيقة 60، عندما أربك تسديدة نوردي موكيلي المرتدة الحارس أنتونين كينسكي، لتمنح ساندرلاند التقدم. وحافظ أصحاب الأرض على فوزهم، لكن دي زيربي أعرب عن رضاه عن أداء فريقه.
وقال دي زيربي خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "أنا آسف لأننا لم نستحق الخسارة. لعبنا مباراة جيدة، ربما لم تكن كافية للفوز، لكننا كنا غير محظوظين في بعض المواقف في الشوط الأول. لا يمكنني أن أقول أي شيء للاعبين لأنهم بذلوا قصارى جهدهم من حيث الموقف والروح. يمكننا بالتأكيد أن نلعب بشكل أفضل وأن نشعر بتحسن. علينا أن نعمل على ذلك".
إصابة روميرو تشكل ضربة قاسية
ومما زاد الطين بلة بالنسبة لتوتنهام، أن قائد الفريق كريستيان روميرو اضطر إلى مغادرة الملعب وهو يبكي عقب اصطدامه بكينسكي. وبدا المدافع الأرجنتيني محبطًا للغاية وهو يتجه إلى غرفة الملابس، مما أثار مخاوف بشأن قدرته على المشاركة في معركة توتنهام للبقاء في الدوري وكذلك في كأس العالم المقبلة. ومع امتداد سلسلة هزائم توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 14 مباراة، فإن الخسارة المحتملة لقائدهم ستشكل ضربة نفسية كبيرة.
البحث عن نقطة التحول
يظل دي زيربي مصراً على أن نتيجة واحدة كفيلة بقلب موازين المباراة. وأشاد بالانضباط التكتيكي الذي أظهره توتنهام في الشوط الأول، وحث لاعبيه على الحفاظ على ثقتهم بأنفسهم رغم انتظارهم 105 أيام لتحقيق فوز في الدوري.
"من الناحية التكتيكية، لعبنا شوطاً أول جيداً. سواء مع الكرة أو بدونها. لا نمتلك الثقة الكافية لتقديم كرة قدم رائعة، لكننا نفذنا ما عملنا عليه هذا الأسبوع. يمكن للاعبين تقديم أداء أفضل إذا شعروا بالثقة. بالتأكيد، أنا واثق من أننا إذا تمكنا من الفوز بمباراة واحدة، فسيتغير كل شيء"، ختم قائلاً.