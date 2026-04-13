كسر مدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي صمته عقب قرار السلطات الفرنسية إحالة قضيته إلى المحكمة. وفي حديثه قبل مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي يلتقي فيها باريس سان جيرمان مع ليفربول، سُئل الظهير عن التطورات القانونية الأخيرة المتعلقة بالتحقيق الذي يعود إلى أوائل عام 2023.

وبدا اللاعب المغربي مستعداً للأسئلة، حيث حافظ على رباطة جأشه مع التمسك بموقفه الثابت بشأن هذه القضية. وقال حكيمي: "أعلم أن هذه التهمة باطلة. أشعر بالهدوء، وأنا أركز على ما سيأتي بعد ذلك، أما الباقي فأتركه بين يدي محاميي ونظام العدالة".