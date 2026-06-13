فيديو | "سنموت من أجل هؤلاء" .. حكيمي يدافع عن صحفي مكسيكي ويستعد للبرازيل برسالة مؤثرة!

أحد الصحفيين المكسيكيين المتواجدين في قاعة المؤتمر، حاول توجيه سؤالًا لحكيمي مستخدمًا لغة بلاده الأم وهي الإسبانية، ليتدخل المسؤول من أجل مطالبته بتغيير لغته حتى لا يحتاج الجميع لترجمة كلماته.

سواء اللغة الإنجليزية أو الفرنسية كانا الخيار الأسهل وفقًا لتعليمات منظم المؤتمر، في الوقت الذي ظهر فيه حكيمي للدفاع عن الصحفي المكسيكي مشيرًا إلى أنه يمكنه فهم الإسبانية ويستطيع الإجابة عليه بالإنجليزية حتى يفهم الحضور ما دار بينهما.

وترجع إجادة حكيمي للغة الإسبانية، بعد التجربة الطويلة التي قضاها في شباب ريال مدريد منذ 2015 وحتى وصوله للفريق الأول ورحيله إلى بوروسيا دورتموند في 2018.



