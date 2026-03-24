أحمد فرهود

أشرف حكيمي وريال مدريد "قصة حب لم تنتهِ".. ناصر الخليفي قد يكافئ فلورنتينو بيريز بـ"الصفقة الحلم" وباريس سان جيرمان لن يخرج خاسرًا!

هل تتم الصفقة التي يحلم بها جمهور ريال مدريد؟!..

بين أزقة "فالديبيباس"، وفي ممرات أكاديمية "لا فابريكا"؛ نشأ فتى يحمل حلمًا أكبر من مجرد ركل الكرة، بل أن يسمع اسمه يتردد في جنبات ملعب "سانتياجو برنابيو".

الحديث هُنا عن الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، الذي بدأ مسيرته في الفئات السنية للعملاق الإسباني ريال مدريد؛ قبل أن ينتقل إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني، ثم إنتر الإيطالي وفريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

وبعد سنواتٍ من التنقل بين الدوريات الأوروبية المختلفة، منذ عام 2018 وحتى الآن؛ يبدو أن حلم حكيمي بكتابة التاريخ مع ريال مدريد، لم ينتهِ أبدًا.

ووفقًا للإعلامي الرياضي رامون ألفاريز، يرغب الظهير الأيمن المغربي في العودة إلى الميرينجي بشدة؛ حيث أنه مستعد لإتمام الصفقة، رغم أن عقده مع باريس سان جيرمان ممتد حتى 30 يونيو 2029.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ العامل الذي قد يُساعد نادي ريال مدريد على إتمام التعاقد مع أشرف حكيمي، وأبرز ضحايا الصفقة..



    مسيرة أشرف حكيمي من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان

    في البداية.. يجب الحديث عن مسيرة الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي؛ والتي بدأت في الفئات السنية للعملاق الإسباني ريال مدريد، كما ذكرنا.

    حكيمي تدرج في مختلف الفئات السنية للريال، أو ما يُعرف باسم أكاديمية "لا فابريكا"؛ قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، صيف 2017.

    ولعب الظهير المغربي موسم واحد فقط، مع فريق ريال مدريد الأول؛ قبل أن يخرج على سبيل الإعارة إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني، لمدة عامين كاملين.

    وبعد انتهاء إعارته إلى دورتموند؛ قام ريال مدريد ببيع حكيمي إلى إنتر الإيطالي صيف 2020، ومنه ذهب إلى فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان عام 2021.

    ومع باريس كتب أشرف حكيمي التاريخ، وقاد النادي لأول لقب في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ وذلك في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    - أرقام حكيمي مع باريس سان جيرمان:

    * مباريات: 199.

    * دقائق: 16.007.

    * مساهمات تهديفية: 70.

    * أهداف مسجلة: 28.

    * تمريرات حاسمة: 42.

    وبصفةٍ عامة.. توّج حكيمي بـ11 لقبًا رسميًا مع الفريق الباريسي، منذ صيف 2021 وحتى الآن؛ مع إمكانية إضافة بطولتين أخرتين، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  Borussia Dortmund v Paris Saint-Germain: Semi-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24

    أسباب تصعب صفقة أشرف حكيمي على ريال مدريد

    والآن.. لننتقل بحديثنا عن صعوبة صفقة الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي؛ سواء على العملاق الإسباني ريال مدريد، أو أي نادٍ آخر يريده.

    صعوبة صفقة حكيمي البالغ من العمر 27 سنة، تتمثّل في مجموعة من العوامل؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: حكيمي أحد أفضل الأظهرة اليمنى في العالم، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق؛ لذلك من الصعب أن يتخلى عنه نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بسهولة.

    * ثانيًا: حكيمي يرتبط بعقدٍ طويل مع باريس سان جيرمان، يمتد حتى 30 يونيو 2029؛ مع عدم معاناة النادي من أي أزمة تجبره على البيع.

    * ثالثًا: لا يوجد شروط جزائية في عقود اللاعبين بالدوري الفرنسي؛ وبالتالي يجب التفاوض مباشرة مع إدارة باريس سان جيرمان.

    ومن هُنا.. سيكون العمل شاقًا للغاية على حكيمي، وإدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز؛ إذا أراد الطرفان إتمام الصفقة بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الصيفي القادم

    على سبيل المثال.. حكيمي سيكون مُطالبًا بالضغط القوي على الإدارة الباريسية، لتركه يرحل عن صفوف الفريق الأول؛ بينما الريال سيبذل مجهودًا ماليًا، بدفع مبلغ ضخم مقابل الصفقة.

    صفقة حكيمي قد تكون مكافأة ناصر الخليفي لفلورنتينو بيريز!

    رغم ما ذكرناه في السطور الماضية؛ إلا أن هُناك عامل مهم للغاية قد يلعب في مصلحة العملاق الإسباني ريال مدريد، للتعاقد مع الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي.

    هذا العامل - بعيدًا عن رغبة اللاعب بالطبع -؛ هو العلاقة القوية بين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ونظيره في نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.

    علاقة بيريز والخليفي قوية للغاية، منذ سنواتٍ عديدة؛ ولكنها شهدت بعض التوترات مؤخرًا، عقب تمسك رئيس الميرينجي بمشروعه "السوبر ليج".

    إلا أن انسحاب بيريز من مشروع "السوبر ليج"، في الأسابيع القليلة الماضية؛ أعاد العلاقات مع الخليفي، الذي يتولى منصب رئيس رابطة الأندية الأوروبية أيضًا.

    وحسب التقاير العالمية.. جاء انسحاب بيريز من "السوبر ليج"، بعد مشاورات عديدة مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والخليفي؛ وهو الأمر الذي أكده الأخير، بالقول: "من يعتقد أن ريال مدريد خرج خاسرًا، فهو لا يفهم شيئًا في كرة القدم".

    المهم.. تحسُن العلاقات بين رئيس الريال والقطري ناصر الخليفي، بالإضافة إلى بعض الاتفاقات التي تمت خلف "الأبواب المغلقة"؛ قد تكون الطريق نحو إتمام صفقة حكيمي، على النحو التالي:

    * أولًا: تنفيذ رغبة اللاعب؛ بتسهيل المفاوضات مع بيريز.

    * ثانيًا: حصول النادي الباريسي على لاعب ما من ريال مدريد؛ خاصة أن أكثر من اسم يحظى باهتمام فريق العاصمة الفرنسية.

    وارتبطت أسماء مثل البرازيلي رودريجو جوس - المصاب حاليًا بـ"الصليبي" -، بالإضافة إلى الأرجنتيني فرانكو ماتانتونو والفرنسي إدواردو كامافينجا؛ بالانتقال إلى الفريق الباريسي، في أوقاتٍ سابقة.

    بمعنى.. قد تكون صفقة حكيمي هي "مكافأة" الخليفي لبيريز، بعد الانسحاب من "السوبر ليج" وعودة العلاقات مجددًا؛ مع ضمان عدم خسارة الفريق الباريسي بالطبع، بحصوله على مبلغ ضخم أو لاعب ما من الميرينجي.

    ضحايا صفقة أشرف حكيمي "المحتملة" في ريال مدريد

    أخيرًا.. يجب الحديث عن "ضحايا" صفقة الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي؛ إذا نجح العملاق الإسباني ريال مدريد في ضمه من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

    أولى الضحايا سيكون القائد داني كارباخال؛ إلا أن مستقبل هذا اللاعب يبدو بعيدًا عن ريال مدريد أساسًا، حتى بدون صفقة حكيمي.

    وبالتالي.. الضحية الأكبر سيكون هو النجم الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد؛ الذي تعاقد معه الريال من نادي ليفربول، في الميركاتو الصيفي الماضي.

    أرنولد قد يكون ضحية صفقة حكيمي، بأي شكلٍ من الأشكل؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: بيعه بشكلٍ نهائي في الميركاتو الصيفي القادم.

    * ثانيًا: أو.. أن يصبح لاعبًا احتياطيًا لحكيمي.

    * ثالثًا: أو.. تغيير مركزه من الظهير الأيمن إلى وسط الميدان.

    ولا ننسى أنه تم توظيف أرنولد في وسط الميدان سابقًا، قبل الانتقال إلى نادي ريال مدريد؛ أو على الأقل كان يلعب كـ"ظهير وهمي"، بحيث يدخل إلى العمق لاستلام الكرة وبناء اللعب.

    وسيكون علينا الانتظار الآن؛ لمعرفة هل ستتم صفقة حكيمي أم لا، قبل متابعة مستقبل ضحاياه المتوقعين في ريال مدريد.

