إحالة حكيمي للمحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب .. والمغربي يعلق : لو لم أكن مشهورًا لما ظهرت القضية!

تعود جذور القضية إلى حادثة وقعت في فبراير 2023، حيث أبلغت شابة عن تعرضها لاعتداء جنسي في منزل اللاعب بمدينة بولوني-بيلانكور.

وعقب تحقيق قضائي مكثف استمر ثلاث سنوات، طلبت النيابة العامة رسمياً إجراء محاكمة قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف الإحالة القضائية النهائية.

وقررت السلطات القضائية في مقاطعة أوت-دو-سين في نهاية المطاف أن التحقيق قد أسفر عن وجود أدلة كافية ضد اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً للانتقال مباشرةً إلى محاكمة جنائية كاملة.

وقد لجأ حكيمي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على هذه الأنباء، حيث صرح قائلاً: «نظرت إليّ المحكمة في عينيّ وقالت: "لو لم تكن مشهوراً، لما كانت هذه القضية قد رُفعت أبداً". اخترت أن ألتزم الصمت لسنوات. كنت أعتقد أن الحفاظ على كرامتي، والتحلي بالصبر، والثقة في نظام العدالة سيسمح باتخاذ القرارات الصحيحة».