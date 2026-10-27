يملك تأثيرًا مشابهًا لأشرف حكيمي ولكن!.. "الكرة الذهبية" تكشف إخفاق القوة الناعمة السعودية مع سعود عبدالحميد

اقرأ بتأنٍّ، ولا تستعجل حكمك علينا!؛ فنحن لن نقارن بين لاعبين اثنين بالمعنى الحرفي، وإنما سنستعرض فكرة عامة فقط.

هذه الفكرة العامة؛ أساسها هو: "هل فشلت القوة الناعمة السعودية في الترويج لنجوم الأخضر عالميًا؟!".

والحديث هنا تحديدًا؛ عن النجم الدولي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن منتخب السعودية ونادي لانس الفرنسي.

سعود هو ذلك اللاعب الذي تخطّى الصعوبات؛ ليثبت نفسه بقوة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس، الذي انضم إليه في صيف عام 2025، قادمًا من نادي روما الإيطالي.

وبدأ هذا اللاعب بشكل بطيء مع فريقه الفرنسي؛ حيث كان حبيسًا لـ"دكة البدلاء"، ويتحصل على دقائق قليلة جدًا، قبل أن ينفجر مع بداية عام 2026.

ومنذ ذلك الوقت، أصبح سعود أحد الأظهرة البارزين في الملاعب الفرنسية؛ وهو ما يقودنا إلى نقاط مهمة للغاية، سنستعرضها في السطور القادمة من تقريرنا..