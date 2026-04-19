أشار لحروف اسمه ولعقله.. مورينيو لا يتوقف عن الجدل بعد الفوز بديربي لشبونة!

كانت المباراة بحد ذاتها رحلة مليئة بالتقلبات العاطفية، حيث تمكن بنفيكا من انتزاع الفوز في اللحظات الأخيرة. افتتح أندرياس شيلديروب التسجيل للضيوف، لكن رافا سيلفا كان هو البطل الحقيقي، حيث سجل هدف الفوز في الدقيقة 93 ليخمد صيحات الجماهير المضيفة.

أكدت رد فعل مورينيو على أهمية النتيجة، حيث حافظ بنفيكا على سجله الخالي من الهزائم في الدوري البرتغالي لهذا الموسم وتجاوز سبورتنج ليحتل المركز الثاني.

وفي حديثه بعد المباراة، أشاد المدرب بمرونة فريقه، حيث قال: "من الواضح أنني سعيد، أعتقد أنها كانت مباراة رائعة. لكي تكون المباريات رائعة، يجب أن يكون هناك ثلاثة فرق رائعة. ربما فاتني خطأ أو اثنان، لكنني أعتقد أن التحكيم كان على أعلى مستوى. لعب بنفيكا مباراة رائعة، ولعب سبورتنج بأسلوبه المعتاد. الملعب جميل، وكنت أعلق من على مقاعد البدلاء على كل ما جلبه مشجعو سبورتنج إلى الملعب، وكان مشجعو بنفيكا في قمة حماسهم. أعتقد أنها كانت مباراة استثنائية، بدون بطاقات حمراء وبوجود فريقين راغبين في الفوز. لو كان التعادل نتيجة جيدة لأي من الفريقين، لكانت المباراة مختلفة من الناحية التكتيكية."