Getty
ترجمه
أشاد لي كارسلي بـ"التناغم" بين مايلز لويس-سكيلي وإيثان نوانيري بعد تألق الثنائي من أرسنال في الفوز الساحق لمنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا على مولدوفا
نجوم أرسنال يسحقون مولدوفا
حقق منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا فوزًا مقنعًا في نورويتش، مدفوعًا بشكل كبير بالتفاهم بين اللاعبين الواعدين من نادي آرسنال. لعب لويس-سكيلي في مركز الظهير الأيسر المقلوب، وكان صانع هدف نوانيري الافتتاحي، ثم قدم تمريرة حاسمة رائعة لهدف لاعب الوسط الثاني بعد انطلاقة متعرجة من مسافة 30 ياردة. كان التناغم التام بينهما بمثابة رد قوي بعد فترة صعبة شهد فيها كلا اللاعبين تقييد فرصهما في اللعب مع الفريق الأول في أرسنال بسبب المنافسة الشديدة داخل الفريق.
- Getty Images Sport
كارسلي يشيد بالرابطة الفريدة
سارع كارسلي، مدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، إلى تسليط الضوء على الفائدة التي يجلبها تاريخهما المشترك في أكاديمية أرسنال للشباب. فبعد أن تدرجا معًا عبر الفئات العمرية المختلفة، أثبتت قدرتهما على التواجد معًا في المناطق المزدحمة أنها أكثر مما تستطيع دفاعات مولدوفا تحمله. وقال كارسلي: "لقد شاهدت مايلز كثيرًا خلال مسيرته في الفئات العمرية، وهو وإيثان يتمتعان بتناغم رائع معًا. يبدو أنهما قادران على التواصل في المساحات الضيقة، وقد كانا رائعين داخل الملعب وخارجه".
السير على الطريق
يتزامن تألق الثنائي على الصعيد الدولي مع مرحلة حاسمة في مسيرتهما المهنية الناشئة، حيث يواجه لويس-سكيلي مشكلة قلة المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يخوض نوانيري فترة إعارة في صفوف مارسيليا. وعلى الرغم من مشاركتهما المحدودة مع الفريق الأول هذا الموسم، يؤكد كارسلي أن منحهما فرصة اللعب على الصعيد الدولي أمر ضروري لتطورهما والحفاظ على لياقتهما.
وأضاف: "[مايلز] تقدم بسرعة كبيرة، من أرسنال مباشرة إلى الفريق الأول، ووجد نفسه الآن في موقف يفتقر فيه إلى الدقائق في أرسنال، لذا كان التوقيت مثاليًا بالنسبة له. ما يمكنني التحكم فيه هو الدقائق التي أمنحه إياها على المستوى الدولي، ولعبه مباراتين كاملتين (90 دقيقة) في فترة زمنية قصيرة يجهزه جيدًا الآن للعودة إلى أرسنال."
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيعود نوانيري الآن إلى فرنسا لمساعدة مرسيليا في سعيها للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الفرنسي، بينما سيعود لويس-سكيلي إلى صفوف أرسنال الذي يخوض سباقًا حامياً على اللقب. قد يجد الأخير فرصة نادرة للعب في التشكيلة الأساسية لميكيل أرتيتا في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المقبلة ضد ساوثهامبتون، وهي مباراة تمثل اختباراً حاسماً للحصول على مزيد من الدقائق في الدوري. سيظل كل من لويس-سكيلي ونوانيري يعلقان بعض الآمال على لفت انتباه مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل قبل كأس العالم هذا الصيف.