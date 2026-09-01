"أسوأ فترة انتقالية في التاريخ".. لاعب ريال مدريد المعتزل يهاجم عودة مورينيو!

وخلال حديثه كضيف على بودكاست إيكر كاسياس، Bajo los palos، لم يتحفظ توتي في تقييمه اللاذع للتوجه التكتيكي الحالي للنادي، إذ رأى أن رحيل الثنائي الأسطوري في خط الوسط مودريتش وكروس قد تعامل معه مجلس الإدارة بطريقة كارثية.

وقال توتي: "لا يمكن لمدريد، بعد مودريتش وكروس، أن يستبدل الموهبة بالعضلات. إنه خطأ من مدريد وأسوأ عملية انتقال يمكن أن تتم في التاريخ، إنه أكثر ريال مدريد لا يمكن التعرف عليه رأيته خلال الأربعين عاماً الأخيرة.

"لا يوجد لاعب مرّ على ريال مدريد وكان سيئاً، هذا مستحيل. لكنهم لا يملكون الهيبة للعب أو السيطرة على أوروبا. مدريد ببساطة يفتقر إلى كرة القدم."