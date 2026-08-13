عندما يخيم الظلام شبه الدامس .. تعرف على أسوأ دوري أوروبي "فشل في اللعب بأي بطولة قارية"!

موطن الدوريات الأقوى في العالم، ومنها نشأت كرة القدم الحديثة، ناهيك عن عظمة بنيتها التحتية وملاعبها، والقيمة السوقية للاعبيها التي لا تضاهيها أي قارة أخرى، ورغم كل تلك النجاحات، لا تخلو أوروبا من دوريات خيّم عليها "ظلام شبه دامس" في كرة القدم!

إنه دوري مونتينيجرو (الجبل الأسود)؛ البلد الذي ظهر من قبل في كأس العالم للمنتخبات ألمانيا 2006، لكن ليس بصورة مستقلة، إنما ضمن اتحاد دولي جمع صربيا والجبل الأسود، وبعد تلك المشاركة، حدث الاستقلال وانفصل البلدان.

ومنذ ذلك الحين لم ينجح مونتينيجرو قط في الظهور بالحدث العالمي، لكنه غيابًا منطقيًا قياسيًا على تردي الأوضاع في الدوري المحلي بالبلد..



