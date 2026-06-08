"من الجيد أن مارادونا لم يتقيأ على خصمه حينها" .. منتخب عربي ضمن الأسوأ ونيجيريا تقود قائمة أفضل القمصان في تاريخ كأس العالم

هي ليست مجرد قمصان تُصمم من قبل الشركات قبل كل نسخة من كأس العالم، بل أطقم تروي حكايات المنتخبات في تلك الفترة .. فإما أن يكون تصميمًا رائعًا يُعاد إحياؤه بعد سنوات عبر ابتكار تصميم مشابه له أو أن يكون مجرد تصميم مر على الحدث العالمي ويتمنى الجمهور لو لم يمر من الأساس.

مؤكد أن النتائج تلعب دورًا في تقييم جمهور كل بلد لأطقم منتخبها، فإما أن يكون فأل خير أو فأل شر، لكن إن نحينا النتائج جانبًا، وصدّرنها "الذوق" تتغير نظرتنا تمامًا للتصميمات، وهذا ما سنعتمد عليه في سطورنا التالية.

قبل أيام قليلة، عرضنا عليكم عشرة من "أغرب" القمصان التي مرت على كأس العالم عبر تاريخه، واليوم جئنا بقائمة "الأفضل والأسوأ"، مع مراعاة عدم تكرار أي قميص ذكرناه في قائمة الأغرب مرة أخرى.. لنستعرض القمصان ومعها أطلق العنان لذكرياتك مع المونديال كي تحضر مع كل قميص!