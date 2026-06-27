أسوأ أداء لحارس مرمى في تاريخ المونديال.. موسليرا يعتذر لشعب أوروجواي!

لم يتهرب حارس المرمى المخضرم من تحمل المسؤولية الكاملة بعد هذه الليلة القاسية، حيث ظهر في المنطقة المختلطة باكياً ليواجه وسائل الإعلام ويتحدث بشفافية عن خيبة الأمل الكبيرة التي عاشها. وفي حديثه للصحفيين، قال: "لم أكن يومًا من أولئك الذين يختبئون، وطالما اعتدت المواجهة. لم أتخيل قط أنني سأعاني كل هذا الألم بسبب كرة القدم، خاصة بعد كل العمل والتعب والتحضيرات التي بذلتها لأكون في قمة جاهزيتي". وأضاف كاشفاً تفاصيل ما حدث داخلياً: "لقد اعتذرت لزملائي في غرف الملابس فور نهاية اللقاء، والآن أعتذر علنًا للشعب الأوروجوياني بأكمله، رغمًا عن علمي بأن الاعتذار وحده لن يكون كافيًا". واختتم حديثه الحزين: "هذا المركز هكذا دائمًا؛ أحيانًا يعطيك الكثير، وأحيانًا يسلبك كل شيء".