أسقطوا ميسي في فخ الاختيار.. لماذا ستعاني الأرجنتين في كأس العالم؟!

في الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير العاشقة لمنتخب التانجو رؤية بطل العالم وهو يستعد بقوة للحفاظ على عرشه فوق الأراضي الأمريكية وكندا والمكسيك فجر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مفاجأة مدوية أثارت الكثير من علامات الاستفهام والقلق.

الإعلان عن خوض مواجهتين وديتين أمام منتخبي هندوراس وأيسلندا خلال شهر يونيو المقبل لم يكن الخبر السار الذي انتظره المتابعون بل كان بمثابة جرس إنذار يكشف عن تخبط كبير في التخطيط لمرحلة ما قبل المونديال.

هذا الاختيار الفني الضعيف يضع المنتخب الأرجنتيني في مأزق حقيقي قبل الدخول في معترك البطولة الرسمية خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها مجموعته التي تبدو سهلة في الظاهر ولكنها تحمل في طياتها الكثير من المخاطر الفنية والبدنية.



