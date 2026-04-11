Argentina World Cup defence
علي رفعت

أسقطوا ميسي في فخ الاختيار.. لماذا ستعاني الأرجنتين في كأس العالم؟!

قرارات أرجنتينية مُحبطة!

في الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير العاشقة لمنتخب التانجو رؤية بطل العالم وهو يستعد بقوة للحفاظ على عرشه فوق الأراضي الأمريكية وكندا والمكسيك فجر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مفاجأة مدوية أثارت الكثير من علامات الاستفهام والقلق. 

الإعلان عن خوض مواجهتين وديتين أمام منتخبي هندوراس وأيسلندا خلال شهر يونيو المقبل لم يكن الخبر السار الذي انتظره المتابعون بل كان بمثابة جرس إنذار يكشف عن تخبط كبير في التخطيط لمرحلة ما قبل المونديال. 

هذا الاختيار الفني الضعيف يضع المنتخب الأرجنتيني في مأزق حقيقي قبل الدخول في معترك البطولة الرسمية خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها مجموعته التي تبدو سهلة في الظاهر ولكنها تحمل في طياتها الكثير من المخاطر الفنية والبدنية.


  Lionel Messi penalty Argentina France

    العزلة القاتلة عن القارة العجوز


    منذ تلك اللحظة التاريخية في عام 2022 حين رفع ليونيل ميسي الكأس الغالية في قطر دخل المنتخب الأرجنتيني في حالة من الانعزال الغريب واللامبرر عن مواجهة المدارس الأوروبية الكبرى.

    لقد مر ما يقرب من 3 سنوات ونصف دون أن يخوض رفاق ميسي أي مباراة ودية أو رسمية أمام خصم من القارة العجوز وهو أمر يدعو للدهشة والقلق معًا.

    غياب الاحتكاك بالكرة الأوروبية يعني غياب القدرة على مواجهة السرعات العالية والتحولات التكتيكية المعقدة التي تميز منتخبات القمة في أوروبا.

    من العجيب أن يظن القائمون على المنتخب الأرجنتيني أنهم قادرون على الحفاظ على لقبهم العالمي دون مواجهة الأوروبيين وهم الذين لم يبلغوا منصة التتويج في المونديال الماضي إلا بعد معارك طاحنة أمام مدارس أوروبية خالصة.

    فالجميع يتذكر جيدًا أن طريق الذهب مر عبر تخطي عقبة هولندا في دور الـ 8 ثم سحق كرواتيا في نصف النهائي وصولاً إلى الملحمة التاريخية أمام فرنسا في المباراة النهائية، فكيف لفريق يطمح في تكرار الإنجاز أن يتجاهل تمامًا المدرسة التي قدمت له أصعب اختباراته الفنية والبدنية؟


  Lionel Messi Argentina Saudi Arabia 2022 World Cup

    فخ المجموعة العربية والطموح الخفي


    يرى الكثير من المحللين أن مجموعة الأرجنتين في كأس العالم القادمة ليست بالصعوبة التي تستوجب القلق ولكن هذا الاعتقاد يمثل فخًا حقيقيًا.

    وجود منتخب الأردن الذي يعيش طفرة فنية هائلة وطموحًا لا حدود له يجعل المباراة أمامه اختبارًا بدنيًا ونفسيًا من الدرجة الأولى.

    فالمنتخب الأردني أصبح يمتلك شخصية قوية وقدرة على إحراج الكبار بفضل التنظيم الدفاعي والروح القتالية العالية.

    أما المنتخب الجزائري بصفته بطلاً أسبق للقارة السمراء فهو يمتلك خبرات دولية واسعة وكتيبة من اللاعبين المحترفين الذين اعتادوا على اللعب في أعلى المستويات الأوروبية.

    هذه المجموعة تحديدًا كانت تتطلب تحضيرًا يضاهي قوة المنافسين بدلاً من الذهاب لمواجهة هندوراس التي تعاني فنيًا وتفتقد للنسق المناسب.

    الاستهانة بالخصوم العرب والاعتماد على وديات ضعيفة قد يؤدي إلى صدمة كبرى في بداية المشوار المونديالي ولو حدثت لن تكون الأولى، فالخسارة الوحيدة في بطولة 2022 جاء على يد المنتخب السعودي.


  Lionel Messi Argentina

    ميسي والقرار الصعب بين المشاركة والاعتزال


    التأثير السلبي لهذا التخبط في التحضير لا يتوقف عند حدود الملعب بل يمتد ليصل إلى الحالة الذهنية للقائد ليونيل ميسي.

    البرغوث الذي لم يحسم موقفه بشكل نهائي ومؤكد من خوض غمار مونديال 2026 يراقب هذا المشهد بعين فاحصة.

    ميسي الذي يسعى دائمًا للكمال والنجاح يدرك جيدًا أن ضعف التحضير وغياب المواجهات القوية يعني تراجع فرص المنتخب في الذهاب بعيدًا.

    هذا الشعور بتراجع مستوى الطموح الإداري والفني قد يدفع ميسي لاتخاذ قرار مؤلم بالاعتزال الدولي والاكتفاء بدور المشاهد في المونديال القادم بدلاً من المغامرة بتاريخه الأسطوري في ظل غياب الرؤية الواضحة للفريق.

    ميسي لن يقبل بأن يكون جزءًا من منتخب يكتفي بالتمثيل المشرف أو يخرج بشكل باهت نتيجة سوء الإعداد بعد كل تلك السنوات من القتال بقميص المنتخب الأرجنتيني.


    التخطيط الغائب وضياع هوية البطل


    لم يكن إلغاء مباراة إسبانيا في مارس مجرد سوء حظ بل كشف عن غياب الخطة البديلة لدى الاتحاد الأرجنتيني، فبدلاً من البحث الجدي عن بديل أوروبي قوي في الشهر الأخير قبل انطلاق البطولة تم الركون إلى الحلول السهلة التي لا تغني ولا تسمن من جوع كروي.

    المنتخب الذي يريد الحفاظ على كبريائه العالمي يجب أن يكون مستعدًا لمواجهة كافة المدارس الكروية في أي وقت، فالاكتفاء بمنتخبات مثل هندوراس أو أيسلندا التي تعتمد على أسلوب دفاعي بحت قد يمنح الأرجنتين انتصارات ودية زائفة ولكنها لن تمنح الفريق المناعة اللازمة لمواجهة عمالقة العالم في الأدوار الإقصائية.

    هذا التراجع في مستوى الطموح التحضيري يضع المدرب سكالوني في مواجهة مباشرة مع التوقعات الجماهيرية العريضة التي لا تقبل بأقل من الذهب.


  Argentina v Zambia - International Friendly

    بيت القصيد


    الطريق نحو منصة التتويج في المونديال يبدأ من غرف التخطيط والملاعب الودية قبل أن يبدأ في الملاعب الرسمية، وإذا استمر المنتخب الأرجنتيني في نهجه الحالي بالهروب من مواجهة الكبار والاكتفاء بمنافسين لا يمثلون تهديدًا حقيقيًا فإنه يمهد الطريق لخروج مبكر وحزين.

    الحفاظ على اللقب يتطلب شجاعة في المواجهة وبحثًا دائمًا عن الاحتكاك بالأقوى وإلا فإن الجماهير ستجد نفسها أمام نسخة باهتة من بطل العالم وقد تجد ميسي يودع الملاعب بمرارة الخذلان الفني.