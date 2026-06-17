تقييمات أسعار النجوم في كأس العالم | هدف ثنائي مانشستر يقتحم القائمة ويامال يتصدر بمسافة عن أوليسي

إذا عدنا بالزمن ثلاث سنوات إلى الوراء، نجد أن دينيز أونداف كان يقف عند مفترق طرق في مسيرته.

المهاجم المميز كان يحاول جاهدًا الحصول على دقائق لعب في برايتون، حيث لعب دورًا ثانويًا خلف لاعبين مثل إيفان فيرجسون وداني ويلبيك.

وكان من الواضح أن الأمر يتطلب تغييرًا جذريًّا. وجاءت هذه الخطوة في شكل انتقال أولي على سبيل الإعارة إلى نادي في إف بي شتوتجارت — وهي صفقة تحولت بعد ذلك إلى انتقال نهائي في عام 2024 — ومنذ ذلك الحين لم ينظر إلى الوراء أبدًا.

بعد تسجيله 19 هدفاً، أنهى أونداف موسم 2025-26 كأفضل هداف ألماني في البوندسليجا، متخلفاً فقط عن هاري كين الذي لا يهدأ أبدًا في صدارة الترتيب العام.

قد لا يزال بحاجة إلى إقناع يوليان ناجلسمان ليحصل على مكان في التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني في كأس العالم، لكن مع تسجيله 7 أهداف في 10 مباريات دولية فقط، فإن فرصته كبيرة في الحصول على هذه الفرصة. إذا قدم أداءً جيداً في البطولة المقامة أمريكا الشمالية، فسترتفع قيمته حتماً بشكل كبير.

ولا يسعنا إلى تقديم التحية لشتوتجارت على توقيع العقد الجديد مع اللاعب وتسوية الأمور قبل انطلاق البطولة، خاصة بعد مستواه الجيد وتمكنه من التسجيل في كوراساو بالمونديال!

القيمة الحالية للاعب: 30 مليون جنيه إسترليني