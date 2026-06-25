تقييمات أسعار النجوم في كأس العالم | صعود يامال وتراجع صفقة مانشستر سيتي المنتظرة و"الدكة" تنتظر باركولا !

يبدو أن هذا الصيف سيكون صعبًا للغاية بالنسبة لوست هام، ففي حالة كريسينسيو سمرفيل، يمتلك النادي جناحًا موهوبًا أظهر بالفعل لمحات من مستواه الرفيع في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو بشكل شبه مؤكد أنه سيسعى للرحيل عقب هبوط الفريق من البريميرليج.

وليس ذلك فحسب، بل إن اللاعب الهولندي يلمع الآن على الساحة العالمية في أمريكا الشمالية - ولو نجا الفريق من الهبوط، وهبط توتنهام بدلاً منه، لكان الهامرز قادرين بلا شك على فرض رسوم انتقال أعلى بكثير لردع المهتمين المحتملين.

وقد ارتبط اسم مانشستر يونايتد بقوة بالجناح السابق لفريق ليدز يونايتد، على الرغم من أنه من المتوقع أن تزداد قائمة المهتمين به كلما زاد تأثير سمرفيل في كأس العالم.

ويعتبر نجم الهامرز أحد أبرز اللاعبين في البطولة حتى الآن، بعد أن خاض أول مباراة دولية له مع منتخب هولندا في أوائل يونيو، حيث انطلق نحو المرمى وسجل هدفًا بضربة ذكية بقدمه اليسرى في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة ضد اليابان.

وتبع ذلك بهدف آخر من مسافة بعيدة في الفوز الساحق 5-1 على السويد، ويأمل أن يكون قد قدم ما يكفي لتأمين مكانه في التشكيلة الأساسية لمرحلة خروج المغلوب.

قيمة اللاعب قبل انطلاق كأس العالم: 30مليون جنيه إسترليني

القيمة الحالية للاعب: 40 مليون جنيه إسترليني (⬆️ بزيادة 10 مليون جنيه إسترليني)