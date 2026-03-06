أسطورة مانشستر يونايتد يُطرد من منصبه الدولي بعد رفضه تخفيض راتبه عقب كارثة تأهل المنتخب إلى كأس العالم

وأوضح مجلس الإدارة أن الواقع المالي المتعلق بإدارة المنتخب الوطني قد تغير، حيث أشارت صحيفة ديلي ميل إلى أن يورك رفض رفضًا قاطعًا تخفيض راتبه. وتابع البيان: "أجريت مناقشات لاحقة بين الاتحاد الكواري لكرة القدم والسيد يورك بشأن مستقبل المنصب... ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط المقترحة في هذا الوقت، وتقرر بالاتفاق بين الطرفين الانفصال". على الرغم من الانفصال، شكر الاتحاد يورك على "التزامه"، مشيرًا إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا للحوار في المستقبل.