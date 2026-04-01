أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو سيصدر ألبوماً مستوحىً من كأس العالم عبر شركة إنتاج موسيقي جديدة
مرحلة جديدة لملك «جوغا بونيتو»
يُعتبر رونالدينيو على نطاق واسع أحد أكثر اللاعبين إبداعًا على الإطلاق، وهو يسعى الآن إلى ترجمة تلك الموهبة إلى عالم الموسيقى. وتهدف شركة «Tu Musica»، التي يقع مقرها الرئيسي في ميامي، إلى سد الفجوة بين الثقافات والأسواق المختلفة، من خلال توفير منصة احترافية لإنتاج الموسيقى وتوزيعها عالميًا، وفقًا لما أوردته مجلة «بيلبورد».
وكشف الفائز بكأس العالم 2002 أن هذه الخطوة تمثل تطوراً طبيعياً بالنسبة له، نظراً لشغفه الدائم بالإيقاع واللحن. وقال رونالدينيو في بيان رسمي: "لطالما كانت الموسيقى جزءاً كبيراً من حياتي. لقد رافقتني في أهم اللحظات، داخل الملعب وخارجه. والآن أريد أن أنقل هذه الطاقة إلى كل مكان - لربط الثقافات وخلق الفرص للفنانين من أي مكان".
ألبوم كأس العالم في الأفق
من المقرر أن يكون المشروع الرئيسي للشركة هو إصدار ألبوم مستوحى من كأس العالم، مصمم ليعكس الحماس العالمي لبطولة عام 2026 التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو. ومع توقع أن تجذب البطولة مليارات المشاهدين، ستستغل الشركة هذا الحدث العالمي كنقطة انطلاق لترويج علامتها التجارية. ابتداءً من الأسبوع الذي يبدأ في 6 أبريل، سيتم دعوة المؤلفين الموسيقيين والفنانين لتقديم أعمالهم للحصول على فرصة الظهور في الإصدار النهائي. وهي خطوة تعكس الطبيعة المفتوحة والمبهجة لأسلوب لعب رونالدينيو نفسه خلال سنوات ذروته في كامب نو. ستركز Tu Musica جهودها في البداية على أمريكا اللاتينية، مستفيدة من التأثير الثقافي الهائل للمنطقة على المشهد الموسيقي الحديث. ومع ذلك، هناك بالفعل خطط ملموسة لتوسيع العمليات إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
الشخصيات المؤثرة وراء الكواليس
وفي حين يوفر رونالدينيو القوة النجمية والرؤية، فإنه يحظى بدعم فريق من الخبراء المخضرمين في هذا المجال لضمان نجاح هذا المشروع. وقد شارك في تأسيس «تو موسيكا» كل من روني مالتز بن، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوا موسيكا»؛ وألان جيسوس، الرئيس التنفيذي لشركة «ASJ»؛ وروبرتو دي أسيس، شقيق رونالدينيو ومديره منذ فترة طويلة الذي تولى إدارة شؤونه طوال مسيرته الكروية الحافلة.
تجمع هذه الشراكة بين خبرات كبيرة في مجالات التوزيع والتسويق وإدارة المواهب. وفقًا لبيان صحفي رسمي، فإن الأسطورة البرازيلية يخطو "خطوة أخرى في رحلته خارج [كرة القدم]، لتوسيع حضوره في صناعة الترفيه"، من خلال الاستفادة من البنية التحتية لمجموعة Sua Musica وقوة العلامة التجارية التي توفرها ASJ.
إرث من الملعب إلى الاستوديو
يمثل إطلاق "Tu Musica" خطوة مهمة أخرى في مسيرة رونالدينيو خارج عالم كرة القدم. بعد مسيرة مهنية توجت بفوزه بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس العالم، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا أحد أشهر الوجوه على مستوى العالم. وقد صُممت هذه العلامة التجارية للاستفادة من تلك الشهرة، وتحويل شغفه الشخصي بالموسيقى إلى نموذج أعمال قابل للتطوير. بالنسبة لرونالدينيو، هذه فرصة لمواصلة التعبير عن روحه الإبداعية. وبينما تستعد العلامة لإصدارها العالمي الأول، سيتابع عالم كرة القدم ليرى ما إذا كان الأسطورة البرازيلية سيحقق نفس النجاح في قوائم الأغاني كما حققه على العشب.