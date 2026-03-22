أسطورة أرسنال يكشف عن الطريقة التي يطلب بها ماكس داومان النصيحة ويشكو من أدائه
منبر للتعبير عن آراء نجم صاعد
يتواصل داومان بشكل متكرر مع ويلشير، الذي منحه فرصة الظهور لأول مرة مع فريق تحت 18 عامًا عندما كان في الثالثة عشرة من عمره. ولا يزال المدرب البالغ من العمر 34 عامًا، والذي يدير حاليًا فريق لوتون تاون، صديقًا مقربًا ومستشارًا موثوقًا للمهاجم. على الرغم من أدائه الرائع الذي أهّله ليحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة ضد مانسفيلد تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، إلا أن الشاب شعر بالإحباط. قال ويلشير لصحيفة "ذا صن": "أنا وماكس نتحدث مع بعضنا البعض. آخر مرة تحدثت معه كانت بعد مباراة مانسفيلد، ولم يكن سعيداً بأدائه. وكنت أعلم أنه لن يكون سعيداً، لأن هذه هي طبيعته".
"مُجددة للحيوية حقًا" - ويلشير يُشيد بعقلية داومان
هذا الحماس الدؤوب هو ما يميز هذا اللاعب الواعد عن أقرانه. وبينما يتعافى من إصابة في الكاحل تعرض لها مؤخرًا ليتمكن من المشاركة مع أرسنال، لا يزال شغفه بالتطور واضحًا للعيان. وأبرز مدرب لوتون هذه الروح الإيجابية، قائلاً: "هناك الكثير من الاهتمام باللاعبين الآن. لكن ماكس يريد أن يواجه التحديات طوال الوقت. وهذا أمر إيجابي حقاً. لم يكن يريد أن يسمع ما يجيده — فهو يعرف ذلك. كان يريد أن يعرف كيف يمكنه أن يتطور." وقد تكون هذه العقلية حاسمة في سعيه للحصول على مكان في تشكيلة توماس توخيل للمنتخب الإنجليزي.
نظرة من الداخل على المطالب
ويلشير هو لاعب يعرف جيدًا معنى تحقيق الانطلاقة مع أرسنال في سن مبكرة، وقد كشف عن الطريقة التي يحاول بها مساعدة داومان. وشرح قائلاً: "أحاول مساعدته من خلال خبرتي في الانطلاق واللعب في سن مبكرة. كما أحاول مساعدته في فهم ما يريده ميكيل أرتيتا، مما يمنحه ميزة بسيطة. لكنه لا يزال بحاجة إلى التركيز والعمل الجاد. هناك مجال للتحسين، وماكس سيكون أول من يعترف بذلك".
ما هو مستقبل داومان؟
حقق داومان مؤخرًا فوزًا بنتيجة 2-0 على إيفرتون بعد أن سجل هدفًا في مرمى الحارس جوردان بيكفورد في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليصبح أصغر هداف في تاريخ المسابقة عن عمر يناهز 16 عامًا و73 يومًا. إذن، ماذا ينتظر هذا المراهق بعد ذلك؟ إنه الآن على وشك تحقيق إنجاز تاريخي آخر. إذا نزل إلى ملعب ويمبلي في المباراة النهائية لكأس كاراباو ضد مانشستر سيتي، فسيصبح أصغر لاعب يشارك في نهائي محلي كبير منذ الحرب العالمية الثانية.
