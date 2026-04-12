أسطورة أرسنال توني آدامز يعرض مساعدة أيقونة الجولف تايجر وودز في معركته للتغلب على الإدمان
تزايد القلق بشأن نجم الجولف
يأتي هذا العرض في أعقاب فترة عصيبة مر بها وودز، الذي انقلبت سيارته مؤخرًا في حادث مروع. وأفادت تقارير من موقع الحادث أن رجال الشرطة عثروا على حبوب طبية بحوزته، ورغم أن وودز ينفي قيادته تحت تأثير المخدرات، فقد قرر رسميًا الابتعاد عن الرياضة للتركيز على صحته. واضطر الأسطورة إلى الانسحاب من بطولة «ماسترز» هذا الأسبوع، وهي البطولة التي فاز بها خمس مرات. وأفادت تفاصيل من تقارير الشرطة أن عيني وودز كانتا محتقنتين بالدم وأن بؤبؤ عينيه ظل "متسعا للغاية" أثناء تدخلهم. وقد دفعت هذه التطورات حتى أعظم الشخصيات في عالم الجولف إلى التعبير عن آرائهم، حيث حذر جاك نيكلوس قائلاً: "أحياناً تصل إلى مرحلة متقدمة جداً وتحتاج فقط إلى شخص ما لمساعدتك".
آدامز يمد يد العون إلى رمز يمر بظروف صعبة
في أعقاب حادث السيارة الذي تعرض له وودز مؤخرًا والمشاكل القانونية التي تلت ذلك، أشار آدامز إلى أن عيادته الشهيرة يمكن أن توفر الملاذ الذي يحتاجه الفائز بـ 15 لقبًا في البطولات الكبرى. وقد حافظ آدامز، الذي اشتهر بمعركته مع إدمان الكحول خلال أيام لعبه، على إقلاعه عن الشرب لمدة ثلاثة عقود، وكرس حياته المهنية بعد اعتزاله لمساعدة الرياضيين على تجنب مخاطر الإدمان.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي لـ وودز، قال آدامز لصحيفة "ذا صن": "أرى مدمنًا، لأكون صادقًا تمامًا معك. إذا أراد أن يأتي إلى مركز إعادة التأهيل الخاص بي، فهناك مكان له في الغرفة. إذا أراد أن يتغير، فليحدث تغييرًا."
صورة معكوسة لنضال مضى
يعتقد آدامز أن اهتمام الجمهور بوودز هو خطوة ضرورية، حتى لو لم يكن اللاعب مستعدًا لمواجهتها بعد. واستذكر آدامز، وهو يتأمل مسيرته الخاصة في هايبري، كيف كان يتجاهل في البداية محاولات زملائه في أرسنال للتدخل. أوضح آدامز، أثناء حديثه عن أهمية كسر حلقة الإنكار: «بدأ الناس يقولون: "انظر، لديك مشكلة هنا"».
"ما فعلته هو أنني تجنبت كل من أخبرني بذلك، هل تفهم ما أعنيه؟ كان لي ديكسونز وأمثاله يقولون لي: 'تون، ماذا تفعل بحق الجحيم؟' وكنت أرد عليهم: 'أنت غريب الأطوار بعض الشيء. مارتن كيون غريب الأطوار بعض الشيء'. تتجاهل الناس نوعًا ما أو تتخلص منهم، لأنك لا تريد أن تنظر إلى نفسك. لذا فهو لا يريد حقًا أن ينظر... ولا يمكننا أن نسمح لهم بذلك"، أضاف آدامز.
تاريخ حافل بالنجاحات في «سبورتنج تشانس»
منذ تأسيس «سبورتنج تشانس» قبل 26 عامًا، استقبل آدامز عددًا لا يحصى من نجوم الرياضة المحترفين في عيادته. وتخبره خبرته أنه ما لم يكن وودز مستعدًا لمواجهة حقيقة وضعه، فسيظل طريق التعافي مسدودًا. ومن خلال توفير «مكان محدد في الغرفة»، يقدم نجم «الغانرز» السابق حبل نجاة مباشرًا لأحد الرياضيين القلائل في التاريخ الذين تضاهي شهرتهم شهرته.