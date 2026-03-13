أسطورة النادي يحذر تشيلسي من ضرورة إجراء تغيير جوهري لتقليص الفارق مع أرسنال ومانشستر سيتي

على الرغم من الانتقادات، يظل روزينيور ثابتًا على نهجه الحديث. وفي معرض حديثه عن سياسته قبل مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ريكسهام، رفض المدرب الرئيسي التصنيفات التقليدية. وقال: "أنا أنظر إلى مركز حارس المرمى بشكل مختلف ربما في كل مباراة". وشدد على أن المنافسة يجب أن تكون موجودة في كل منطقة من الملعب، رافضًا فكرة أن التغيير يعني تسلسلًا هرميًا دائمًا. "أعلم أنه تقليديًا إذا حدث تغيير في حارس المرمى، فإن الأمر يكون كأنه 'هو الآن الحارس الأول'. هذا ليس صحيحًا على الإطلاق. سنحاول اختيار أفضل تشكيلة ممكنة لكل مباراة".