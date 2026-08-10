شهدت مراسم دفن خورخي ميسي؛ والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الأحداث المزعجة سواء لأسرة نجم إنتر ميامي أو حتى للصحفيين أنفسهم، حيث ظهرت علامات الغضب على والدته سيليا ماريا كوتشيتيني وزوجته أنتونيلا روكوزو.
غضب أسرة ليونيل ميسي في جنازة والده .. وصحفيون: تعرضنا للإهانات!
وفاة والد ميسي
أول أمس السبت، أُعلن بشكل رسمي وفاة خورخي ميسي عن عمر يناهز 68 عامًا، بعد صراع مع المرض دام لعدة أشهر.
أصدرت إدارة مصحة ساناتوريو سنترو الواقعة بمسقط رأس العائلة في مدينة روساريو الأرجنتينية بيانًا عاجلًا أعلنت فيه تفاصيل الفاجعة.
وأوضح المدير الطبي للمؤسسة في نص البيان الصادر يوم السبت: "تأسف ساناتوريو سنترو لإبلاغكم بوفاة المريض خورخي ميسي، البالغ من العمر 68 عامًا، والتي حدثت في يومنا هذا في تمام الساعة الثانية صباحًا".
وحرصت الأطقم الطبية على تقديم أحر التعازي والمواساة لأسرته وأقاربه للوقوف بجانبهم في هذه الأوقات العصيبة.
شددت إدارة المركز الطبي على فرض سرية تامة حول المسببات الطبية وملابسات ساعات الوفاة الأخيرة.
وأكدت المصحة التزامها الكامل باللوائح القارية والقوانين المنظمة لحماية البيانات الصحية للمرضى، معلقة في بيانها: "احترامًا لخصوصية الأسرة، لن يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الظروف الطبية للوفاة".
وتأتي هذه الخطوة منعًا لتداول أي تكهنات وتأكيدًا على حماية مشاعر عائلة النجم الأرجنتيني.
إهانة الصحفيين
قبل ساعات من مراسم الدفن، احتشد الصحفيون في ضاحية "فونيس" القريبة من مدينة روزاريو الأرجنتينية، لتغطية الحدث، لكنهم تعرضوا لمضايقات من "جيران" البرغوث.
مراسل قناة "إن تي" أوضح أن أسرة ميسي بأكملها كانت موجودة في منزله بفونيس قبل ساعات من مراسم الدفن، بالإضافة إلى الأصدقاء المقربين وبعض اللاعبين على رأسهم لياندرو باريديس.
وأضاف المراسل قائلًا: "لم يستقبلوننا بشكل جيد هنا عند بوابة الحي الموجود به منزل عائلة ميسي، فهناك بعض الجيران أبدوا انزعاجهم الواضح من وجودنا، بل إننا تعرضنا لبعض الإهانات وما شابه، لكن حسنًا سنواصل تغطيتنا الصحفية".
فيما أبدى زميله الموجود في استوديو القناة انزعاجه من تصرف جيران ميسي، معلقًا: "هذا لا يعجبني، من حق العائلة أن تطالب بالخصوصية، لكن الصحفيين يؤدون عملهم عند البوابة، والأمر يتعلق بميسي. إذا كان ميسي جارك، فمن الطبيعي أن يكون هناك إعلام حولك".
غضب أسرة ميسي في المقابر
الأمر لم يتوقف هنا، بل ظهرت علامات الغضب على أسرة ميسي سواء والدته أو زوجته أو حتى هو شخصيًا أثناء مراسم الدفن، بحسب ما نقل كاميرات الحضور.
وظهرت والدة ميسي وهي تشير إلى الصحفيين بانزعاج على إثر ملاحقتهم لنجلها بالكاميرات في مثل هذه اللحظة الخاصة.
فيما بدت أنتونيلا غير مرتاحة للكاميرات من حولها، لكن دون إصدار أي رد فعل غاضب تجاه الصحفيين بشكل علني، وهو موقف ميسي كذلك.
مهندس الصعود والمسيرة الاستثنائية لبرغوث التانجو
يُعد الراحل خورخي ميسي الركيزة الأساسية والشخصية الأكثر تأثيرًا في رسم الملامح الاحترافية لنجله منذ بداياته الأولى في الأرجنتين.
وتولى الراحل إدارة كافة الملفات الرياضية والتفاوضية لنجله، وكان المشرف المباشر على رحلته التاريخية من مسقط رأسه إلى إسبانيا للانضمام للنادي الكتالوني في طفولته، ليصنع برفقة نجله واحدة من أعظم المسيرات الفردية والجماعية في تاريخ المستديرة.
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