"أسرار دونيس" و"كفاح العويس".. ثنائي المنتخب السعودي يكشفان كواليس التحضير لكأس العالم!





أوضح العويس أن عناصر المنتخب السعودي تعيش حاليًا مرحلة حاسمة تتطلب أعلى درجات الهدوء والتركيز الكامل للاستماع إلى تعليمات الجهاز الفني الجديد، لاسيما وأن المنتخب بات يظهر بأسلوب تكتيكي وشكل فني مختلف تمامًا، كما كشف الحارس عن الاعتزاز الكبير الذي يشعر به اللاعبون جراء وصولهم إلى مقر الإقامة بالزي الوطني.

وأضاف العويس: "ندخل مرحلة حاسمة بمدرب جديد، نعمل على الحفاظ على هدوئنا قدر المستطاع، وعلى الاستماع للتعليمات، خاصةً أننا نظهر بتكتيك جديد وشكل فني جديد ومختلف".

وتابع العويس: "نعمل على تصحيح الأخطاء التي نقع فيها من مباراة ودية إلى أخرى، حتى الوصول إلى أول مباراة رسمية في نهائيات كأس العالم 2026".

وأكمل العويس: "وصلنا إلى كأس العالم 2022 في قطر بالزي السعودي، وكذلك الحال في أمريكا، والعديد من المنتخبات الكبيرة، على غرار المنتخبات الأفريقية، تصل بالزي الرسمي لها، وهذا يمثل فخرًا واعتزازًا لكل من يمثل وطنه".



