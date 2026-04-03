Getty Images Sport
ترجمه
أستون فيلا في حالة تأهب بعد أن ألمح مورغان روجرز إلى احتمال انتقاله في الصيف، مع اهتمام أربعة أندية بالنجم الإنجليزي
الأنظار الأوروبية وكبار أندية الدوري الإنجليزي تتجه نحو روجرز
وفقًا لصحيفة «ذا صن»، يفكر روجرز في مغادرة أستون فيلا هذا الصيف. وقد شهد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا صعودًا سريعًا منذ انتقاله إلى منطقة ويست ميدلاندز، ولم تمر أدائه دون أن تلحظها الأندية الكبرى التقليدية في الدوري.
تشيلسي وليفربول وأرسنال من بين العديد من الفرق المهتمة بالتعاقد معه، إلى جانب مانشستر يونايتد الذي يضع اللاعب الدولي الإنجليزي على راداره.
- Getty Images Sport
حالة العقد وموقف فيلا
وقع روجرز عقدًا جديدًا مدته ست سنوات في نوفمبر الماضي. وعلى الرغم من الأمان الذي يوفره العقد طويل الأمد، تعتقد عدة أندية كبرى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق إذا تم تلبية المطالب المالية، وقد أقر نادي أستون فيلا بأن هذا الصيف قد يكون الوقت المثالي للاستفادة من هذه الفرصة.
الضغوط المالية في فيلا بارك
بذل أستون فيلا جهودًا حثيثة لتحقيق التوازن المالي خلال فترات الانتقالات الأخيرة، لكن الحاجة إلى إعادة استثمار كبيرة لا تزال قائمة. وقد يغادر روجرز، باعتباره أحد أهم أصول النادي، لمجرد تجنب الوقوع في منطقة الخسارة.
قد يغادر روجرز حتى لو تأهل فيلا إلى دوري أبطال أوروبا، مع احتمال بيعه بمبلغ يتجاوز الـ 100 مليون جنيه إسترليني التي دفعها مانشستر سيتي مقابل جاك غريليش في عام 2021.
- Getty Images Sport
السباق نحو شرارة الإبداع
أصبح روجرز لاعباً أساسياً في منتخب إنجلترا تحت قيادة توماس توخيل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشارك في كأس العالم هذا الصيف، سواء في مركز الجناح أو في مركز لاعب الوسط المتقدم.