"أستحق أن ألعب أكثر!" لاعب برشلونة الجديد ينتقد هانسي فليك

"أنا صبور، لكن بصراحة أعتقد أنني أستحق أن ألعب أكثر"، قال: "لست راضياً تماماً، لكن هكذا هي كرة القدم. أحترم اللاعبين الذين انضموا إلى التشكيلة منذ فترة طويلة، فهم زملائي في الفريق. أعرف قدراتي، ولدي ثقة كبيرة بنفسي."

وكان باردجي، البالغ من العمر 20 عاماً، قد انتقل في الصيف من نادي كوبنهاغن إلى برشلونة مقابل 2.5 مليون يورو، حسبما تردد، لكنه كان قد تلقى أيضاً عروضاً قوية من نادي شتوتغارت. لكنه الآن، في موسمه الأول تحت قيادة فليك، غالباً ما يجلس على مقاعد البدلاء، أو يدخل في الدقائق الأخيرة كبديل.

في الدوري الإسباني، لم يشارك في التشكيلة الأساسية سوى أربع مرات حتى الآن، لكنه تمكن من إقناع الجميع في واحدة منها على الأقل. في الفوز الكبير 5-3 الذي حققه الكتالونيون على ريال بيتيس في ديسمبر، سجل هدفاً وصنع آخر. وبصرف النظر عن تمريرة حاسمة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، فإن هذه هي نقاطه الوحيدة حتى الآن.