أزياء منتخب كندا لكأس العالم 2026: الزي الرسمي والزي الاحتياطي وتواريخ الإصدار والأسعار

أزياء منتخب كندا لكأس العالم 2026 تجسد أخيرًا الهوية والطموح وتتميز بتصميمها الفريد

كشفت كندا النقاب عن أزياءها التي طال انتظارها لكأس العالم 2026، حيث قدمت شركة نايكي أخيرًا تصميمًا مخصصًا للدولة المضيفة المشاركة.

بعد أن فاتتها فرصة الحصول على تصميم فريد في عام 2022، تدخل المنتخب الكندي هذه المرة كأس العالم على أرضه بهوية جريئة تحت شعار "Full Tilt"، تجمع بين التراث والابتكار والرمزية الوطنية التي لا لبس فيها.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن أزياء كندا لكأس العالم 2026، بما في ذلك تصميمات المباريات على أرضها وخارجها، وتفاصيل الإصدار، وأسعارها.

    الزي الرسمي لكندا

    يتميز الزي الرسمي لمنتخب كندا لعام 2026 بالالتزام بالتقاليد مع إضفاء لمسة عصرية مميزة عليه. يغلب اللون الأحمر على القميص، مع رسم بارز لورقة شجر القيقب بلونين متباينين على الجزء الأمامي، في إشارة واضحة إلى الرمز الأكثر شهرة في البلاد.

    ركزت Nike على ورقة القيقب باعتبارها السمة المميزة، والتي تمثل الوحدة والزخم إلى الأمام، بينما تستمد التفاصيل الدقيقة للأداء إلهامها من الملابس الكندية المخصصة للأنشطة الخارجية. تضفي الحواف السوداء وعناصر الزخرفة الأنيقة تبايناً، بينما يستخدم التصميم العام أحدث تقنيات Aero-FIT من Nike لتحسين تدفق الهواء والراحة على أرض الملعب.

    والنتيجة هي طقم يبدو كلاسيكيًا وجريئًا في آن واحد - مصمم ليبرز على أرض الوطن.

    الزي الخارجي لمنتخب كندا

    يتبنى الزي الخارجي لمنتخب كندا نهجًا تجريبيًا بدرجة أكبر بكثير، حيث يميل إلى أسلوب جمالي أغمق وأكثر جرأة. يتميز القميص بقاعدة سوداء مع نمط رسومي أبيض فوضوي، مصمم ليشبه الجليد المتشقق، في إشارة إلى ثقافة الرياضات الشتوية في البلاد وقدرتها على الصمود.

    يتوافق هذا الاتجاه البصري الجريء مع نهج Nike الأوسع لعام 2026، حيث يتم تصميم أزياء المباريات الخارجية لتكون تعبيراً عن التوجه نحو المستقبل بدلاً من كونها بدائل تقليدية.

    وهو ما يشكل تباينًا حادًا مع الزي الرئيسي، مما يمنح الفريق هوية مميزة تعكس الحماس والطاقة مع اقتراب انطلاق البطولة.

