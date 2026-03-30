تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Croatia WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

ترجمه

أزياء منتخب كرواتيا لكأس العالم 2026: الزي الرسمي والزي الاحتياطي وتواريخ الإصدار والأسعار

الكشف عن أزياء منتخب كرواتيا لعام 2026 - مزيج من النقوش المربعة الشهيرة والطابع الكلاسيكي

وصلت أطقم منتخب كرواتيا لكأس العالم 2026، وكالعادة، لا يزال النمط المربّع الشهير حاضرًا. 

أطقم كرواتيامتوفرة الآنفي NikeShop

يمكنك التعرف على المظهر المميز لأزياء كرواتيا بمجرد رؤيتها، وبمناسبة كأس العالم 2026، استلهمت Nike تصميمها من لحظة حاسمة في تاريخ كرة القدم في البلاد - وهي المباراة الأيقونية التي خاضتها ضد الولايات المتحدة عام 1990. في ذلك الوقت، كانت كرواتيا تخطو إلى الساحة العالمية بهوية جديدة وفخر لا لبس فيه. 

بعد أكثر من 35 عامًا، تكرّم المجموعة تلك الحقبة التكوينية، وتربط صعود كرواتيا كدولة كروية بالثقة والاتساق اللذين تتمتع بهما اليوم. يعكس التصميم الاستمرارية والمرونة والقوة الدائمة للهوية الكرواتية.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن أزياء كرواتيا لكأس العالم 2026، بما في ذلك تفاصيل التصميم وتواريخ الإصدار والأسعار.

المتجر: أطقم كرواتيا لكأس العالم 2026

  Croatia WC 26 home kit Nike

    الزي الرسمي لكرواتيا

    تعيد الزي الرسمي للمنتخب الكرواتي تقديم النمط الكروسي الكلاسيكي بنمط أصغر حجماً وأكثر دقة، مستوحى بشكل وثيق من تصميم عام 1990 مع تحديثه ليتناسب مع كرة القدم الحديثة. التصميم ليس نسخة طبق الأصل، بل إعادة تفسير مخلصة تحافظ على روح وتأثير النسخة الأصلية. والنتيجة هي زيّ محلي يمكن التعرف عليه على الفور، لكنه معاصر في الوقت نفسه — يوازن بين التراث والدقة التي تركز على الأداء، ويكرّم لحظة شكّلت تاريخ كرة القدم الكرواتية.

    أطقم كرواتيامتوفرة الآنفي NikeShop

    • إعلان
  Croatia WC 26 away kitNike

    الزي الخارجي لكرواتيا

    يقدم الزي الخارجي نسخة أغمق وأكثر رصانة من نفس الهوية. تم نقل النقشة المربعة المميزة وإعادة تصميمها باللون الأزرق، مما يخلق تباينًا بصريًا قويًا مع الحفاظ على التناسق مع الزي الرئيسي. يضفي هذا التصميم الأغمق حضورًا أكثر اتزانًا وسلطة، مما يجعل الزي الخارجي بمثابة نظير عصري يكمل الزي الرئيسي بينما يبرز بثقة بحد ذاته.

    أطقم كرواتيامتوفرة الآنفي NikeShop

