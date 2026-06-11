أزياء منتخب جنوب أفريقيا لكأس العالم FIFA 2026: الزي الرئيسي، والزي الاحتياطي، وتواريخ الإصدار، والأسعار

تنطلق شراكة جنوب أفريقيا مع «أديداس»، التي تبدأ في عام 2026، بتقديم الزي الرسمي الجديد لكل من منتخبي «بافانا بافانا» و«بانيانا بانيانا». ويُعد هذا التصميم تطوراً جريئاً لتصميم أيقوني يجسد روح كرة القدم الجنوب أفريقية.

يحتفظ القميص الرئيسي لموسم 2026/27 باللون الأصفر المميز مع حواف خضراء، وهي لوحة ألوان ترمز إلى الفخر الوطني. وتضفي التفاصيل المتطورة والتصميم الراقي طابعًا عصريًا على الشكل، مما ينتج عنه قميص عالي الأداء مصمم خصيصًا لتلبية متطلبات كرة القدم العالمية المعاصرة.

والأهم من ذلك، أن التصميم المحدث يكرّم اللغات الرسمية الاثنتي عشرة في جنوب أفريقيا - وهو انعكاس قوي لتنوع الأمة ووحدتها وحبها المشترك لكرة القدم. وترمز العناصر الرسومية الدقيقة المنسوجة في النسيج إلى الأصوات العديدة التي ترتفع معًا في الملاعب في جميع أنحاء البلاد وحول العالم. يبلغ سعر النسخة المقلدة للبالغين حوالي 85 جنيهًا إسترلينيًا، و120 جنيهًا إسترلينيًا للنسخة الأصلية الخاصة باللاعبين، وحوالي 60 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال، اعتمادًا على المتجر.