تبدأ شراكة جنوب أفريقيا مع أديداس، التي تنطلق في عام 2026، بتقديم الزي الرسمي الجديد لكل من منتخبي "بافانا بافانا" و"بانيانا بانيانا". ويُعد هذا التصميم تطوراً جريئاً لتصميم أيقوني يجسد روح كرة القدم الجنوب أفريقية.

يحتفظ القميص الرئيسي لموسم 2026/27 باللون الأصفر المميز مع حواف خضراء، وهي لوحة ألوان ترمز إلى الفخر الوطني. تعمل التفاصيل المتطورة والتصميم الراقي على تحديث الشكل، مما يوفر قميصًا عالي الأداء مصممًا لتلبية متطلبات كرة القدم العالمية الحالية.

والأهم من ذلك، أن التصميم المحدث يكرّم اللغات الرسمية الـ 12 في جنوب أفريقيا - وهو انعكاس قوي لتنوع الأمة ووحدتها وحبها المشترك لكرة القدم. وترمز العناصر الرسومية الدقيقة المنسوجة في النسيج إلى الأصوات العديدة التي ترتفع معًا في الملاعب في جميع أنحاء البلاد وحول العالم. يبلغ سعر النسخة المقلدة للبالغين حوالي 85 جنيهًا إسترلينيًا، و120 جنيهًا إسترلينيًا للنسخة الأصلية للاعبين، وحوالي 60 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال، اعتمادًا على المتجر.