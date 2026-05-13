تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Renuka Odedra

ترجمه

أزياء منتخب جنوب أفريقيا لكأس العالم 2026: الزي الرئيسي والزي الاحتياطي وتواريخ الإصدار والأسعار

تلتقي الإلهام الكلاسيكي مع اللمسة العصرية في أزياء منتخب جنوب أفريقيا لعام 2026.

تعود جنوب أفريقيا إلى كأس العالم 2026 بعد غياب دام 16 عامًا، ويصاحب ذلك إثارة جديدة حول الزي الرسمي مع بدء المنتخب الوطني شراكة جديدة مع أديداس اعتبارًا من عام 2026. مستوحى من القميص الذي لا يُنسى لعام 2010، يُعد الزي الرسمي للمنتخب رمزًا للفخر في لحظة حاسمة لكرة القدم الجنوب أفريقية، ويكرّم التصميم الجديد هذا الإرث بينما يخطو بثقة نحو عصر جديد.

    الزي الرسمي لجنوب أفريقيا

    تبدأ شراكة جنوب أفريقيا مع أديداس، التي تنطلق في عام 2026، بتقديم الزي الرسمي الجديد لكل من منتخبي "بافانا بافانا" و"بانيانا بانيانا". ويُعد هذا التصميم تطوراً جريئاً لتصميم أيقوني يجسد روح كرة القدم الجنوب أفريقية.

    يحتفظ القميص الرئيسي لموسم 2026/27 باللون الأصفر المميز مع حواف خضراء، وهي لوحة ألوان ترمز إلى الفخر الوطني. تعمل التفاصيل المتطورة والتصميم الراقي على تحديث الشكل، مما يوفر قميصًا عالي الأداء مصممًا لتلبية متطلبات كرة القدم العالمية الحالية.

    والأهم من ذلك، أن التصميم المحدث يكرّم اللغات الرسمية الـ 12 في جنوب أفريقيا - وهو انعكاس قوي لتنوع الأمة ووحدتها وحبها المشترك لكرة القدم. وترمز العناصر الرسومية الدقيقة المنسوجة في النسيج إلى الأصوات العديدة التي ترتفع معًا في الملاعب في جميع أنحاء البلاد وحول العالم. يبلغ سعر النسخة المقلدة للبالغين حوالي 85 جنيهًا إسترلينيًا، و120 جنيهًا إسترلينيًا للنسخة الأصلية للاعبين، وحوالي 60 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال، اعتمادًا على المتجر.

    الزي الخارجي لجنوب أفريقيا

    يُبرز القميص الخارجي هوية جنوب أفريقيا بوضوح من خلال اللونين الأخضر والذهبي الأيقونيين – وهما مزيج من الألوان المتجذر بعمق في هويتها الرياضية. في مزيج يجمع بين التراث والرقي، يشكل اللون الأخضر التقليدي القاعدة، مع زخارف بيضاء وذهبية دقيقة على الياقة، في إشارة إلى مكانة كرة القدم وتطورها في البلاد. وتزين اللمسات الذهبية والبيضاء الأكمام والشعارات، مما يعكس أناقة خالدة، بينما يجسد طموح الأمة في التألق على أكبر مسرح لكرة القدم.

    يبلغ سعر النسخة المقلدة للبالغين حوالي 85 جنيهًا إسترلينيًا، و120 جنيهًا إسترلينيًا للنسخة الأصلية للاعبين، وحوالي 60 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال، اعتمادًا على المتجر.

