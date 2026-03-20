أزياء منتخب إنجلترا لكأس العالم 2026: الزي الرسمي والزي الاحتياطي وتواريخ الإصدار والأسعار

تم الكشف رسمياً عن الزي الرسمي لمنتخب إنجلترا، وسيكون متاحاً للشراء اعتباراً من يوم الاثنين 23 مارس عبر الإنترنت وفي المتاجر في جميع أنحاء البلاد. وسيتألق "الأسود الثلاثة" بالطبع باللون الأبيض، مع ياقة مميزة ونقشة نسيجية تبرز في تصميم الزي الرسمي.

كما تم تصنيع الزي باستخدام تقنية Aero-FIT، المصممة لتبريد اللاعبين في حرارة أمريكا الشمالية الشديدة. يتميز الزي الرسمي بتفاصيل دقيقة، بالإضافة إلى لمسات من اللونين "السبج" و"الأحمر السريع" حول الياقة والأكمام والدرزات الجانبية.

تقول Nike: "Aero-FIT هو نظام الملابس المبرد الأكثر تقدمًا من Nike، وقد تم تصميمه على مستوى الخيوط والغرز لإنشاء نسيج محبوك عالي النسيج يجمع بين مناطق شبكية مفتوحة ومغلقة لتحريك الهواء عبر الجسم ورفع القماش عن الجلد. توفر هذه التقنية تدفق هواء يزيد عن ضعف تدفق الأقمشة القديمة — مما يساعد الرياضيين على البقاء باردين ومركزين في البيئات الأكثر حرارة وصعوبة."

يوجد شعار "الأسود الثلاثة" على الجانب، مع نجمة واحدة فوقه. وبالطبع، هناك أمل في أن يتمكنوا من إضافة نجمة ثانية بنهاية البطولة.

على الرغم من أن هذه الملابس لم تُطرح للبيع بعد، إلا أن سعر بيع الزي الرسمي لعام 2024 كان في الأصل 84.99 جنيهًا إسترلينيًا في الأسواق الرئيسية، مع توفر مقاسات الشباب والأطفال بأسعار أقل عبر منافذ البيع الرسمية، وخيارات لإضافة حروف مخصصة عند الدفع.