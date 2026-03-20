تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
England home kit
Harry Sherlock

أزياء منتخب إنجلترا لكأس العالم 2026: الزي الرسمي والزي الاحتياطي وتواريخ الإصدار والأسعار

كشفت شركة نايكي عن أزياء منتخب إنجلترا لكأس العالم 2026، حيث قدمت تصميمًا جديدًا لكل من القميصين الرئيسي والزائر، بالإضافة إلى زي حارس المرمى الذي من المرجح أن يرتديه نجم إيفرتون جوردان بيكفورد.

ستسعى إنجلترا هذا الصيف إلى تحقيق المجد في كأس العالم بعد 60 عامًا من الانتظار في أمريكا الشمالية، ويمكن لمشجعي «الأسود الثلاثة» الآن الاستمتاع بإطلاق أطقم الملابس الخاصة بهذه البطولة الكبرى. ستواجه إنجلترا كرواتيا وغانا وبنما في مرحلة المجموعات من البطولة، وسترتدي أحدث إصدارات «نايكي» في سعيها لإضافة نجمة ثانية إلى قمصانها.

أعلنت Nike عند الكشف عن الملابس: "يجسد هذا الإصدار قوة "الأسود الثلاثة" ورمزيتها الدائمة للأمل بالنسبة للأمة." مع ارتفاع الطلب على الملابس بشكل كبير منذ التأهل، إليك تفاصيل كاملة عن ملابس إنجلترا للعب داخل وخارج أرضها، ومواعيد طرحها، وأسعارها.

  • الزي الرسمي للمنتخب الإنجليزي

    تم الكشف رسمياً عن الزي الرسمي لمنتخب إنجلترا، وسيكون متاحاً للشراء اعتباراً من يوم الاثنين 23 مارس عبر الإنترنت وفي المتاجر في جميع أنحاء البلاد. وسيتألق "الأسود الثلاثة" بالطبع باللون الأبيض، مع ياقة مميزة ونقشة نسيجية تبرز في تصميم الزي الرسمي. 

    كما تم تصنيع الزي باستخدام تقنية Aero-FIT، المصممة لتبريد اللاعبين في حرارة أمريكا الشمالية الشديدة. يتميز الزي الرسمي بتفاصيل دقيقة، بالإضافة إلى لمسات من اللونين "السبج" و"الأحمر السريع" حول الياقة والأكمام والدرزات الجانبية. 

    تقول Nike: "Aero-FIT هو نظام الملابس المبرد الأكثر تقدمًا من Nike، وقد تم تصميمه على مستوى الخيوط والغرز لإنشاء نسيج محبوك عالي النسيج يجمع بين مناطق شبكية مفتوحة ومغلقة لتحريك الهواء عبر الجسم ورفع القماش عن الجلد. توفر هذه التقنية تدفق هواء يزيد عن ضعف تدفق الأقمشة القديمة — مما يساعد الرياضيين على البقاء باردين ومركزين في البيئات الأكثر حرارة وصعوبة."

    يوجد شعار "الأسود الثلاثة" على الجانب، مع نجمة واحدة فوقه. وبالطبع، هناك أمل في أن يتمكنوا من إضافة نجمة ثانية بنهاية البطولة. 

    على الرغم من أن هذه الملابس لم تُطرح للبيع بعد، إلا أن سعر بيع الزي الرسمي لعام 2024 كان في الأصل 84.99 جنيهًا إسترلينيًا في الأسواق الرئيسية، مع توفر مقاسات الشباب والأطفال بأسعار أقل عبر منافذ البيع الرسمية، وخيارات لإضافة حروف مخصصة عند الدفع.

  England away kit

    الزي الخارجي لمنتخب إنجلترا

    يختلف زي إنجلترا للعب خارج أرضها بشكل ملحوظ عن الإصدارات السابقة، حيث يتضمن الشعار في منتصف القميص.

    يتميز تصميم الزي الخارجي بلمسة نهائية باللون "الأحمر السريع"، مع نجمة ذهبية فوق الشعار الموجود في المنتصف. كما يتميز ياقة القميص بتصميم جديد أيضًا. 

    تقول Nike: "يمثل الزي الخارجي تحولاً تاريخياً في الهوية البصرية لمنتخب إنجلترا، حيث يجمع بين قميص أحمر وشورت أزرق داكن. يشير هذا المزيج الجريء إلى منتخب إنجلترا الذي يتطلع إلى المستقبل، وراغب في تحدي الأعراف مع الحفاظ على جذوره في التقاليد. يقع شعار الاتحاد في المنتصف أسفل النجمة الذهبية المعدنية، مما يعزز الحضور والفخر."

    كما هو الحال مع إصدارات الملابس الخارجية للفرق الأخرى، من المتوقع أن تعكس الأسعار هيكل القميص الرئيسي بمجرد تأكيد الأرقام الرسمية، مع تحديد أسعار التجزئة وفقًا للمنطقة والمتاجر. 

    ستتوفر جميع المنتجات عالمياً عبر موقع Nike.com اعتباراً من يوم الاثنين 23 مارس. وسترتدي المنتخب الأول هذه الملابس لأول مرة على أرض الملعب في مباراة ضد أوروغواي يوم الجمعة 27 مارس.

