Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Uruguay WC 26 kits
Renuka Odedra

ترجمه

أزياء منتخب أوروغواي لكأس العالم 2026: الزي الرئيسي والزي الاحتياطي وتواريخ الإصدار والأسعار

تسوّق مع جول
قمصان الفرق
كأس العالم
أوروجواي

الكشف عن أزياء منتخب أوروغواي لعام 2026 - من نسخة جديدة تجمع بين اللون الأزرق الهادئ والأنماط المستقبلية.

وصلت أطقم منتخب أوروغواي لكأس العالم 2026، حيث يلتقي اللون الأزرق السماوي الكلاسيكي مع أنماط جديدة جريئة. 

أطقم أوروغوايمتوفرة الآنفي NikeShop

مستوحاة من مفهوم "غارا شاروا"، وهو هوية كروية عميقة الجذور تتميز بالشجاعة والمرونة والإرادة الصلبة للمنافسة، أصبحت أطقم أوروغواي متوفرة الآن لكأس العالم 2026. تعكس المجموعة أمة تلعب بقلب ونزاهة وفخر لا يلين. 

يكرّم هذا التصميم تاريخ أوروغواي العريق، مع تعزيز الحماس العاطفي الذي لطالما ميز "السيليست"، حيث الجهد والتضحية والإيمان لا تقل أهميتها عن المهارة.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن أزياء منتخب أوروغواي لكأس العالم 2026، بما في ذلك تفاصيل التصميم وتواريخ الإصدار والأسعار.

المزيد من أخبار كأس العالم 2026:

  • 👕 أزياء كأس العالم 2026: الكشف عن قمصان جميع الفرق الكبرى
  • 🎟️ كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026
  • 📺 أين تشاهد كأس العالم 2026
  • ⚽️ كرة كأس العالم 2026: أين تشتري كرة adidas Trionda

المتجر: أطقم أوروغواي لكأس العالم 2026

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    تجسد الملابس الرئيسية جوهر كرة القدم الأوروغوايية في أبهى صورها. صُممت هذه الملابس على أساس يجمع بين الحداثة والكلاسيكية، وتتميز بتنفيذ أنيق للون الأزرق السماوي الشهير لأوروغواي، مقترناً بلمسات من اللون الأزرق الداكن تعزز الوضوح والثقة. وتعكس بساطة التصميم هوية الفريق: الصدق والانضباط والاعتماد على الجهد الجماعي.

    أطقم أوروغوايمتوفرة الآنفي NikeShop

    • إعلان
    أوروغواي، اغرب عن وجهي!

    يقدم الزي الخارجي تعبيرًا أكثر جرأة عن روح أوروغواي القتالية. يمتد نمط الأجنحة الجريء عبر الصدر، مرمزًا للصعود والطموح والسعي الدؤوب نحو النصر. تشير هذه اللغة البصرية إلى الإنجازات التاريخية لأوروغواي، بما في ذلك دورها في أقدم اللحظات العالمية لكرة القدم، مع إعادة صياغة هذا الإرث من خلال منظور أكثر حدة وعدوانية. يمثل الزي الخارجي أوروغواي في أقصى حالاتها من التحدي: متماسكة، جريئة، ولا تلين. 

    أطقم أوروغوايمتوفرة الآنفي NikeShop

المباريات الودية
الجزائر crest
الجزائر
الجزائر
أوروجواي crest
أوروجواي
أوروجواي