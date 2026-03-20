أزياء كأس العالم 2026: الكشف عن قمصان الأرجنتين وألمانيا والمكسيك والبرتغال وجميع الفرق الكبرى

مع حلول فصل الشتاء على الكثيرين منا في أنحاء العالم، لا يسعنا سوى أن نحلم بصيف مليء بكرة القدم. انتظروا بفارغ الصبر، فلن يمر وقت طويل حتى يحل موعد كأس العالم 2026 وتبدأ المباريات في 11 يونيو، حيث تسعى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى تنظيم أفضل نسخة من هذه البطولة حتى الآن.

سيسعى ليونيل سكالوني والأرجنتين للدفاع عن لقب كأس العالم الذي فازوا به في قطر 2022. كانت هذه هي قصة نجاحهم الثالثة في كأس العالم، حيث حصل ليونيل ميسي وزملاؤه أخيرًا على الكأس المنشودة.

قبل انطلاق البطولة، أطلقت بعض أكبر العلامات التجارية، بما في ذلك أديداس ونايكي وبوما وغيرها، أطقم جديدة لإطلالات جديدة على أرض الملعب. في 5 نوفمبر 2025، أطلقت أديداس أطقم المباريات الرئيسية لـ 22 دولة، بما في ذلك حاملة اللقب ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا والمضيفة المشاركة المكسيك وغيرها الكثير. تجمع المجموعة بين الهويات البصرية التاريخية وتقاليد كل دولة وتصورها بجمالية حديثة وتطلعية.

تعكس مجموعة القمصان الجريئة روح كل دولة من خلال الألوان والأنماط التي تحتفي بالجوانب الرئيسية لهوية كل منها. بدءًا من تاريخها الغني وصولاً إلى المناظر الطبيعية الشهيرة والعمارة التقليدية وتصاميم القمصان الأيقونية السابقة، يهدف كل قميص إلى توحيد المشجعين حول شغف مشترك تجاه بلدهم.

وحذت بوما حذوها في 4 ديسمبر 2025، حيث كشفت عن أطقم البرتغال والنمسا والتشيك وأيسلندا وسويسرا التي تستكشف الهوية والتراث، ونحن هنا من أجل التصاميم المذهلة.

كان آخر إصدار كبير للأزياء في 20 مارس 2026، حيث كشفت أديداس عن الأزياء الرسمية للعب خارج أرضها لجميع الاتحادات الشريكة البالغ عددها 25 اتحادًا. مستوحاة من الثقافة الفريدة لكل دولة، تعيد قمصان اللعب خارج أرضها تفسير جماليات أديداس الكلاسيكية في كأس العالم – مثل الأنماط الهندسية والخطوط العمودية المنمقة – بأسلوب حديث ومعاصر يلقى صدى لدى المشجعين والرياضيين على حد سواء.

تتمتع أديداس بتاريخ عميق مع كرة القدم، بدءًا من الأداء على أرض الملعب وصولًا إلى التأثير الثقافي في الشوارع. ولأول مرة منذ 36 عامًا، تترك أديداس بصمتها على أكبر مسرح لكرة القدم العالمية، حيث تم طباعة شعار أديداس "Trefoil" – رمز الأصالة لدى أديداس – على الجانب الأيمن من صدر كل قميص. يُشيد كل قميص بثقافة كرة القدم في التسعينيات، مع إعادة تصميمه ليتناسب مع متطلبات الرياضيين اليوم، وصُنع بفخر من أجل ثقافة ومجتمع الرياضيين والمشجعين الذين سيرتدونه.

لذا، سواء كنت ستشاهد المباريات في المنزل، أو تنظم حفلة مشاهدة مع الأصدقاء، أو تسافر لمشاهدة كأس العالم شخصياً، فأنت بحاجة إلى المظهر المناسب. دع GOAL يقدم لك تفاصيل الإصدار الكامل، حتى تتمكن من تجهيز نفسك لهذا البطولة الكبرى:

