Argentina and Germany WC 2026 away kitsadidas
أزياء كأس العالم 2026: الكشف عن قمصان الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا وإنجلترا وجميع الفرق الكبرى

مع حلول فصل الشتاء على الكثيرين منا في أنحاء العالم، لا يسعنا سوى أن نحلم بصيف مليء بكرة القدم. انتظروا بفارغ الصبر، فلن يمر وقت طويل حتى يحل موعد كأس العالم 2026 وتبدأ المباريات في 11 يونيو، حيث تسعى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى تنظيم أفضل نسخة من هذه البطولة حتى الآن.

سيسعى ليونيل سكالوني والأرجنتين للدفاع عن لقب كأس العالم الذي فازوا به في قطر 2022. كانت هذه هي قصة نجاحهم الثالثة في كأس العالم، حيث حصل ليونيل ميسي وزملاؤه أخيرًا على الكأس المنشودة.

قبل انطلاق البطولة، أطلقت بعض أكبر العلامات التجارية، بما في ذلك أديداس ونايكي وبوما وغيرها، أطقم جديدة لإطلالات جديدة على أرض الملعب. في 5 نوفمبر 2025، أطلقت أديداس أطقم المباريات على أرضها لـ 22 دولة، بما في ذلك حاملة اللقب ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا والمضيفة المشاركة المكسيك وغيرها الكثير. تجمع المجموعة بين الهويات البصرية التاريخية وتقاليد كل دولة وتصورها بجمالية حديثة وتطلعية.

تعكس المجموعة الجريئة من القمصان روح كل دولة من خلال الألوان والأنماط التي تحتفي بالجوانب الرئيسية لهويتها. بدءًا من تاريخها الغني وصولاً إلى المناظر الطبيعية الشهيرة والعمارة التقليدية وتصاميم القمصان الأيقونية السابقة، يهدف كل قميص إلى توحيد المشجعين حول شغف مشترك تجاه بلدهم.

وحذت بوما حذوها في 4 ديسمبر 2025، حيث كشفت عن أطقم البرتغال والنمسا والتشيك وأيسلندا وسويسرا التي تستكشف الهوية والتراث، ونحن هنا من أجل التصاميم المذهلة.

في 20 مارس 2026، كشفت أديداس النقاب عن الملابس الرسمية للعب خارج أرضها لجميع الاتحادات الشريكة البالغ عددها 25 اتحادًا. مستوحاة من الثقافة الفريدة لكل دولة، تعيد قمصان اللعب خارج أرضها تفسير جماليات أديداس الكلاسيكية في كأس العالم – مثل الأنماط الهندسية والخطوط العمودية المنمقة – بأسلوب حديث ومعاصر يلقى صدى لدى المشجعين والرياضيين على حد سواء. 

تتمتع أديداس بتاريخ عميق مع كرة القدم، بدءًا من الأداء على أرض الملعب وصولًا إلى التأثير الثقافي في الشوارع. ولترك بصمتها على أكبر مسرح لكرة القدم العالمية لأول مرة منذ 36 عامًا، تم طباعة شعار أديداس تريفويل – علامة أديداس للأصالة – على الجانب الأيمن من صدر كل قميص.  يُشيد كل قميص بثقافة كرة القدم في التسعينيات، وقد أُعيد تصميمه ليتناسب مع متطلبات اليوم، وصُنع بفخر من أجل ثقافة ومجتمع الرياضيين والمشجعين الذين سيرتدونه. 

كان آخر إصدار رئيسي للأزياء من قبل Nike في 20 مارس، حيث كشفت النقاب عن أزياء الاتحاد المحلية والخارجية مع استكشاف عميق لتراث كل فريق وثقافته وهويته، مما يجلب إحساساً مذهلاً بالتفاؤل والإلهام المستقبلي. 

ومن العناصر الأساسية في هذه الرؤية أيضًا تقنية التبريد عالية الأداء Aero-FIT من Nike، التي تستفيد من التصميم الحاسوبي وعملية حياكة متخصصة للغاية ومصممة خصيصًا للغرز، لمساعدة الرياضيين على الحفاظ على برودة أجسامهم في الظروف القاسية المتوقعة طوال بطولة هذا الصيف.

سواء كنت تشاهد المباريات في المنزل، أو تستضيف حفلة مشاهدة مع الأصدقاء، أو تسافر لمشاهدة كأس العالم شخصيًا، فأنت بحاجة إلى المظهر المناسب. دع GOAL يقدم لك تفاصيل الإصدار الكامل، حتى تتمكن من تجهيز نفسك للبطولة الكبرى:

    الجزائر I الصفحة الرئيسية

    مستوحى من الكثبان الرملية في الصحراء الجزائرية، يتميز قميص المنتخب الجزائري الرئيسي بتصميم ديناميكي من خطوط باللونين البيج والأبيض، مع لمسة خضراء زاهية على خط العنق والكتفين. ويجسد هذا التصميم الكثبان الرملية المتموجة التي تشتهر بها البلاد، ليربط الفريق بوطنه، إلى جانب كلمة "الجزائر" المكتوبة باللغة العربية على مؤخرة العنق.

    الجزائر (خارج أرضها)

    مستوحى من الألوان الزاهية للصحاري الصخرية والواحات الخصبة المنتشرة في أنحاء الجزائر، يتميز قميص المباريات الخارجية بخطوط خضراء عمودية متناثرة على خلفية خضراء داكنة ملفتة للنظر، تعكس المناظر الطبيعية الفريدة للبلاد وألوانها التقليدية. وقد كُتبت كلمة «الجزائر» باللغة العربية بفخر على مؤخرة العنق، لتربط الفريق بوطنه الأم خلال رحلته في كأس العالم.

    الأرجنتين I الصفحة الرئيسية

    تتخذ الخطوط العمودية الأرجنتينية التقليدية باللونين الأزرق السماوي والأبيض شكلاً متغيراً، مع تأثير تدرج لوني فريد من ثلاثة ألوان، مستوحى من درجات اللون الأزرق التي ظهرت في القمصان الثلاثة الفائزة بكأس العالم سابقاً – 1978 و1986 و2022. ويظهر على الجزء الخلفي من الرقبة توقيع مخصص يحمل الرقم «1896» – احتفالاً بتاريخ تأسيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA). 

    الأرجنتين (خارج أرضها)

    يستلهم قميص المباريات الخارجية من التراث الفني الغني للأرجنتين، حيث يتميز بنمط رسومي أزرق مميز على شكل دوامات مستوحى من الزخارف التقليدية للبلاد. وتبرز اللمسات البيضاء على الخلفية السوداء الخطوط المنمقة والدوامات الزهرية المعقدة والنباتات المتسلقة، مما يضفي الحيوية على التصميم من خلال تباين مذهل. يظهر على الجزء الخلفي من الرقبة شعار "Argentina" المصمم خصيصًا أمام "Sol de Mayo"، رمز الشمس الوطني. 

    أستراليا I الصفحة الرئيسية

    تستمد الزي الرسمي للمنتخب الأسترالي إلهامه مباشرة من الزي الأيقوني الذي ارتدته أستراليا عام 2006 ومن حقبة "توتال 90" الأسطورية من نايكي. وقد تم إضفاء حيوية جديدة على اللونين الأصفر والأخضر التقليديين من خلال تصميم عصري، بما في ذلك شورت أخضر متدرج يضفي حركة وعمقاً. ويكرّم هذا الزي مسيرة كرة القدم الأسترالية، مع تعزيز حضورها المستمر على أعلى المستويات.

    أستراليا (خارج أرضها)

    استلهم تصميم الزي الخارجي من شروق الشمس الأسترالي، ليجسد الزخم التقدمي وإمكانية دفع كرة القدم الأسترالية نحو المستقبل. ويجسد التدرج اللوني بين اللون المرجاني والأخضر الداكن الطاقة والتقدم، بينما يضفي شعار الاتحاد المصمم بتقنية عدسية حركة ثلاثية الأبعاد.

    بلجيكا I الصفحة الرئيسية

    يستلهم الزي الرسمي للمنتخب البلجيكي من النوافذ الزجاجية الملونة ذات الطراز القوطي البارزة التي تزين العمارة في أنحاء البلاد. وتظهر الرموز التي تمثل "الشياطين الحمر" و"الشعلات الحمراء" - وهما لقبان فريقي الرجال والسيدات - متكررة بهذا الأسلوب على الخلفية الحمراء للقميص. أما حواف الأكتاف والأساور فهي مزينة بتفاصيل باللونين الأسود والأصفر، في إشارة إلى ألوان علم البلد.

    بلجيكا (الملعب الأول)

    يتميز قميص المباريات الخارجية بنمط يغطي كامل القميص بألوان الأزرق الفاتح والوردي والأبيض، وقد صُمم تكريماً للفنان البلجيكي رينيه ماغريت والحركة السريالية البلجيكية الشهيرة. تخلق الخطوط والأشكال المتداخلة إحساساً بالعمق والحركة، في إشارة مرحة إلى أعمال ماغريت. كما سيتعرف المشجعون على العناصر الأيقونية لشعار المنتخب الوطني، بالإضافة إلى رموز كرة القدم، مثل الكرة وعلامات خطوط الملعب. تظهر لمسة مستوحاة من عمله الفني "خيانة الصور" – الذي يحمل عادةً عبارة "Ceci n'est pas une pipe" التي تعني "هذه ليست غليون" – كتفصيل دقيق في رقبة القميص: "Ceci n'est pas un maillot"، التي تعني "هذا ليس قميصًا".

    البرازيل I الصفحة الرئيسية

    يمثل الزي الرئيسي جذور كرة القدم للمنتخب البرازيلي، حيث يعيد تصور الهوية الوطنية من خلال الحركة والطاقة والتعبير. تم تحريف العناصر المستوحاة من علم البرازيل وتحويلها إلى رسم هندسي محبوك، مما يحول رمزًا مألوفًا إلى نسيج حي يغطي جسم القميص. وبدلاً من أن يكون شعارًا ثابتًا، يصبح العلم شيئًا يُرتدى ويُحمل ويُعرق فيه — مما يرمز إلى أحد عشر لاعبًا يخطون إلى الملعب وهم يجسدون تمامًا الأمة التي يمثلونها. تكتسب الألوان الأيقونية، الأصفر والأخضر والأزرق، حيوية من خلال الحركة التي يولدها النسيج المحبوك، مما يعزز الهوية البصرية المميزة للبرازيل.

    البرازيل (خارج أرضها)

    يجلب الزي الخارجي للمنتخب البرازيلي من ماركة «جوردان براند» روح التميز إلى الملعب، مستوحىً من الألوان والأنماط والطبعات التي تتميز بها أسرع وأقوى الحيوانات المفترسة في البرازيل. ويأتي الزي باللونين الأصفر والأزرق التقليديين لأزياء كرة القدم البرازيلية، كما يتضمن طبعة الفيل الشهيرة الخاصة بـ«جوردان براند»، مما يخلق مظهرًا فريدًا على أرض الملعب يجمع بين ثقافتين متميزتين من العظمة.

    تشيلي I الصفحة الرئيسية

    يحتل طائر الكوندور، الطائر الوطني لشيلي، مركز الصدارة على قميص المنتخب الوطني. وعلى خلفية حمراء تقليدية، يظهر نمط مطبوع على كامل القميص يحاكي ريش الطائر، بينما يظهر الكوندور مرة أخرى على مؤخرة العنق، في شكل رمز توقيع مصمم خصيصًا. 

    شيلي (خارج أرضها)

    يستوحي زي تشيلي للعب خارج أرضها مظهره من "الصحراء المزهرة"، وهي ظاهرة نادرة تحدث في صحراء أتاكاما. احتفاءً بالمناظر الطبيعية الفريدة للبلاد، تظهر أزهار وردية لافتة للنظر في طبعة جرافيكية تغطي كامل القميص على خلفية بيضاء مائلة للصفرة، مع تفاصيل بنية خفيفة تمثل الشقوق التي تنبثق منها الأزهار. ويكتمل التصميم بزخرفة على شكل درع مستوحاة من شعار الاتحاد، موضوعة باللون الأسود على الجزء الخلفي من الرقبة.

    كولومبيا I الصفحة الرئيسية

    تستلهم الزي الرسمي لمنتخب كولومبيا من "الواقعية السحرية"، وهو أسلوب فني يمزج بين العناصر الخيالية والبيئات الواقعية، والتي غالبًا ما تُجسدها الفراشات الصفراء. ويُقترن هذا الزي بشورت أزرق وجوارب حمراء، مما يخلق إطلالة كولومبية مميزة لا تخطئها العين

    كولومبيا (خارج أرضها)

    يحتفي قميص المباريات الخارجية بالتنوع البيولوجي الفريد لكولومبيا، حيث يمزج بين ألوان سواحلها الساحلية. ويتميز التصميم بنمط متكرر يغطي القميص بالكامل، يجمع بين درجات اللون الأزرق الداكنة للمحيط الهادئ والدرجات الفاتحة للبحر الكاريبي، والتي تبرز بفضل خطوط عمودية متداخلة. تتجلى اللمسات الصفراء الجريئة على الخطوط الثلاثة والأساور والشعارات في كلمة "COLOMBIA" المكتوبة على مؤخرة العنق، مما يبعث شعوراً بالفخر والارتباط بأرضهم. 

    كوستاريكا الصفحة الرئيسية

    يتميز الزي الرسمي لكوستاريكا بنقشة جرافيكية نابضة بالحياة تتكرر على كامل القميص، وتتألف من عناصر مثل الأوراق والطوقان والابتسامات باللون الأحمر والأزرق والوردي – وهي جميعها صور تعبر عن مبدأ «بورا فيدا». ويُعد هذا المصطلح، الذي يظهر على الجزء الخلفي من رقبة القميص، موقفًا وطنيًا راسخًا، ومرادفًا للتفاؤل والامتنان والرضا والعيش المتناغم مع الطبيعة. وهو موقف يفخر به الكوستاريكيون.

    كوستاريكا (خارج أرضها)

    تزين الزي الخارجي لمنتخب كوستاريكا رسومات ديناميكية باللونين الأزرق والفوشيا تغطي كامل القميص، وتضم عناصر مستوحاة من طائر التوكان الشهير – وهو طائر يعيش في كوستاريكا – إلى جانب أوراق من الغابات المطيرة الشاسعة التي يسكنها. وتعكس الألوان الزاهية للطائر وطبيعته الاجتماعية ثقافة البلد المفعمة بالحيوية والسعادة والود – والتي تجسدها عبارة «Pura Vida» المطبوعة على مؤخرة العنق.

    كرواتيا I الصفحة الرئيسية

    تعيد الزي الرسمي للمنتخب الكرواتي تقديم النمط الكروسي الكلاسيكي بنمط أصغر حجماً وأكثر دقة، مستوحى بشكل وثيق من تصميم عام 1990 مع تحديثه ليتناسب مع كرة القدم الحديثة. التصميم ليس نسخة طبق الأصل، بل إعادة تفسير مخلصة تحافظ على روح وتأثير النسخة الأصلية. والنتيجة هي زيّ محلي يمكن التعرف عليه على الفور، لكنه معاصر في الوقت نفسه — يوازن بين التراث والدقة التي تركز على الأداء، ويكرّم لحظة شكّلت تاريخ كرة القدم الكرواتية.

    كرواتيا (خارج أرضها)

    يقدم الزي الخارجي نسخة أغمق وأكثر رصانة من نفس الهوية. تم نقل النقشة المربعة المميزة وإعادة تصميمها باللون الأزرق، مما يخلق تباينًا بصريًا قويًا مع الحفاظ على التناسق مع الزي الرئيسي. يضفي هذا التصميم الأغمق حضورًا أكثر اتزانًا وسلطة، مما يجعل الزي الخارجي بمثابة نظير عصري يكمل الزي الرئيسي بينما يبرز بثقة بحد ذاته.

    كورساو I خارج أرضها

    يحتفي الزي الخارجي لمنتخب كوراساو بالعاصمة ويليمستاد والمباني الملونة التي تزين حيي بوندا وأوتروباندا. تتميز هاتان المنطقتان، اللتان أدرجتهما اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي، بواجهات مفعمة بالحيوية ومشمسة، وقد تم تجسيد ذلك في هذا التصميم من خلال اللون الأصفر الباستيل كخلفية، إلى جانب خطوط جريئة باللون الوردي والفيروزي والبرتقالي. وتكتمل هذه الإطلالة الجمالية بتفاصيل زرقاء دقيقة تمتد عبر الأكمام وأطرافها، بالإضافة إلى محيط شعار «أديداس» والشعار الوطني.

    إنجلترا في الصفحة الرئيسية

    يستمد الزي الرسمي للمنتخب الإنجليزي جذوره من تراث كرة القدم الإنجليزية، حيث يعيد تأكيد المظهر الأبيض الكامل الأيقوني مع إضفاء لمسة عصرية عليه. تم دمج رموز خفية مستوحاة من ثقافة كرة القدم الإنجليزية مباشرةً في النسيج، مما يضفي عمقًا دون أن يطغى على التصميم الكلاسيكي. وتحل نجمة ذهبية لامعة فوق شعار المنتخب محل التصميم التقليدي ذي الألوان المتدرجة. يبدو الزي الرسمي مألوفًا ولكنه أكثر ثقةً في الوقت نفسه — فهو يكرّم التاريخ بينما يشير إلى عودة إنجلترا بقوة إلى الساحة العالمية.

    إنجلترا I خارج أرضها

    يمثل الزي الخارجي تحولاً تاريخياً في الهوية البصرية لمنتخب إنجلترا، حيث يجمع بين قميص أحمر وشورت أزرق داكن. ويشير هذا المزيج الجريء إلى منتخب إنجلترا الذي يتطلع إلى المستقبل، مستعداً لتحدي الأعراف السائدة مع الحفاظ على جذوره في التقاليد. ويظهر شعار الاتحاد في الوسط أسفل النجمة الذهبية اللامعة، مما يعزز الحضور والفخر.

    فرنسا I الصفحة الرئيسية

    تجسد ملابس المنتخب الفرنسي للعب على أرضه طاقة الجيل الجديد وأناقة كرة القدم الفرنسية الحديثة: شبابية، معبرة ومبدعة. مستوحاة من الأزياء الراقية الفرنسية، يعيد الياقة البيضاء للزي تفسير الألوان التقليدية: الأزرق والأبيض والأحمر. ويعكس النمط الأزرق المتكرر المدمج في النسيج سرعة المنتخب الفرنسي. ويقترن شعار معدني بلون نحاسي بياقة بولو بيضاء كلاسيكية وفتحة أزرار حمراء. 

    فرنسا (خارج أرضها)

    يُعد الزي الخارجي للمنتخب الفرنسي أحد أكثر الأزياء ابتكارًا التي صُممت على الإطلاق للمنتخب الوطني الفرنسي، وهو متجذر بعمق في التاريخ المعاصر. وقد أُطلق عليه اسم «ليبرتي» (Liberté)، وهو مستوحى من تمثال الحرية، الذي كان هدية من فرنسا إلى الولايات المتحدة. وتعكس قاعدته ذات اللون الأزرق الفاتح المائل إلى الأخضر الطلاء الذي يغطي التمثال حاليًا، في تباين مع العناصر النحاسية المعدنية التي تذكرنا بمادته الأصلية. تضفي حواف الأكمام ثلاثية الألوان والخطوط المستخدمة في تصميم الزي بعداً ثقافياً وفاخراً وبسيطاً. يمزج الزي بين التراث والأناقة والرقي العصري لتأكيد الهوية والقيم التي تدافع عنها فرنسا، في الماضي والحاضر.

    ألمانيا I الصفحة الرئيسية

    يستلهم القميص الأساسي للمنتخب الألماني من النجاحات السابقة للمنتخب في هذه البطولة، ويُشيد ببعض القمصان الأكثر شهرة في تاريخ المنتخب. وقد استُوحيت كل من أشكال الماس المتكررة وتفاصيل الزخرفة المائلة من التصاميم الشهيرة التي ظهرت في القمصان السابقة، بما في ذلك القميص الفائز بكأس العالم 2014.

    ألمانيا (خارج أرضها)

    استكمالاً للغة التصميمية للزي الرئيسي، تم إعادة تصور الزخارف المائلة لتصبح نمطاً يغطي القميص بالكامل باللون الأزرق الداكن، مكونةً تكراراً إيقاعياً لثلاثة أشكال متشابكة. تمزج لوحة الألوان بين درجات الألوان من عصور مختلفة من تاريخ الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB). وتشير إلى السترات الزرقاء الكلاسيكية ذات السحّاب الربعي التي تم ارتداؤها في عام 1954، بالإضافة إلى قمصان التدريب الزرقاء والبيضاء الكلاسيكية في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، بينما تشير اللمسات باللون الأزرق المائي إلى ملابس التدريب ذات الألوان الجريئة في التسعينيات. صُممت جميعها لخلق تأثير بصري قوي ومذهل. ويحتفي شعار العلم الخفيف على حافة القميص بالشراكة الطويلة الأمد بين أديداس وألمانيا منذ عام 1954.

    المجر I الصفحة الرئيسية

    يأتي القميص الرسمي لمنتخب المجر باللون الأحمر الداكن التقليدي للبلاد، مع لمسات من اللونين الأبيض والأخضر تمثيلًا لألوان العلم المجري. ويحتفي القميص بالذكرى الـ125 لتأسيس الاتحاد المجري لكرة القدم من خلال شعار خاص بهذه المناسبة، بينما يظهر شعار البلد وشعار الاتحاد فوق منطقة القلب وعلى الجانب الأيمن من الصدر على التوالي. وتختتم كلمة "Magyarország"، التي تعني "المجر"، التصميم على مؤخرة العنق.

    المباراة خارج أرضنا ضد المجر

    يستمد القميص ألوانه من الألوان الوطنية للبلاد – حيث يجمع بين قاعدة بيضاء وتفاصيل باللون الأحمر الداكن على الكتفين وعضلات الذراعين، احتفالاً بالذكرى الـ125 لتأسيس الاتحاد. ويكتمل تصميم القميص بعلامة "125" مخصصة على مؤخرة العنق باللون الذهبي الداكن.

    إيطاليا I الصفحة الرئيسية

    يلتقي التراث مع الابتكار في قميص إيطاليا الرسمي - مستوحى من التراث الغني لكرة القدم الإيطالية، يحتفي القميص بجوهر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم من خلال تصميمه الجريء. تظهر كلمة "أزورا" (Azzurra)، التي تشير إلى لقب المنتخب الوطني ولون القميص، والتي تعني "الأزرق"، بخط ذهبي على الجزء الخلفي من رقبة القميص.

    إيطاليا (خارج أرضها)

    استنادًا إلى فن الخياطة الإيطالي التقليدي، ومستوحاة من سترات البدلات الأنيقة التي ارتداها المنتخب الوطني سابقًا خلال اللحظات الاحتفالية التاريخية، يتميز القميص بنمط باللونين الأزرق الفاتح والأبيض يغطي كامل القميص، ويحاكي النسج المعقدة التي تظهر في الملابس من هذا النوع.  أما الأكمام والشعارات والأرقام، فهي مزينة بتفاصيل باللون الأزرق الداكن والذهبي. وفي الوقت نفسه، يبرز حروف "Italia" المستوحاة من حروف الاسم المختصرة على مؤخرة العنق أسلوب تطريز شخصي يرمز إلى الملكية والهوية. 

    اليابان I الصفحة الرئيسية

    يتم إحياء اللون الأزرق الكلاسيكي لقميص المنتخب الياباني على أرضه من خلال تصميم جرافيكي تجريدي يتضمن تفاصيل خطية باللون الأزرق الرمادي، مما يعكس الضباب الشهير الذي يظهر في الأفق حيث يلتقي السماء والبحر في اليابان. ويظهر علم اليابان بفخر كلمسة نهائية على الجزء الخلفي من الرقبة.

    اليابان (خارج أرضها)

    مستوحاة من شعار "ألوان ما وراء الأفق"، تأتي تصميم القميص الخارجي لمنتخب اليابان إلى الحياة من خلال رسم خطوط يتألف من 12 لونًا مميزًا يمثل وحدة الأمة وترابطها، داخل الملعب وخارجه. على خلفية بيضاء مائلة للصفرة، تمتد 11 خطوطاً عمودية متلاشية على طول القميص لتعطي تأثيراً يشبه المطر، وترمز إلى كل لاعب من اللاعبين الـ11 على أرض الملعب، بينما يأخذ الشريط المركزي الجريء لون الشمس الحمراء في العلم الوطني ليمثل قلب الفريق – جماهيره. يظهر العلم الياباني مطبوعًا على مؤخرة العنق كرمز للفخر الوطني والهوية الجماعية. 

    المكسيك I الصفحة الرئيسية

    يلتقي التراث بالمستقبل في القميص الرسمي الجديد لمنتخب المكسيك. يجسد هذا القميص الطاقة والفخر اللذين سيجمعان بين أجيال من المشجعين خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة. وهو احتفاء بالدعم الثابت لأمة تعيش وتتنفس كرة القدم، حيث تعكس كل لحظة مشتركة روح المكسيك. تظهر عبارة "SOMOS MÉXICO"، التي تعني "نحن المكسيك"، على مؤخرة العنق كرمز للوحدة والعاطفة اللتين تميزان الروح المكسيكية.

    المكسيك (خارج أرضها)

    مستوحاة من تاريخ المكسيك الغني، تتميز قميص المباريات الخارجية بنقشة رمادية تغطي كامل القميص على خلفية بيضاء، مستوحاة من الأنماط المعروفة باسم «غريكاس» (Grecas) الموجودة في العمارة والفن التقليديين. ويتميز هذا النمط المتكرر على كامل القميص بنمط متكرر من السلالم التجريدية، في إشارة إلى الواجهات المتدرجة التي غالبًا ما توجد في المباني المكسيكية التقليدية. وتظهر عبارة "SOMOS MÉXICO"، التي تعني "نحن المكسيك"، على مؤخرة العنق وترمز إلى الوحدة والشغف اللذين يميزان الروح المكسيكية قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة، وهو رقم قياسي. 

    هولندا I الصفحة الرئيسية

    يُعيد الزي الرسمي للهولندا تصور اللون البرتقالي الأيقوني من خلال تعزيزه بدلاً من إعادة ابتكاره. صُمم هذا الزي ليكون مرئياً من مسافة بعيدة، ويقدم أكثر تعبير حيوي عن اللون البرتقالي الهولندي حتى الآن. ويضفي شعار الاتحاد المبتكر ذو التصميم العدسي حركة وعمقاً، حيث يتغير مظهره مع تحرك اللاعبين على أرض الملعب. الزي الرسمي مميز ولا لبس فيه، وهو ينبض بالحيوية ويجسد الفخر الهولندي.

    هولندا (خارج أرضها)

    تستحضر الزي الخارجي الإطلالة التاريخية للهولنديين باللون الأبيض بالكامل. مستوحى من التدرجات اللونية الدقيقة، يمتد تدرج برتقالي أفقي عبر الزي، رمزاً للتجريب والدقة. ويؤكد الشعار العدسي الكبير والمركزي على الابتكار كهوية مميزة. وتعكس الخطوط البسيطة والتوازن الهندسي مبادئ التصميم الهولندي، بينما تشير إلى مستقبل تقدمي.

    نيجيريا I الصفحة الرئيسية

    يقدم الزي الرسمي لنيجيريا في المباريات التي تقام على أرضها تفسيرًا عصريًا للهوية الأكثر تميزًا للبلاد. ويستند التصميم إلى اللون الأخضر الكلاسيكي للبلاد، ويضم أجزاءً جانبية مستوحاة من الدروع، مما يوحي بالقوة والاستعداد والتفوق التنافسي. تم دمج العناصر التقليدية المُحسّنة في شكل أنيق وسريع، مما يعزز صورة الفريق الذي يلعب بسرعة وتصميم وإيمان. يُكرّم الزي الرسمي لجناح نيجيريا جذور البلاد بينما يعكس الثقة والتقدم والاستعداد للمعركة.

    نيجيريا (خارج أرضها)

    يتميز الزي الخارجي بتعبيره الجريء وطاقته الشابة. مستوحى من الرسومات الجريئة لدراجات الموتوكروس، يتميز التصميم بنمط لهب يغطي كامل القميص، يتدرج من اللون الأخضر التقليدي إلى اللون «فولت». يعزز هذا التدرج اللوني الإحساس بالحركة والشدة والابتكار — مما يعكس كيف تشكل الجيل القادم في نيجيريا الثقافة والأسلوب والأهمية العالمية. الزي الخارجي جريء ومعبّر، ويقف كبيان بصري للزخم والطموح.

    أيرلندا الشمالية I الصفحة الرئيسية

    يتميز قميص أيرلندا الشمالية المخصص للمباريات التي تقام على أرضها بخلفية باللونين الأزرق المخضر والأخضر، تزينها رسومات تجريدية مستوحاة من الخطوط الديناميكية للهندسة المعمارية في البلاد، لتربط المشجعين واللاعبين بقلب البلد. 

    أيرلندا الشمالية (خارج أرضها)

    تأثرًا بالدعم الثابت من المشجعين، يتميز القميص الأبيض "كلاود وايت" المخصص للمباريات الخارجية بخطوط خضراء فاتحة تمتد بشكل قطري عبر الجزء الأمامي – وهو مزيج لوني يحظى بإعجاب المشجعين. وقد نُقش الرقم 12 بالأرقام الرومانية على مؤخرة العنق، في تكريم إضافي للدعم الذي يتلقاه الفريق من الجماهير في المدرجات. 

    النرويج I الصفحة الرئيسية

    يستند الزي الأساسي إلى الهوية النرويجية الشهيرة ذات اللون الأحمر بالكامل، مستوحىً بشكل مباشر من العلم الوطني. ويظهر داخل الخطوط الزرقاء رسم بتدرجات لونية على طراز «أورنيس» مستوحى من تراث الفايكنج، ليربط بين الرمزية القديمة والأداء العصري. يعكس هذا الزي لحظات الفخر الوطني والإيمان الجماعي، مكرماً ماضي النرويج ومُعززاً في الوقت نفسه حضورها المتنامي على الساحة العالمية.

    النرويج (خارج أرضها)

    يُعد الزي الخارجي أول زي وطني للنرويج باللون الأسود من الرأس إلى القدمين. مستوحى من "البرسركر" الفايكنج — وهم محاربون في الخطوط الأمامية معروفون بقوتهم الهائلة — يُشير هذا التصميم إلى حقبة جديدة في كرة القدم النرويجية. يتميز الزي الخارجي بتصميمه البسيط والقاسي في التنفيذ، ويعبر عن الثقة من خلال ضبط النفس، مستخدماً اللون الداكن وملمس القماش لإبراز القوة.

    بيرو I الصفحة الرئيسية

    مستوحاة من العناصر الجغرافية الثلاثة الموجودة في بيرو – الساحل، والمرتفعات، والغابات المطيرة – يظهر شريط أحمر بفخر كنقشة جرافيكية تغطي كامل القميص الأبيض الخاص بمنتخب بيرو. تم تصميم النقشة باستخدام رسومات خطية تجريدية تشكل رموزًا لكل من هذه المناظر الطبيعية، مثل البطريق الذي يمثل الساحل، وورقة الشجر التي تمثل الغابة المطيرة. كما تظهر كلمة "PERU" في مؤخرة العنق باستخدام نمط خط جرافيكي مشابه.

    بيرو (خارج أرضها)

    احتفاءً بثقافة التصميم النابضة بالحياة في بيرو والمعروفة باسم «تشيتشا»، والتي غالبًا ما تظهر في الملصقات والفنون التقليدية الملونة، يأتي القميص الخارجي بخلفية سوداء مزينة بشعار ثلاثي الأوراق وثلاثة خطوط على الكتف بألوان فلورية – الأرجواني الداكن والأصفر الشمسي والبرتقالي الشمسي. وتحمل علامة «بيرو» الموجودة في مؤخرة العنق نفس الألوان المستوحاة من «تشيتشا»، لتضفي تناسقًا على التصميم.

    بولندا I الصفحة الرئيسية

    يُحيي الزي الرئيسي أسطورة نادي «ليخ» من خلال منظور عصري ومعبّر. مستوحى من النسر الأبيض، يُترجم التصميم ريش الطائر إلى لغة تصويرية تتدفق عبر الأكمام والسراويل القصيرة. وبالاقتران مع زخارف البرق والسحب، يستحضر هذا النمط لحظة الوحي التي تُعرّف الأسطورة، ليرتقي بالرمز الوطني إلى نسيج هندسي بدلاً من الصور الحرفية. يتميز الزي الرئيسي بتفاصيل حمراء، مما يمنحه طابعاً جريئاً وخالداً وبولندياً لا لبس فيه. 

    بولندا (خارج أرضها)

    يستند زي المباريات الخارجية إلى التقاليد التاريخية للمنتخب البولندي المتمثلة في عكس ألوان الزي الرئيسي. وفي حين كانت أزياء المباريات الخارجية السابقة تتميز غالبًا باللون الأحمر الرياضي مع الأبيض، فإن هذا الإصدار يقدم اللون الأحمر النبيل — وهو لون أعمق وأكثر رقيًّا. ويمنح هذا اللون الأغمق الزي حضورًا أكثر هيبةً وثقةً، مما يعكس القوة والثقة بالنفس. وقد صُمم زي المباريات الخارجية ليكون كلاسيكيًا في المستقبل، حيث يعيد صياغة التقاليد من خلال تعبير بصري أكثر حدةً وإثارةً للرهبة.

    البرتغال I الصفحة الرئيسية

    صُمم الزي الرسمي للمنتخب البرتغالي ليجسد قوة المحيط والشغف الذي يدفع الأمة إلى الأمام على الساحة العالمية. ويأتي اللون الأحمر الأيقوني للزي مزينًا بتفاصيل مستوحاة من الأمواج ولمسات خضراء - في إشارة بصرية إلى الجذور البحرية للبلاد وروحها التي لا تعرف الكلل ولا الخوف.

    قطر في الصفحة الرئيسية

    صُمم الزي الكروي المحلي لقطر باللون الكستنائي تكريماً للخط المتعرج الذي يفصل بين الجزأين الأبيض والكستنائي في علم قطر الوطني، ويتميز بسلسلة من الخطوط المسننة الداكنة التي تمتد في منتصف القميص، مع كتابة كلمة «قطر» باللغة العربية كلمسة نهائية على مؤخرة العنق. 

    قطر 1 خارج أرضها

    يُزين قميص قطر للعب خارج أرضه رسم تجريدي رمادي يشبه الموجات. مستوحى من كثبان الصحراء، يتخذ هذا النمط أشكالاً هندسية مستوحاة من المناظر الطبيعية الخلابة. وقد نُقشت كلمة «قطر» باللغة العربية على مؤخرة العنق، كرمز للفخر الوطني والوحدة.

    المملكة العربية السعودية | الصفحة الرئيسية

    يتميز الزي الرسمي للمنتخب السعودي بنقشة فريدة باللونين الأرجواني والأخضر الداكن تغطي كامل القميص، مستوحاة من المداخل المزخرفة بشكل متقن الموجودة في البلاد، وتتميز بتفاصيل نابضة بالحياة مستوحاة من حقول اللافندر في المنطقة. ويستمد هذا التصميم المذهل، الذي يبرز على خلفية خضراء داكنة، إلهامه أيضًا من رموز البلاد العزيزة - الصقر ونخلة التمر - مع دمجها مع أنماط هندسية لإضفاء لمسة جمالية عصرية.

    المملكة العربية السعودية (خارج أرضها)

    يتميز الزي الخارجي للمنتخب السعودي بنمط نسج مصمم خصيصًا، وهو نمط شائع في العديد من الملابس التقليدية، على خلفية بيضاء لؤلؤية – مما يجسد الجوهر النابض بالحياة للأزياء السعودية. وقد تم تزيين الشعار والشارة بتفاصيل ذهبية ملكية، بينما تم إبراز خط العنق والرقم بلون أخضر غامق يمثل ألوان المنتخب. كما تم طباعة شعار المملكة العربية السعودية، الذي يصور شجرة نخيل وسيفين متقاطعين، على الظهر في إشارة إلى التراث والهوية.

    اسكتلندا I الصفحة الرئيسية

    على القميص الأساسي لمنتخب اسكتلندا، يحتل الصليب المائل التقليدي، الموجود على علم اسكتلندا، مركز الصدارة كنمط متكرر باللون الأزرق الداكن على خلفية اللون الأزرق المعتاد للقميص الأساسي. كما يظهر شكل الصليب المائل على الجزء الخلفي من الرقبة كلمسة نهائية مميزة.

    اسكتلندا (خارج أرضها)

    يستعيد القميص الخارجي درجات اللون الأحمر القرمزي، في إشارة إلى تاريخ بعض أزياء منتخب اسكتلندا الكلاسيكية. وبتزيينه بخطوط عمودية رفيعة باللون الأرجواني، يقدم القميص نسخة عصرية وأنيقة من تصميم خالد. وتزين زهرة الشوك الأرجوانية والخضراء، وهي الزهرة الوطنية لاسكتلندا التي ترمز إلى الصمود، الجزء الخلفي من الرقبة في لمسة نهائية رقيقة.

    جنوب أفريقيا I الصفحة الرئيسية

    يحتفظ قميص جنوب أفريقيا للعب على أرضها في عام 2026 باللون الأصفر المميز مع حواف خضراء، وهي لوحة ألوان تعبر عن الفخر الوطني. وتضفي التفاصيل المتطورة والتصميم الراقي طابعًا عصريًا على الشكل العام للقميص، مما ينتج عنه قميص عالي الأداء مصمم خصيصًا لتلبية متطلبات كرة القدم العالمية المعاصرة.

    والأهم من ذلك، أن التصميم المحدث يكرّم اللغات الرسمية الـ 12 في جنوب أفريقيا - وهو انعكاس قوي لتنوع الأمة ووحدتها وحبها المشترك لكرة القدم. وترمز العناصر الرسومية الدقيقة المنسوجة في النسيج إلى الأصوات العديدة التي ترتفع معًا في الملاعب في جميع أنحاء البلاد وحول العالم. 

    جنوب أفريقيا (خارج أرضها)

    يُبرز قميص المباريات الخارجية هوية جنوب أفريقيا بوضوح من خلال اللونين الأخضر والذهبي الأيقونيين – وهما مزيج من الألوان المتجذر بعمق في هويتها الرياضية. ويجمع القميص بين التراث والرقي، حيث يشكل اللون الأخضر التقليدي قاعدته، مع لمسات بيضاء وذهبية دقيقة على الياقة، في إشارة إلى مكانة كرة القدم وتطورها في البلاد. وتزين اللمسات الذهبية والبيضاء الأكمام والشعارات، مما يعكس أناقة خالدة، ويجسد في الوقت نفسه طموح الأمة للتألق على أكبر مسرح لكرة القدم.

    كوريا الجنوبية I الصفحة الرئيسية

    تتمحور الزي الرسمي للفريق المضيف حول إعادة تفسير جريئة لصورة النمر الأبيض، الذي يُعد رمزًا وطنيًا راسخًا للقوة والحماية. وقد تم دمج نقشة مميزة على شكل نمط تمويهي للنمر في النسيج، مما يخلق مظهرًا ديناميكيًا يجمع بين التراث العريق والحداثة الواضحة. كما تدمج الخطوط المصممة خصيصًا بين فن الخط الكوري التقليدي وعناصر التصميم الغربية، مما يعزز الاندماج بين الماضي والحاضر. يعبر الزي الرسمي عن هوية كوريا من خلال العدوانية المنضبطة والثقة البصرية، ليلتقط روح فريق مصمم لإحداث المفاجآت.

    كوريا الجنوبية (خارج أرضها)

    يواصل الزي الخارجي سرد قصة "الكمين" من خلال تعبير مستوحى من الأزهار يعبر عن شغف كوريا وزخمها. يتألق التصميم بقوة — حيث يجسد الحركة والعاطفة والطاقة الجماعية في لحظات تراكمها وانطلاقها. وعلى خلفية لون "البولد فيوليت"، يحقق التصميم الجرافيكي توازناً بين الأناقة والقوة، مما يعكس قدرة كوريا على الجمع بين الجمال والعدوانية في المنافسة. يتسم الزي الخارجي بالتعبير والثقة — فهو هوية بديلة تعزز الفخر الثقافي مع الحفاظ على ميزة تنافسية حاسمة.

    إسبانيا I الصفحة الرئيسية

    يأتي الزي الرسمي لمنتخب إسبانيا في كأس العالم 2026 بتصميم أنيق ومخطط، حيث يبرز اللون الأحمر الأساسي بفضل خطوط عمودية صفراء متكررة تستلهم مظهرها من العلم الوطني وشعار المنتخب. وسيحمل اللاعبون روح الأمة مع ظهور كلمة «ESPANA» مكتوبة على الجزء الخلفي من رقبة القميص. 

    إسبانيا (خارج أرضها)

    يستلهم تصميم قميص إسبانيا للعب خارج أرضها من تاريخ البلاد الأدبي العريق. يتميز القميص بنمط معقد باللون البيريت يغطي كامل القميص، مستوحى من الرسومات والرسوم الموجودة في الكتب والمخطوطات الكلاسيكية، ويبرز على خلفية بيضاء تعكس لون الصفحة. تتميز الأكمام وخط العنق بتفاصيل باللونين الذهبي والبرغندي، بينما تم حفر كلمة "ESPAÑA" على مؤخرة العنق، مع الحرف المميز Ñ الذي يحتفي باللغة الإسبانية وتراثها الثقافي.

    السويد I الصفحة الرئيسية

    تم إضفاء لمسة عصرية على اللونين الأصفر والأزرق التقليديين المرتبطين بقميص السويد الرسمي، وذلك تكريماً لحقبة السبعينيات في البلاد. يتميز التصميم بنقشة متناسقة الألوان مدمجة في النسيج، مستوحاة من تطريزات الأزهار الشهيرة التي كانت شائعة على الجينز والفساتين الشعبية السويدية التقليدية في تلك الحقبة. يتيح هذا القميص الذي يبعث على الحنين إلى الماضي للجماهير الاحتفاء بتراثهم من خلال مظهر جمالي جديد ومألوف في الوقت نفسه، ويكتمل التصميم بخط عصري على مؤخرة العنق كُتب عليه "Sverige" – أو السويد باللغة الإنجليزية.

    السويد (خارج أرضها)

    يستمد قميص السويد للعب خارج أرضه إلهامه البصري وجمالياته من أنماط السبعينيات، حيث تتناغم ثلاث درجات مختلفة من اللون الأزرق لتشكل تصميمًا جرافيكيًا جريئًا يغطي القميص بالكامل، في إشارة إلى التراث الثقافي الغني للبلاد. ومع وجود حروف حديثة على مؤخرة العنق تحمل كلمة «Sverige» - أو «السويد» باللغة الإنجليزية - فإن هذا التأثير الكلاسيكي، الممزوج بلمسة عصرية، يمنح التصميم مظهرًا جديدًا يناسب مشجعي اليوم. 

    سويسرا I الصفحة الرئيسية

    يحتفظ تصميم زي سويسرا لعام 2026 باللون الأحمر الداكن المميز للبلاد، مع لمسات بيضاء بارزة وتفاصيل متعرجة جريئة تشير إلى الدقة والتراث السويسريين. ويقدم النموذج العصري من «بوما» نسيجًا خفيف الوزن عالي الأداء وقصات مريحة، مما يضمن أن تبدو القميص أنيقة في الشوارع بقدر ما تبدو عليه في الملعب. كما أن شريط «بوما» الأبيض الناصع ووضع الشعار الأنيق يحافظان على تناغم التصميم بشكل واضح مع الهوية البسيطة لسويسرا.

    تركيا I الصفحة الرئيسية

    يُعلن الزي الرئيسي عن حقبة جديدة بانتقاله إلى لون «أحمر رياضي» كخلفية، مع الحفاظ على الشريط الأيقوني على الصدر في شكل أكثر رقة وعصرية. وداخل هذا الشريط، يضفي رسم جرافيكي مبتكر مستوحى من فن «إبرو» لمسة من النسيج والحركة، في إشارة إلى الحرفية والفن اللذين يشكلان جوهر التراث الثقافي التركي. أما خط العنق الهجين فيجمع بين عناصر العنق المستدير والرقبة على شكل حرف V، بينما يظهر العلم التركي بشكل بارز في منتصف الصدر. وبعد أن كان العلم يُحاط عادةً بدائرة، أصبح الآن مستطيلاً يتماشى مع خطوط التصميم الحادة والزاوية للقميص، مما يضفي شكلاً هندسياً أنيقاً وعصرياً على هذا الرمز الوطني.

    تركيا (خارج أرضها)

    يعود الزي الخارجي إلى اللون الأبيض كأساس، مستعيدًا المظهر الكلاسيكي لـ«تركيا» مع الحفاظ على الشريط الأحمر التقليدي على الصدر باعتباره العنصر المميز. ويظهر تصميم «إبرو» مرة أخرى داخل هذا الشريط، ليكون بمثابة الرابط البصري بين الزيين الداخلي والخارجي، مما يعزز قصة المجموعة المتماسكة. تكمل الألواح الجانبية الحمراء والشريط الأحمر على الجوارب الزي الخارجي، مما يخلق تعبيرًا متوازنًا عن التقاليد والابتكار — ألوان تراثية وتفاصيل حديثة وإشارة حرفية موحدة في كلا الإصدارين.

    أوكرانيا I الصفحة الرئيسية

    يُعد قميص أوكرانيا الرئيسي تكريماً لتراث البلاد الغني وتقاليدها. تتضمن المجموعة التقليدية ذات اللونين الأصفر الفاتح والأزرق تصميماً رسومياً متكرراً خفيفاً مدمجاً في القميص بلون أصفر أغمق، حيث يستمد هذا النمط إلهامه من الأشكال والعناصر الموجودة في شعار النبالة الأوكراني. ويكتمل التصميم بعبارة "Україна" – التي تعني أوكرانيا باللغة الأوكرانية – المكتوبة في مؤخرة العنق.

    أوكرانيا (خارج أرضها)

    تأثر قميص المباريات الخارجية بالتصميم الأوكراني المعاصر، ويتميز بإعادة تفسير ملفتة للنظر للعناصر والرموز الثقافية التقليدية، مما يخلق مزيجًا جريئًا بين التراث والابتكار. تظهر الرسومات بفخر في الجزء العلوي من الصدر بلون حبر غامض على خلفية زرقاء، لتجمع بين الجمالية الكلاسيكية وتأثيرات أزياء الشارع المعاصرة. كما تظهر كلمة "أوكرانيا" باللغة الأوكرانية "Ykpaïha" باللون الأصفر الزاهي على مؤخرة العنق.

    أوروغواي I الصفحة الرئيسية

    تجسد الملابس الرئيسية جوهر كرة القدم الأوروغوايية في أبهى صورها. صُممت هذه الملابس على أساس يجمع بين الحداثة والكلاسيكية، وتتميز بتنفيذ أنيق للون الأزرق السماوي الشهير لأوروغواي، مقترناً بلمسات من اللون الأزرق الداكن تعزز الوضوح والثقة. وتعكس بساطة التصميم هوية الفريق: الصدق والانضباط والاعتماد على الجهد الجماعي.

    أوروغواي (خارج أرضها)

    يقدم الزي الخارجي تعبيرًا أكثر جرأة عن روح أوروغواي القتالية. يمتد نمط الأجنحة الجريء عبر الصدر، مرمزًا للصعود والطموح والسعي الدؤوب نحو النصر. تشير هذه اللغة البصرية إلى الإنجازات التاريخية لأوروغواي، بما في ذلك دورها في أقدم اللحظات العالمية لكرة القدم، مع إعادة صياغة هذا الإرث من خلال منظور أكثر حدة وعدوانية. يمثل الزي الخارجي أوروغواي في أقصى حالاتها من التحدي: متماسكة، جريئة، ولا تلين. 

    الولايات المتحدة الأمريكية في الصفحة الرئيسية

    تستمد الزي الرسمي للعب على أرض الفريق جذورها من جوهر كرة القدم الأمريكية، حيث تعيد تفسير علم "النجوم والأشرطة" من خلال منظور عصري يركز على الحركة. وتشير الأشرطة المشوهة وتأثيرات التدرج اللوني إلى العلم وهو يتحرك، مما يرمز إلى أمة شكلتها مجتمعاتها المتنوعة ومناظرها الطبيعية وحبها لهذه اللعبة.

    تمت ترجمة الرموز الوطنية إلى نسيج هندسي بدلاً من رسومات حرفية، مما أدى إلى إنشاء زي محلي يعكس الفخر الأمريكي مع الإشارة إلى الثقة والزخم إلى الأمام. يتضمن الزي تعبيرًا تصميميًا لا يُفوت يمكن رؤيته على أي مشجع في المدرجات، بينما يتحرك بجرأة عبر الملعب.

    الولايات المتحدة الأمريكية (خارج أرضها)

    صُممت الزي الخارجي ليكون كلاسيكياً في المستقبل — بتصميم أنيق وأيقوني مصمم ليصمد أمام اختبار الزمن. يتميز الزي بلوحة ألوان داكنة من حجر السبج، ويقدم نمطًا شبكيًا مخصصًا من النجوم منسوجًا برفق في النسيج، مما يحوّل التركيز من الخطوط إلى النجوم كرمز مميز. يتميز الزي الخارجي بالبساطة والحدة والتركيز على أسلوب الحياة، ويجمع بين الأداء والراحة، مما يعكس جيلًا يعبر عن هويته داخل الملعب وخارجه. وهو يمثل ثقة أكثر هدوءًا لا تحتاج إلى صخب لتعبّر عن نفسها.

    فنزويلا I الصفحة الرئيسية

    يكتسب اللون الأحمر البورجوندي لزي فنزويلا الرئيسي حيويةً بفضل طبعة تجريدية تغطي كامل الزي مستوحاة من الأشكال والتضاريس الموجودة في جبال تيبوي. ويحمل الجزء الخلفي من الرقبة شعارًا باللون الذهبي كتب عليه «LA VINOTINTO» - وهو الاسم الرسمي للاتحاد. 

    فنزويلا (خارج أرضها)

    تكريماً لتاريخ الاتحاد، يتميز القميص الأبيض الناصع المخصص للمباريات خارج أرض الفريق بتفاصيل مميزة باللون الأصفر والأحمر والأزرق، تمتد من الخطوط الثلاثة إلى الشعارات وشارة الفريق. يحتوي الشعار على كلمة "VENEZUELA" بأحرف كبيرة على الجانب الأيسر من الصدر، ويذكرنا التصميم بالشعار الذي استُخدم بين عامي 1961 و1967. تضفي التفاصيل الذهبية على الأكمام والأرقام لمسة أنيقة وراقية، ويكتمل المظهر بعبارة "LA VINOTINTO" المكتوبة على مؤخرة العنق - وهو الاسم الرسمي للاتحاد.

    ويلز I الصفحة الرئيسية

    تم إعادة تصميم القاعدة الحمراء التي تشتهر بها الزي الرسمي للمنتخب الويلزي، حيث أُضيفت إليها خطوط أفقية تتألف من خطوط باللون الأخضر الداكن والأحمر والأبيض، مع ظهور الترجمة الويلزية الرسمية لاسم البلد "CYMRU" بشكل خافت على الخط الأخضر الأوسط. ويظهر هذا الشعار مرة أخرى إلى جانب شعار الفريق – "Gorau Chwarae Cyd Chwarae"، والذي يُترجم إلى "أفضل لعب هو اللعب الجماعي" – على الجزء الخلفي من الرقبة.

    ويلز (خارج أرضها)

    احتفاءً بهوية البلد وتراثه، صُمم الزي الخارجي لمنتخب ويلز بقاعدة بلون كريمي، تزينها تصاميم جرافيكية تجريدية للتنين الويلزي بألوان حمراء هادئة، تظهر بتفاصيل دقيقة على الجزء الأمامي من القميص. وتظهر كلمة "CYMRU" جنبًا إلى جنب مع شعار الفريق – "Gorau Chwarae Cyd Chwarae" – على الجزء الخلفي من الرقبة.

