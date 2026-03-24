مع حلول فصل الشتاء على الكثيرين منا في أنحاء العالم، لا يسعنا سوى أن نحلم بصيف مليء بكرة القدم. انتظروا بفارغ الصبر، فلن يمر وقت طويل حتى يحل موعد كأس العالم 2026 وتبدأ المباريات في 11 يونيو، حيث تسعى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى تنظيم أفضل نسخة من هذه البطولة حتى الآن.

سيسعى ليونيل سكالوني والأرجنتين للدفاع عن لقب كأس العالم الذي فازوا به في قطر 2022. كانت هذه هي قصة نجاحهم الثالثة في كأس العالم، حيث حصل ليونيل ميسي وزملاؤه أخيرًا على الكأس المنشودة.

قبل انطلاق البطولة، أطلقت بعض أكبر العلامات التجارية، بما في ذلك أديداس ونايكي وبوما وغيرها، أطقم جديدة لإطلالات جديدة على أرض الملعب. في 5 نوفمبر 2025، أطلقت أديداس أطقم المباريات على أرضها لـ 22 دولة، بما في ذلك حاملة اللقب ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا والمضيفة المشاركة المكسيك وغيرها الكثير. تجمع المجموعة بين الهويات البصرية التاريخية وتقاليد كل دولة وتصورها بجمالية حديثة وتطلعية.

adidas

تعكس المجموعة الجريئة من القمصان روح كل دولة من خلال الألوان والأنماط التي تحتفي بالجوانب الرئيسية لهويتها. بدءًا من تاريخها الغني وصولاً إلى المناظر الطبيعية الشهيرة والعمارة التقليدية وتصاميم القمصان الأيقونية السابقة، يهدف كل قميص إلى توحيد المشجعين حول شغف مشترك تجاه بلدهم.

في 20 مارس 2026، كشفت أديداس النقاب عن الملابس الرسمية للعب خارج أرضها لجميع الاتحادات الشريكة البالغ عددها 25 اتحادًا. مستوحاة من الثقافة الفريدة لكل دولة، تعيد قمصان اللعب خارج أرضها تفسير جماليات أديداس الكلاسيكية في كأس العالم – مثل الأنماط الهندسية والخطوط الرأسية المنمقة – بأسلوب حديث ومعاصر يلقى صدى لدى المشجعين والرياضيين على حد سواء.

PUMA

تتمتع أديداس بتاريخ عميق مع كرة القدم، بدءًا من الأداء على أرض الملعب وصولًا إلى التأثير الثقافي في الشوارع. ولترك بصمتها على أكبر مسرح لكرة القدم العالمية لأول مرة منذ 36 عامًا، تم طباعة شعار أديداس تريفويل – علامة أديداس للأصالة – على الجانب الأيمن من صدر كل قميص. يُشيد كل قميص بثقافة كرة القدم في التسعينيات، وقد أُعيد تصميمه ليتناسب مع متطلبات اليوم، وصُنع بفخر من أجل ثقافة ومجتمع الرياضيين والمشجعين الذين سيرتدونه.

كان آخر إصدار رئيسي للأزياء من قبل Nike في 20 مارس 2026، حيث كشفت النقاب عن أزياء الاتحاد المحلية والخارجية مع استكشاف عميق لتراث كل فريق وثقافته وهويته، مما أضفى إحساساً ملفتاً بالتفاؤل والإلهام المستقبلي.

Nike

ومن العناصر الأساسية في هذه الرؤية أيضًا تقنية التبريد عالية الأداء Aero-FIT من Nike، التي تستفيد من التصميم الحاسوبي وعملية حياكة متخصصة للغاية ومصممة خصيصًا للغرز، لمساعدة الرياضيين على الحفاظ على برودة أجسامهم في الظروف القاسية المتوقعة طوال بطولة هذا الصيف.

وحذت بوما حذوها في 24 مارس 2026، حيث كشفت عن أطقم لفرقها المتجهة إلى كأس العالم تستكشف الهوية والتراث، ونحن هنا من أجل التصاميم المذهلة. تم تصميم كل تصميم ليعكس ثقافة وشخصية وروح الأمة التي يمثلها، ومصمم لأعلى مستويات اللعبة، ولكنه متجذر في نفس المشاعر التي تحرك كرة القدم أينما لعبت.

سواء كنت تشاهد المباريات في المنزل، أو تستضيف حفلة مشاهدة مع الأصدقاء، أو تسافر لمشاهدة كأس العالم شخصيًا، فأنت بحاجة إلى أن تبدو بمظهر يليق بالمناسبة.

