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مصعب صلاح

أزمة مبابي والصين .. التفاصيل الكاملة التي أشعلت الصراع ضد الدوري الإسباني وريال مدريد!

كيليان مبابي
ريال مدريد
الدوري الإسباني

ما سبب أزمة كيليان مبابي مع الصين؟

لم تمر 24 ساعة على تلقي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، صدمة في حفل الكرة الذهبية 2026 بالخروج خالي الجوائز وسط تتويج هاري كين بالجائزة، إلا ووجد الفرنسي نفسه في أزمة جديدة.

هذه المرة، الأمر لا يتعلق بكرة القدم، بل أزمة دبلوماسية مرتبطة بأحد أكبر الدول الصناعية في العالم الآن وهي الصين.

بدأت الأزمة بمزحة عابرة عن ميم، وتحولت خلال ساعات إلى واحدة من أكبر أزمات اللاعبين مع السوق الصينية.

كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا، خسر شركاء تجاريين وحساباته على منصات صينية، وأوقف التلفزيون الرسمي بث مباريات يشارك فيها، ودخلت الخارجية الصينية على الخط، واعتذرت رابطة الليجا باسم كرة القدم الإسبانية، ثم اعتذر اللاعب نفسه.

كيف بدأت الأزمة؟ ما هي ردود الأفعال؟ ما موقف اللاعب؟ كل ذلك نعرفه في التقرير الآتي:

  • لماذا تهم الصين مبابي والدوري الإسباني إلى هذا الحد؟

    يتمتع مبابي بشعبية ضخمة في الصين، ويُلقب هناك بـ"غويغوي" (السلحفاة) نسبة إلى صورة ساخرة مستوحاة من "سلاحف النينجا". وعلى مدى سنوات بنى حضورًا قويًا في السوق الصينية:

    في أبريل 2024 انضم إلى منصة "شياوهونغشو" (ريدنوت)، وجمع نحو 192 ألف متابع خلال أربعة أيام، كما بلغت مشاهدات "التوبيك" الخاص به على ويبو أكثر من مليار مشاهدة، وتنتشر إعلاناته في المدن الصينية على لوحات الطرق والحافلات والمصاعد ومحطات المترو.

    كما وصفته مجلة فرنسية بأنه "علامة تجارية" في الصين، ونافس زيدان كأكثر لاعب فرنسي جاذبية تجاريًا هناك.

    وهذا يفسر حجم الخسارة التجارية، ويفسر أيضًا اهتمام الليجا بالأمر. فالدوري الإسباني استثمر سنوات في علاقة مع السلطات الصينية والمؤسسات الرياضية وشركات البث.

  • ما الذي حدث بين مبابي والصين؟

    ظهر مبابي في برنامج “The Bridge” وسُئل عن ميمه المفضل، أجاب أنه فيديو صنعه أحدهم لرجل "أعتقد أنه كان ديكتاتورًا صينيًا"، ثم عُرضت صورة معدلة تضع وجهه على جسد ماو تسي تونغ بالبدلة الزرقاء.

    لم يذكر اسم ماو صراحة، لكن الجمهور الصيني فهم المقصود فورًا، وأوضح اللاعب أنه كان يتبادل الصورة مع أصدقائه أثناء لعب الفيديو جيم.

    وتزامن انتشار المقطع مع حفل الكرة الذهبية في لندن، الذي أقيم الاثنين 26 أكتوبر. فاز بالجائزة هاري كين، وحل مبابي ثانيًا، فطغت الأزمة الصينية على خسارته الجائزة.

    كلمة فسخت عقده وتعليق من وزارة الخارجية.. كيليان مبابي يُشعل أزمة دولية مع الصين بسبب "الديكتاتور"!

  • الغضب الشعبي: من ويبو إلى المقاطعة

    ماو تسي تونغ شخصية يحظى بتبجيل كبير لدى كثير من الصينيين حتى اليوم، فاعتبر قطاع واسع من المستخدمين المقطع إهانة وطنية.

    تصدرت ويبو وسوم مثل "دونغبنغ تنهي شراكتها مع مبابي" و"عدة علامات تنهي شراكتها مع مبابي" و"مشجعو الكرة يقاطعون مبابي"، كتب بعض المستخدمين له ألا يأتي إلى الصين، وانتشر وسم يقول إنه "ما زال مدينًا باعتذار".

    وكان من بين الانتقادات أنه قائد منتخب بلاده ونجم ريال مدريد ولم يُظهر احترامًا لتاريخ دولة أخرى ولرموزها.

    وامتد الغضب إلى الإعلام الرياضي. أعلنت منصة "دونغ تشيو دي" أنها ترفض ترجمة المقابلة لأنها أساءت لمشاعر الشعب الصيني.

    وأفادت تقارير بأن موقعًا رياضيًا صينيًا استبدل اسم مبابي بعبارة "لا يوجد مثل هذا الشخص" في تصنيف الكرة الذهبية 2026.

    كما أنهت ثلاث شركات صينية تعاونها مع مبابي:

    1. دونغبنغ للمشروبات، وكانت أول من أعلن، وقالت إنها ترفض أي سلوك يسيء للمشاعر الوطنية.
    2. منغنيو، أكبر منتج ألبان في الصين، وقالت في بيانها إنها تنهي جميع أشكال التعاون معه.
    3. ميلك غراوند لمنتجات الأجبان.

    وأفادت بلومبرج بأن منصة "شياوهونغشو" جمدت حسابه، وبأن CCTV حذفت المنشورات المتعلقة به من حسابها على ويبو.

    وبحسب "جلوبال تايمز"، ظهر على حسابيه في ريدنوت وويبو إشعار بأنهما "مكتومان لمخالفة قواعد المجتمع"، كما أزالت علامات دولية مثل ديور وOn وهوبلو محتواه من ويبو.

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  • التلفزيون الصيني يوقف بث الدوري الإسباني

    أخطر تطور رياضي كان قرار تعليق بث مباريات الليجا التي يشارك فيها مبابي.

    وأكدت مصادر في مجموعة الصين للإعلام، الجهة الأم لـCCTV، لموقع "ذا بيبر" الصيني أن المجموعة علقت بث هذه المباريات.

    وأفادت وكالة "إيفي" الإسبانية بأن القرار دخل حيز التنفيذ خلال الساعات الأخيرة، كما تتحدث تقارير عن أن الوقف امتد من مباريات ريال مدريد فقط إلى جميع مباريات الليجا.

    ةدخلت الحكومة الصينية رسميًا على خط الأزمة، إذ قال المتحدث باسم الخارجية غو جياكون في مؤتمره الصحفي الدوري إن أي قول أو فعل يجرح مشاعر الشعب الصيني يواجه رفضًا جماعيًا من المجتمع الصيني كله.

    وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اعتبرت الخارجية رفض التصريحات رد فعل طبيعيًا بالنظر إلى مكانة ماو.

  • رد فعل سريع من الدوري الإسباني

    مع تصاعد الخسائر المحتملة، نشر رئيس الرابطة خافيير تيباس بيانًا على حسابه في X. أعرب فيه عن "أسف عميق" لتصريحات مبابي التي سببت استياءً وإساءة في الصين، وقدم "اعتذارًا صادقًا للشعب الصيني" باسم الليجا.



    وقال إن الرابطة تتخذ كل الإجراءات المتاحة وتعمل مباشرة مع شركائها في الصين لتجاوز الموقف، وإن التزامها تجاه الصين وشعبها ومؤسساتها ثابت، وإن علاقة بُنيت على سنوات طويلة لا يمكن أن تتضرر بسبب "واقعة فردية".

    وذكرت صحف أن الرابطة أكدت أن التصريحات صدرت عن اللاعب بصفته الشخصية ولا تمثل الرابطة أو أنديتها.

  • اعتذار كيليان مبابي

    بعد بيان تيباس بوقت قصير، نشر مبابي بيانًا على حساباته الرسمية بالفرنسية والإنجليزية والصينية.

    قال فيه إنه علق خلال مقابلة على صورة له، لكن تعليقه لم يكن موفقًا، وإنه يدرك الآن أنه آذى مشاعر كثيرين في الصين وفي الجاليات الصينية حول العالم. وأضاف أنه يعتذر لكل من أزعجتهم كلماته، وأن ذلك لم يكن قصده إطلاقًا، وأنه يكن احترامًا عميقًا للشعب الصيني وتاريخه ويعبر عن أسفه الصادق.



  • وقائع سابقة

    الأزمة ليست الأولى لريال مدريد مع الصين.

    فقد اعتذر المدافع دين هويسن على حساب النادي في ويبو بعد منشور اعتُبر مسيئًا، واحتجت السفارة الصينية في إسبانيا رسميًا.

    كماانتقد مشجعون صينيون وقتها نشر الاعتذار على ويبو فقط وطالبوا باعتذار أوسع، وهذا يفسر لماذا يتوقع كثيرون أن لا يكفي اعتذار مبابي وحده لإنهاء الأزمة سريعًا.

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