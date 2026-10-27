أزمة مبابي والصين .. التفاصيل الكاملة التي أشعلت الصراع ضد الدوري الإسباني وريال مدريد!

لم تمر 24 ساعة على تلقي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، صدمة في حفل الكرة الذهبية 2026 بالخروج خالي الجوائز وسط تتويج هاري كين بالجائزة، إلا ووجد الفرنسي نفسه في أزمة جديدة.

هذه المرة، الأمر لا يتعلق بكرة القدم، بل أزمة دبلوماسية مرتبطة بأحد أكبر الدول الصناعية في العالم الآن وهي الصين.

بدأت الأزمة بمزحة عابرة عن ميم، وتحولت خلال ساعات إلى واحدة من أكبر أزمات اللاعبين مع السوق الصينية.

كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا، خسر شركاء تجاريين وحساباته على منصات صينية، وأوقف التلفزيون الرسمي بث مباريات يشارك فيها، ودخلت الخارجية الصينية على الخط، واعتذرت رابطة الليجا باسم كرة القدم الإسبانية، ثم اعتذر اللاعب نفسه.

كيف بدأت الأزمة؟ ما هي ردود الأفعال؟ ما موقف اللاعب؟ كل ذلك نعرفه في التقرير الآتي: