في أول رد فعل من الجمهور على أرض الواقع تجاه أزمة القائد كريستيانو رونالدو ومدرب المنتخب البرتغالي جورج جيسوس، قرر معاقبة الأخير، دفاعًا عن الأول.
فيديو | تربصوا به حول فندق الإقامة بكوبنهاجن .. الجمهور يعاقب جورج جيسوس بعد أزمة كريستيانو رونالدو قبل مواجهة البرتغال والدنمارك
ماذا حدث؟
خلال الساعات الماضية، غادر صاروخ ماديرا معسكر البرتغال، غضبًا من جورج جيسوس، على خلفية "نبرة التعالي" التي تحدث به عن الأول خلال مؤتمر صحفي.
تلك التصريحات، دفعت الدون لمغادرة معسكر البرتغال في كوبنهاجن، ليتأكد غيابه اليوم الخميس، عن مواجهة الدنمارك المرتقبة، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2026-27.
جمهور البرتغال يعاقب جيسوس
استغل الجمهور لحظة خروج جيسوس رفقة بيدرو بروينسا؛ رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، من فندق الإقامة بكوبنهاجن، استعدادًا للتوجه لملعب مواجهة الدنمارك، كي يعلن موقفه من الأزمة الأخيرة.
وانهال الجمهور الذي احتشد في محيط الفندق بصافرات الاستهجان على المدرب المخضرم، في إشارة واضحة لرفض النهاية التي اختارها لكريستيانو رونالدو، وهو على مشارف إعلان اعتزاله الدولي.
أزمة رونالدو وجيسوس كاملة
الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، جلس على "دكة البدلاء"، طوال الـ90 دقيقة من عمر مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الرابعة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.
وبمجرد إطلاق صافرة النهاية؛ غادر رونالدو الملعب وهو مُحبط، دون أن يُشارك في المصافحة بين أعضاء المنتخبين، أو تحية الجماهير البرتغالية التي حضرت في المدرجات.
وتم الربط بين تصرف الأسطورة البرتغالية، وعدم تنفيذ المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس وعده، بإشراكه في الشوط الثاني ضد النرويج.
جيسوس صرح قبل المباراة، بأن رونالدو سيُشارك في الشوط الثاني ضد النرويج، وذلك إذ لم يدخل "التشكيل الأساسي"؛ ولكنه تراجع عن تنفيذ ذلك خلال المباراة نفسها، بسبب سير مجريات اللعب.
وبعد ذلك.. أخذت الأزمة في التصاعد تدريجيًا؛ حيث قيل إن رونالدو "تمرد" وغاب عن تدريبات المنتخب دون إذن وأن جيسوس سيعاقبه، قبل أن ينفي المدير الفني المخضرم كل ذلك.
ورغم نفيه وجود أي خلاف؛ إلا أن جيسوس أكد أنه صاحب الكلمة "الأولى والأخيرة"، حيث لن يستطيع رونالدو أو أي لاعب ومسؤول تغيير خطته أو طريقة تفكيره.
هذه الكلمات يبدو أنها أغضبت الأسطورة البرتغالية؛ الذي غادر معسكر منتخب بلاده نحو مدريد، مع تأكيده على أنه سيكشف الحقائق كاملة في الوقت المناسب.
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