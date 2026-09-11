أزمة كبرى بعد اعتزال ميسي .. لاوتارو وخوليان ونجوم الأرجنتين ينسحبون من المنتخب

مهاجم إنتر، لاوتارو مارتينيز، ,وعدة نجوم، تلقوا دعوة أولية من الأرجنتين بقيادة المدير الفني ليونيل سكالوني لخوض المباريات الودية الثلاث المقبلة أمام بوركينا فاسو وبوليفيا وبنين. لكن، خلال فترة توقف المنتخبات الوطنية، قد يبقى في إيطاليا لمواصلة التدريبات تحت إشراف كريستيان كيفو في أبيانو جنتيلي.

لماذا؟ يعود السبب إلى حالة عدم اليقين والارتباك الكبيرة التي يعيشها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا ورحيل ليو ميسي. هذا الأخير وزملاؤه (السابقون) الآخرون في المنتخب الوطني ما زالوا ينتظرون دفع بعض المكافآت المالية المهمة.