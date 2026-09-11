هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
argentina(C)Getty Images

ترجمه

أزمة كبرى بعد اعتزال ميسي .. لاوتارو وخوليان ونجوم الأرجنتين ينسحبون من المنتخب

الأرجنتين
إنتر
لاوتارو مارتينيز
الدوري الإيطالي
خوليان ألفاريز
أليكسيس ماك اليستير
إيميليانو مارتينيز
ليساندرو مارتينيز
كريستيان روميرو
تشيلسي
ليفربول
مانشستر يونايتد
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز

صراع مفتوح بين اللاعبين والاتحاد

مهاجم إنتر، لاوتارو مارتينيز، ,وعدة نجوم، تلقوا دعوة أولية من الأرجنتين بقيادة المدير الفني ليونيل سكالوني لخوض المباريات الودية الثلاث المقبلة أمام بوركينا فاسو وبوليفيا وبنين. لكن، خلال فترة توقف المنتخبات الوطنية، قد يبقى في إيطاليا لمواصلة التدريبات تحت إشراف كريستيان كيفو في أبيانو جنتيلي.

لماذا؟ يعود السبب إلى حالة عدم اليقين والارتباك الكبيرة التي يعيشها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا ورحيل ليو ميسي. هذا الأخير وزملاؤه (السابقون) الآخرون في المنتخب الوطني ما زالوا ينتظرون دفع بعض المكافآت المالية المهمة.

  • ما السبب؟

    على أي حال لن يكون الأمر "إضرابًا" من جانب اللاعبين، بل راحة قررها المسؤولون كإشارة سلام لمدّ يد المصالحة تجاه الفريق، بحيث يتمكن من الراحة استعدادًا لفترة التوقف التالية المقررة في نوفمبر.

    يوم الاثنين تُنتظر القائمة الرسمية للاعبين المستدعين من قبل سكالوني. وبالإضافة إلى لاوتارو، ودائمًا وفقًا لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، من المفترض ألا يكون هناك النجوم الآخرون: من ديبو مارتينيز إلى خوليان ألفاريز مرورًا بكريستيان روميرو وليتشا مارتينيز وأليكسيس ماك أليستر ورودريجو دي بول.

    • إعلان

  • وبالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس الاتحاد "تشيكي" تابيا منخرط منذ فترة في معركة قانونية للدفاع عن نفسه ضد اتهامات بغسل الأموال على المستوى الدولي.

    دون أن ننسى أن عقد المدرب ليونيل سكالوني ينتهي في 31 ديسمبر المقبل، وهو الذي بات يعتبر أن دورته قد انتهت ولا يطيق صبراً على الرحيل. وكذلك جزء كبير من طاقمه، بدءاً من مدافع إنتر السابق والتر صامويل.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل