"لن يرتدي قميص الفريق مجددًا".. أزمة حمد الله وكاراسكو تشعل الشباب قبل مواجهة النصر والبليهي يتدخل!

تطورت الأحداث بشكل متسارع حيث أعلن الصحفي صالح عمر عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي انتهاء علاقة اللاعب بناديه بشكل نهائي وقال في تصريح له: "المغربي عبد الرزاق حمد الله خارج حسابات نادي الشباب بشكل رسمي ولن يمثل الفريق من جديد وسيغيب عن المباريات الأربع المتبقية".
ويأتي هذا الغياب المؤثر في وقت حرج يسعى فيه نادي الشباب إلى تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وحصد أكبر قدر من النقاط لتأمين موقع متقدم وتجنب التراجع في الجولات الحاسمة والأخيرة. اشتعلت أزمة جديدة داخل صفوف نادي الشباب السعودي بين المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وزميله البلجيكي يانيك كاراسكو خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع في المواجهة التي جمعت الفريق أمام نادي التعاون.
وانتهت المباراة بخسارة الشباب بنتيجة هدف وحيد سجله حمد الله مقابل خمسة أهداف، في خسارة كبيرة جديدة للفريق الذي يحتل حاليًا المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن.
ويخوض الفريق أربع مباريات قوية متبقية في موسمه الجاري تبدأ باستضافة نادي النصر يوم الخميس السابع من مايو ويخرج الفريق بعد ذلك لمواجهة نادي نيوم يوم الإثنين 11 مايو.
ويعود الشباب إلى ملعبه لاستقبال نادي الاتحاد يوم الأحد 17 مايو بينما يختتم مشواره في الدوري بمواجهة نادي النجمة خارج دياره يوم 21 مايو.