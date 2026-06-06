وجهت الجمعية الدولية للصحافة الرياضية نداءً عاجلاً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للتدخل الفوري وحل أزمة القيود التعسفية المفروضة على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للصحفيين المعتمدين لتغطية كأس العالم 2026.
أزمة جديدة لكأس العالم.. بيان رسمي بسبب تأشيرات أمريكا!
أزمة تأشيرات تهدد تغطية مونديال 2026
قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، كشف موقع الجمعية الدولية للصحافة الرياضية عن أزمة طاحنة تواجه ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين رسمياً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأعربت الجمعية عن رفضها القاطع للعراقيل التي يواجهها الصحفيون للحصول على تأشيرات أمريكا. وفي هذا السياق، وجه جياني ميرلو، رئيس الجمعية، رسالة رسمية نيابة عن اللجنة التنفيذية، إلى كل من برايان سوانسون، مدير العلاقات الإعلامية، ويوشين شتاينهوف، رئيس عمليات الإعلام، للمطالبة بتدخل عاجل.
وجاء في الرسالة: "في هذا الوقت الصعب الذي يمر به العالم بأسره، وعشية انطلاق كأس العالم 2026 المستقبلية، نجد أنفسنا في مواجهة مشكلة طويلة الأمد وغير مقبولة بالنسبة لنا نحن الصحفيين: وهي رفض منح تأشيرات الدخول لزملائنا المعتمدين بانتظام".
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قيود أمريكية تعرقل عمل الصحفيين
وأوضح ميرلو في خطابه حجم المعاناة التي يمر بها الإعلاميون بسبب الإجراءات المعقدة، مسلطاً الضوء على التناقض بين شعارات توحيد الشعوب والواقع الفعلي الذي تفرضه السياسات الحالية. وضرب أمثلة صريحة بالقيود التي تمنع الإعلاميين من التنقل بحرية.
وأضاف في رسالته: "هناك العديد من الحالات: زملاء إيرانيون، وزملاء أفارقة، مُنح بعضهم تأشيرات دخول لمرة واحدة، لذلك إذا ذهب فريقهم للعب في كندا أو المكسيك وقاموا بتتبعهم، فلن يتمكنوا من العودة إلى الولايات المتحدة. الحالات لا حصر لها، وأكرر، إنها غير مقبولة. يقول السياسيون دائماً إن الرياضة توحد وتبني الجسور بين الشباب في البلدان التي تعاني من صراعات، ولكن في هذه الحالة، نحن نسير في الاتجاه المعاكس".
خسائر مالية ومخاوف حول حرية الصحافة
وشددت الجمعية على الضرورة القصوى لتسهيل عمل الصحفيين، مشيرة إلى الخسائر المادية الفادحة التي تكبدوها بسبب التأخير في إصدار الموافقات. وأكد رئيس الجمعية على دور الإعلام قائلاً: "نعتقد أنه من المهم السماح للزملاء بحضور الحدث والعمل، لأن تواجدهم سيكون حاسماً لصورة الرياضة وما تمثله، خاصة في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعتبر حرية الصحافة أمراً حتمياً. آمل أن يفعل الاتحاد الدولي لكرة القدم كل ما في وسعه لتأمين التأشيرات. نحن متأخرون بالفعل عن الجدول الزمني بشكل كبير، وفقد العديد من الزملاء بالفعل فرصة استخدام تذاكر الطيران المحجوزة في الوقت المحدد، وسيواجهون أيضاً نفقات إضافية كبيرة".
- AFP
ما الخطوة التالية للاتحاد الدولي؟
تضع هذه الأزمة مسؤولية ضخمة على عاتق الاتحاد الدولي لكرة القدم لإيجاد حلول سريعة قبل ضربة البداية. وتترقب الأوساط الإعلامية العالمية ما ستسفر عنه تحركات جياني إنفانتينو لتسوية أزمة التأشيرات مع السلطات الأمريكية، لضمان تغطية إعلامية شاملة، وتجنب أي تصعيد إضافي قد يلقي بظلاله السلبية على مستقبل التنظيم المشترك لهذا المحفل الكروي العالمي المترقب.