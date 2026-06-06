أزمة جديدة لكأس العالم.. بيان رسمي بسبب تأشيرات أمريكا!

قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، كشف موقع الجمعية الدولية للصحافة الرياضية عن أزمة طاحنة تواجه ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين رسمياً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأعربت الجمعية عن رفضها القاطع للعراقيل التي يواجهها الصحفيون للحصول على تأشيرات أمريكا. وفي هذا السياق، وجه جياني ميرلو، رئيس الجمعية، رسالة رسمية نيابة عن اللجنة التنفيذية، إلى كل من برايان سوانسون، مدير العلاقات الإعلامية، ويوشين شتاينهوف، رئيس عمليات الإعلام، للمطالبة بتدخل عاجل.

وجاء في الرسالة: "في هذا الوقت الصعب الذي يمر به العالم بأسره، وعشية انطلاق كأس العالم 2026 المستقبلية، نجد أنفسنا في مواجهة مشكلة طويلة الأمد وغير مقبولة بالنسبة لنا نحن الصحفيين: وهي رفض منح تأشيرات الدخول لزملائنا المعتمدين بانتظام".