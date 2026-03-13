أزمة توتنهام تتفاقم! قد يغيب 13 لاعبًا عن صفوف «السبيرز» في المواجهة الصعبة أمام ليفربول
مهمة صعبة للغاية تنتظر تيودور في اختيار التشكيلة
وصلت الأوضاع الدفاعية إلى نقطة الانهيار، حيث أكد تودور أن كريستيان روميرو وجواو بالهينيا غير متاحين للعب بسبب إجراءات التعامل مع حالات الارتجاج. وما يزيد الطين بلة هو غياب ميكي فان دي فين، الذي يقضي عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة كريستال بالاس. ومع غياب بن ديفيز أيضًا بسبب إصابة في الكاحل، يتوجه توتنهام إلى ميرسيسايد بدون خياراته الأساسية في قلب الدفاع.
تظهر مخاوف جديدة في هوتسبير واي
استمرت قائمة الغائبين في الازدياد يوم الجمعة، حيث قدم تودور آخر المستجدات بشأن خط الوسط و«محرك» الفريق. ومن المتوقع أن يغيب إيف بيسوما بسبب إصابة عضلية، في حين أن مشاركة كونور غالاغر، المعروف بحيويته الكبيرة، أصبحت موضع شك كبير بعد إصابته بالحمى. هذه التطورات الأخيرة تترك للجهاز الفني خيارات قليلة جدًا لحماية خط دفاع مؤقت من المرجح أن يضم رادو دراغوسين وكيفن دانسو في قلب الدفاع.
كما يستعد تودور لاتخاذ قرار مهم فيما يتعلق بحراسة المرمى بعد الكارثة الأوروبية التي وقعت في منتصف الأسبوع. ومن المقرر أن يعود غولييلمو فيكاريو إلى التشكيلة الأساسية بدلاً من أنتونين كينسكي. عانى الحارس الشاب من كابوس في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، حيث استقبل ثلاثة أهداف وتم استبداله بعد 18 دقيقة فقط عقب ارتكابه خطأين فرديين فادحين، في الوقت الذي يبحث فيه توتنهام عن مزيد من الاستقرار في الخلف.
قائمة المصابين طويل الأمد لا تزال تلاحق توتنهام
تعد الأزمة الحالية نتيجة لتراكم مشاكل جديدة فوق قائمة الإصابات الطويلة الأمد التي أثرت سلبًا على موسم توتنهام. ويفتقد النادي بالفعل لاعبيه المبدعين الرئيسيين جيمس ماديسون وديان كولوسيفسكي، اللذين لا يزالان في قائمة المصابين إلى جانب رودريغو بنتانكور ولوكاس بيرغفال ومحمد كودوس. علاوة على ذلك، لا يزال ويلسون أودوبيرت غائبًا لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في وقت سابق من الموسم.
بصيص أمل لليفربول وسط الفوضى التي تعم توتنهام
في الوقت الذي يسعى فيه توتنهام جاهدًا لتشكيل تشكيلة قادرة على المنافسة في المباراة، يجد ليفربول نفسه في وضع أقوى بكثير. ورغم أن «الريدز» يراقبون حالة اللياقة البدنية لأليسون بيكر ولا يزالون يفتقدون ألكسندر إيساك، يُتوقع أن يستعيد أرني سلوت خدمات فيديريكو كييزا. ومع وجود لاعبين مثل كودي جاكبو وآندي روبرتسون في كامل لياقتهم بعد أن بدأوا المباراة من على مقاعد البدلاء في منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، قد يكون التباين في عمق التشكيلة بين الفريقين عاملاً حاسماً في أنفيلد هذا الأحد.
