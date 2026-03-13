أزمة توتنهام تتفاقم! قد يغيب 13 لاعبًا عن صفوف «السبيرز» في المواجهة الصعبة أمام ليفربول

استمرت قائمة الغائبين في الازدياد يوم الجمعة، حيث قدم تودور آخر المستجدات بشأن خط الوسط و«محرك» الفريق. ومن المتوقع أن يغيب إيف بيسوما بسبب إصابة عضلية، في حين أن مشاركة كونور غالاغر، المعروف بحيويته الكبيرة، أصبحت موضع شك كبير بعد إصابته بالحمى. هذه التطورات الأخيرة تترك للجهاز الفني خيارات قليلة جدًا لحماية خط دفاع مؤقت من المرجح أن يضم رادو دراغوسين وكيفن دانسو في قلب الدفاع.

كما يستعد تودور لاتخاذ قرار مهم فيما يتعلق بحراسة المرمى بعد الكارثة الأوروبية التي وقعت في منتصف الأسبوع. ومن المقرر أن يعود غولييلمو فيكاريو إلى التشكيلة الأساسية بدلاً من أنتونين كينسكي. عانى الحارس الشاب من كابوس في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، حيث استقبل ثلاثة أهداف وتم استبداله بعد 18 دقيقة فقط عقب ارتكابه خطأين فرديين فادحين، في الوقت الذي يبحث فيه توتنهام عن مزيد من الاستقرار في الخلف.