بدأت منافسات كأس العالم 2026 ومعها انطلقت أولى الأزمات، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم حظر قميص المنتخب المصري بسبب مخالفته لوائح البطولة، مطالبًا بإجراء تعديلات فورية على الشعار وأرقام اللاعبين.
أزمة المونديال.. الفيفا يجبر مصر على تعديل قميصها قبل مواجهة بلجيكا
أزمة النجوم السبعة
لم تكد تنطلق منافسات المونديال حتى ظهرت أولى العقبات أمام المنتخب المصري، حيث فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قيودًا صارمة على تصميم قميص "الفراعنة". ووفقًا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية في تقريرها الذي أعده الصحفي بابلو ألموهالا، فقد أبلغت اللجنة المنظمة الجانب المصري بضرورة إزالة النجوم السبعة المتواجدة أعلى الشعار. وتعتز الجماهير المصرية بهذه النجوم التي ترمز للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا في سبع نسخ مختلفة، مما يجعل مصر البطل التاريخي للقارة. غير أن لوائح الفيفا تنص بوضوح على أن المنتخبات التي سبق لها التتويج بلقب كأس العالم فقط يحق لها وضع النجوم على قمصانها خلال مباريات المونديال، وهو ما لا ينطبق على المنتخب المصري.
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بيان رسمي من الاتحاد المصري
أمام هذه التطورات السريعة، لم يقف الاتحاد المصري لكرة القدم صامتًا، بل خرج ليوضح ملابسات الموقف للجماهير المترقبة لظهور فريقها في العرس الكروي العالمي. وتفهمت الإدارة المصرية القرار الصادر من أعلى هيئة كروية، حيث أصدرت بيانًا رسميًا تكشف فيه تفاصيل المراسلات التي جرت بين الطرفين لتجنب أي عقوبات محتملة. وجاء في نص البيان الذي أصدره الاتحاد لتوضيح موقف النجوم القارية: "أبلغنا الفيفا أنه لا يُسمح بوضع نجوم البطولات القارية على القمصان الخاصة بكأس العالم".
تغيير لون أرقام اللاعبين
لم تقتصر مطالب الفيفا على إزالة النجوم فحسب، بل شملت أيضًا تعديلًا إلزاميًا آخر يتعلق بلون الأرقام المطبوعة على ظهور اللاعبين. اعتاد المنتخب المصري لسنوات طويلة على استخدام اللون الذهبي في كتابة الأرقام، وهو تصميم يضفي طابعًا مميزًا جدًا. ومع ذلك، رأت اللجان التابعة للفيفا أن هذا اللون يعيق وضوح الرؤية خلال البث. وأكد الاتحاد في بيانه: "كما طلب الفيفا تعديل لون أرقام القمصان لتكون بيضاء بدلًا من الذهبية، بهدف تحسين الرؤية. هذا ليس مفاجأة وكنا على علم بذلك بالفعل قبل البطولة". يعكس هذا التعديل الإجباري حرص المنظمين على تقديم أفضل تجربة بصرية للمتابعين حول العالم وتسهيل مهمة المعلقين لتمييز اللاعبين بوضوح تام.
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ماذا ينتظر الفراعنة في كأس العالم؟
تأتي هذه الأزمة بينما يبحث المنتخب المصري عن تحقيق انتصاره الأول تاريخيًا خلال مشاركته المونديالية الرابعة. ويسعى "الفراعنة" لبلوغ الدور التالي مستغلين زيادة الفرق إلى 48 منتخبًا وتأهل أفضل 8 ثوالث. وتبدأ هذه الرحلة بمواجهة مرتقبة أمام بلجيكا يوم الإثنين 15 يونيو في التاسعة مساءً، تليها مباراة نيوزيلندا فجر الإثنين 22 يونيو في الثالثة صباحًا، على أن يختتم الفريق دور المجموعات بلقاء إيران فجر السبت 27 يونيو في الخامسة صباحًا، بأطقم جديدة تلبي المعايير.